台湾陆委会主委九月访美

（德国之声中文网）台湾负责中国事务的大陆委员会周五发表声明称，陆委会主委邱太三将于9月6日在布鲁金斯学会发表演说，并会在第二天同美国新安全中心举办的活动中发言。台湾陆委会表示，这已是陆委会连续第13年参与台美智库共同举办的研讨会，这种交流"有助于传达我们的立场，并赢得国际支持。"

台湾陆委会还表示，邱太三访美期间也将会晤美国官员，但声明中并未透露具体信息。

陆委会的声明中强调："中共近期持续加大对台文攻武吓等複合式施压，升高台海及区域紧张情势，已引起国际社会高度关切。台湾是区域负责任的一方，我们冷静不躁进、理性不挑衅，但也不会退缩，将坚定捍卫国家主权和安全，坚守民主自由防线，致力维护台海和平现状。"

美国同台湾没有外交关系，但依据台湾关系法，美国有义务为台湾提供自卫手段。今年八月初，美国众议院议长佩罗西访台之后，北京方面则发起围绕台湾岛的持续性军事演习作为回应。

北京一直宣称台湾是其领土的一部分，也不放弃以武力手段"实现统一"的选项。但台湾方面则表示，中华人民共和国从未统治过台湾，台湾的未来只能由台湾2300万民众来决定。

（路透社）

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