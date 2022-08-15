 台湾陆委会主委九月访美 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

台湾陆委会主委九月访美

台湾大陆事务委员会负责人邱太三将在近期出访美国。访美期间，邱太三将会晤美国官员并在智库发表演说，以寻求国际社会对台湾的支持。

Taiwan Tapeh | Flaggen von Taiwan und USA vor einem Restaurant

（德国之声中文网）台湾负责中国事务的大陆委员会周五发表声明称，陆委会主委邱太三将于9月6日在布鲁金斯学会发表演说，并会在第二天同美国新安全中心举办的活动中发言。台湾陆委会表示，这已是陆委会连续第13年参与台美智库共同举办的研讨会，这种交流"有助于传达我们的立场，并赢得国际支持。"

台湾陆委会还表示，邱太三访美期间也将会晤美国官员，但声明中并未透露具体信息。

陆委会的声明中强调："中共近期持续加大对台文攻武吓等複合式施压，升高台海及区域紧张情势，已引起国际社会高度关切。台湾是区域负责任的一方，我们冷静不躁进、理性不挑衅，但也不会退缩，将坚定捍卫国家主权和安全，坚守民主自由防线，致力维护台海和平现状。"

八月三日，美国众议院议长佩罗西访问台湾，并同台湾总统蔡英文举行会谈。

八月三日，美国众议院议长佩罗西访问台湾，并同台湾总统蔡英文举行会谈。

美国同台湾没有外交关系，但依据台湾关系法，美国有义务为台湾提供自卫手段。今年八月初，美国众议院议长佩罗西访台之后，北京方面则发起围绕台湾岛的持续性军事演习作为回应。

北京一直宣称台湾是其领土的一部分，也不放弃以武力手段"实现统一"的选项。但台湾方面则表示，中华人民共和国从未统治过台湾，台湾的未来只能由台湾2300万民众来决定。

 

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

26.04.2022, China, Taiwanstraße, The U.S. Navy's Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Sampson (DDG 102) conducted a routine Taiwan Strait transit Tuesday, April 26, 2022. China protested Wednesday against the sailing of a U.S. Navy guided-missile destroyer through the Taiwan Strait the previous day, accusing the American side of hyping the maneuver.(U.S. Pacific Command via AP)

德语媒体：中美之战不可避免？ 15.08.2022

近一个月以来，美国国会要员先后两次到访台湾，中国军方则加强了围绕台湾的"多军兵种联合战备警巡和实战化演练"。日趋紧张的台海局势，会引发中美两大国间的军事冲突吗？

Despite Beijing's fury and objection, U.S. Senator Marsha Blackburn landed at Songshan Airport in Taipei, Taiwan, on August 25. Copyright: Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan) Date: 2022/08/26

美參議員見蔡英文 訪台稱「習近平嚇不倒我」 26.08.2022

美參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）訪台，落地後發文稱不會向中共「磕頭」，並將中國與「新邪惡軸心」並提，稱挺台無懼習近平；北京則誓言將「堅決反制」。布蕾波恩週五會見台灣總統蔡英文，兩人見面都談了什麼？

Henry A. Kissinger, ehemaliger US-Außenminister, spricht bei der Verleihung des Henry-A.-Kissinger-Preises an die Bundeskanzlerin. Der Preis wird jährlich von der American Academy in Berlin an eine renommierte Persönlichkeit aus dem Bereich der internationalen Diplomatie verliehen. +++ dpa-Bildfunk +++

基辛格警告美中冲突风险 20.08.2022

基辛格在接受CNN专访时认为，佩洛西访台“并不明智”，反而让北京趁机威胁台湾。美国驻华大使在接受CNN专访时则捍卫佩洛西有权访台，并谴责中国“过度反应”从而破坏台海稳定。