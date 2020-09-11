台湾阳性确诊旅客登机飞厦门 立荣航空称地勤疏失

据台湾《联合报》报道，台湾立荣航空5月31日飞往厦门的航班上搭载了一名持有新冠病毒核酸检测阳性证明的旅客。立荣航空今天承认，是地勤人员的疏失让一名疑似擅自离开检疫所得人员登机。
（德国之声中文网）《联合报》引述立荣公司一名员工讲述的内容称，5月31日立荣B7-511松山飞往厦门航班上有一名持核酸检测（PCR）阳性证明的旅客。这架班机抵达厦门后，陆续有两名乘客确诊。其中一人出发前持有的PCR报告是阴性。
立荣航空今天对外承认，当天的确有一名陈姓旅客持核酸检测阳性证明登机。这名旅客入境厦门后，当地机场核酸检测为阳性。
立荣航空表示，这名陈姓旅客搭机前3日内的PCR核酸检测报告为阳性，但却未遵守防疫规范，也不知为何可以离开隔离处所，同时在机场也没有据实填写旅客健康声明书，由于因防疫所需，旅客登机资料繁琐，以致于地勤人员于确认旅客登机资料过程中未能详实检查检测报告。
立荣航空强调，这名旅客的行径已危害到航空公司员工及搭机旅客的安全，“公司将配合相关主管机关调查及究责，并持续加强机场第一线员工相关作业宣导及教育，避免类似事件再发生”。
台湾民航局要求立荣航空立即提出检讨改善报告。
中国大陆网民要求立刻触发熔断机制，停止立荣航空飞中国大陆城市的航线。
台湾网络上网民的看法各有不同。有人讽刺说这是“病毒回娘家”，甚至还有人说这是“台湾派病毒反攻大陆”。但也有人讽刺民进党“拜民进党超前部署之赐，台湾现在已经成为病毒输出国之一”。还有人写：“世界 ，台湾又示范了一次。”
今天台湾新增的确诊病例为585例，其中本土病例583例，境外移入2例。另外新增17例死亡个案。
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。