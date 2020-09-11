台湾阳性确诊旅客登机飞厦门 立荣航空称地勤疏失

（德国之声中文网）《联合报》引述立荣公司一名员工讲述的内容称，5月31日立荣B7-511松山飞往厦门航班上有一名持核酸检测（PCR）阳性证明的旅客。这架班机抵达厦门后，陆续有两名乘客确诊。其中一人出发前持有的PCR报告是阴性。

立荣航空今天对外承认，当天的确有一名陈姓旅客持核酸检测阳性证明登机。这名旅客入境厦门后，当地机场核酸检测为阳性。

立荣航空表示，这名陈姓旅客搭机前3日内的PCR核酸检测报告为阳性，但却未遵守防疫规范，也不知为何可以离开隔离处所，同时在机场也没有据实填写旅客健康声明书，由于因防疫所需，旅客登机资料繁琐，以致于地勤人员于确认旅客登机资料过程中未能详实检查检测报告。

立荣航空强调，这名旅客的行径已危害到航空公司员工及搭机旅客的安全，“公司将配合相关主管机关调查及究责，并持续加强机场第一线员工相关作业宣导及教育，避免类似事件再发生”。

台湾民航局要求立荣航空立即提出检讨改善报告。

中国大陆网民要求立刻触发熔断机制，停止立荣航空飞中国大陆城市的航线。

台湾网络上网民的看法各有不同。有人讽刺说这是“病毒回娘家”，甚至还有人说这是“台湾派病毒反攻大陆”。但也有人讽刺民进党“拜民进党超前部署之赐，台湾现在已经成为病毒输出国之一”。还有人写：“世界 ，台湾又示范了一次。”

今天台湾新增的确诊病例为585例，其中本土病例583例，境外移入2例。另外新增17例死亡个案。

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