台湾防长：2025年中国将具全面攻台能力

（德国之声中文网）台湾立法院周三（10月6日）审议涉及新台币2400亿元的海空战力提升特别条例草案。台湾国防部长邱国正会前受访时指出，现在两岸情势可谓他从军40年来最严峻的时刻。

他表示，评估显示，大陆目前已有犯台能力，但要考虑发动战争后的成本和结果，而到2025年可进一步压低攻台的成本。不过他认为，虽然大陆现在有犯台能力，但有考量而不会轻启战端。

能力"日趋完备"

今年8月31日，台湾国防部发布的2021年"中共军力报告书"指出，中国透过陆、海、空及航太等多维侦搜，已"全盘掌握台湾军事动态及完善战场经营"， 更已"初具瘫痪台湾防空、制海及反制作战体系的能力"。

报告书中还提到， 2025年后，中国的第三艘航母亦将拨交服役，解放军区域拒止、反介入及封锁控制台海周边能力日趋完备。尤其075型两栖攻击舰陆续成军，三栖快速多点犯台能力骤增，对台湾防卫作战形成重大挑战。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所长苏紫云一个月前接受德国之声采访时表示，解放军目前初步具备瘫痪台湾防空、制海及反制作战体系的能力，但短暂瘫痪不等于全面摧毁，美国、日本若前来援助，也不至于受中方电战影响。他说："解放军具备区域战争的能力，但整体实力还不足应付更大规模的战事，但整个台湾社会都必须严肃看待战争的威胁。"

台湾国防部在向立法院提交的报告书中，将64％预算分配国造反舰武器；其中，岸置反舰飞弹系统（雄二、雄三及增程型雄三）占34％、共797亿元为最大宗。

6日到立院进行业务报告、并备质询的邱国正表示，对战力有帮助、能马上生产的一定列为优先项目，而现成又具基础研制能力的雄风飞弹，因此会挹注大量经费。

德国政府关切

此前，台湾总统蔡英文在本周二出版的美国《外交事务》双周刊（Foreign Affairs）撰文表示，台湾已投入必要资源，强化对北京当局的了解，以减少误解和误判的可能性，有助于做出更精确的两岸决策，台湾并将与周边国家合作，防止东海、南海及台湾海峡爆发军事衝突。蔡英文同时强调，"若台湾沦陷，将是区域和平以及民主联盟体系的灾难"。

蔡英文：台湾若落入中国手中将是一场灾难

自10月1日来，中国连续五天共派出150架次军机进入台湾防空识别区，引起国际社会的关注和不安。本周一，美国国务院已呼吁中国停止对台施压。日本、德国也对台海局势表示关切。

德国外交部发言人伯格（Christofer Burger）10月4日在政府新闻发布会上回答记者有关题问时表示，德国政府对台湾海峡日趋升高的紧张局勢深感忧虑。德国政府呼吁有关各方切勿采取导致破坏区域稳定的举动，并强调，任何对台海现状的改变，必须通过和平方式，且在双方同意的前提下进行。

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