 台湾防空洞够用吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2022

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时政风云

台湾防空洞够用吗？

俄罗斯入侵乌克兰，台海局势也紧张起来，台湾民众纷纷查看哪里有防空洞。德国之声访问军事专家苏紫云，他研判中共武力攻台的机率有多高？台湾军费要增加多少才合理？如何应对心战？

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