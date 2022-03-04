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俄罗斯入侵乌克兰，台海局势也紧张起来，台湾民众纷纷查看哪里有防空洞。德国之声访问军事专家苏紫云，他研判中共武力攻台的机率有多高？台湾军费要增加多少才合理？如何应对心战？
俄罗斯对乌克兰的侵略战争，无法速战速决及国际反应强烈的程度，都是北京当局原先没有预料会发生的情况。德国华裔政治学者张俊华认为，尽管战争还在进行中，但它的走势不仅迫使中国必须重新思考对台策略，同时也为西方如何协助台湾增强韧性、抵抗中国的武力攻取提供了路线图。
地缘政治总是互相牵连的，尤其对涉及其中的大国来说。俄罗斯对乌克兰的悍然入侵，其所产生的严重的地缘政治后果，随着时间推移，会一一显现。政论家邓聿文认为，鉴于北京的全球雄心和莫斯科的密友关系，中国在俄乌危机中显然也不能置身事外，做壁上观，如何应对这场危局并从中能学到什么，是北京重要的功课。
中国网络平台上的“台湾傻事”、“日本傻事”等账号把其他地区民众的言论翻译成中文以供读者取笑，而随着俄乌战争愈演愈烈，在英文社交平台上，也有懂中文的人把中国社交平台上支持战争，支持侵略的言论翻译成英文，让其他国家的人了解中国民众和媒体对战争的立场。
俄烏戰事延燒之際，美國中情局局長伯恩斯3月8日警告，雖然中國對俄羅斯面臨的困局感到不安，但外界不該低估中國解決台灣問題的決心。有專家認為，伯恩斯的發言除了是要穩定區域盟國，也是強調台灣並未面臨立即戰爭的危險。
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