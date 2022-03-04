大翻译运动：告诉世界中国人怎么看战争

中国网络平台上的“台湾傻事”、“日本傻事”等账号把其他地区民众的言论翻译成中文以供读者取笑，而随着俄乌战争愈演愈烈，在英文社交平台上，也有懂中文的人把中国社交平台上支持战争，支持侵略的言论翻译成英文，让其他国家的人了解中国民众和媒体对战争的立场。