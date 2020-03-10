台湾防疫经验受瞩目 专家称民主是关键

(德国之声中文网) 随着新冠病毒疫情逐渐扩展至全球大流行的程度，各国也急于找寻有效的防疫手法。不少专家将防疫焦点转向台湾的防疫经验，指出2002年到2003年的SARS疫情让台湾在本次新冠病毒疫情扩展至全球各地前，便在各方面做好防疫准备，使台湾得以将确诊案例与病亡案例的数量，控制在相对偏低的范围内。

3月3日在美国医学会杂志 (JAMA) 撰文向全球介绍台湾防疫手法的史丹佛大学医学院副教授王智弘 (Jason Wang) 告诉德国之声，台湾防疫成功的关键在于充分的准备与及早判定疫情的严重性。这两个条件让台湾能在疫情真正爆发前，便建立一套完整的防疫机制。他说：「台湾在挺过2002年的SARS疫情后，便在来年建立国家卫生指挥中心。这次新冠疫情爆发初期，台湾政府也立即启动国家卫生指挥中心，透过汇整全国各地信息与聚集各界专家来整合一套防疫机制。 」

此外，王智弘也指出，台湾的《传染病防治法》让台湾在面临紧急疫情时，能赋予政府更多权力来动用国家资源抗疫。 他说其中一个关键是政府将高科技结合防疫工作，在疫情浮现初期，将国民健康保险数据与移民署的数据库做串连并推动大数据分析，让前线医护人员能依照病患的旅游史与临床症状判断警讯，让他们能实时识别病例。

王智弘向德国之声表示：「台湾政府除了有效运用高科技来推动防疫工作外，他们也让正在接受隔离的人感受到政府是关心他们的安危的。这种做法也让出现疑似症状的民众，更愿意主动提报。这是民主国家与专制国家在处理类似情形时最大的不同。 我认为民主国家应该更善加利用信息与科技，因为这么做才能将民众引导至适当的地方就诊，并适时追踪个案。 」

政府与民间的配合

除了政府积极在疫情早期建立防疫机制外，美国奥勒冈州立大学 (Oregon State University) 公共卫生与人文科学学院的教授Chunhuei Chi告诉德国之声。他认为，台湾人民愿意遵从政府所制定的各项隔离措施与防疫政策，也是台湾能够彻底执行防疫程序的关键。

他说：「许多台湾人对于2003年SARS疫情为生活带来的不便与困难仍记忆犹新，这也让大部分他们产生一种『我们要一起撑过这场疫情』的感觉。这些原因都促使台湾人愿意配合政府防疫政策。 」

此外，Chunhuei Chi认为，台湾过去几十年在生医领域投入了大量资源，这些投资也反映在台湾这次新冠疫情中，在药物与快筛试剂研发等领域的成果。台湾中央研究院的研究团队本月初成功合成能辨识新冠病毒蛋白质的单株抗体群，将可藉此研发出快筛检测的关键试剂，把原本长达4小时的检测时间缩短至15到20分钟。

Chunhuei Chi向德国之声表示：「台湾透过灵活的科技运用跟政府与民间紧密的配合，让政府得以有效推行防疫工作。 」

而虽然台湾仍无法重新加入世卫，但王智弘认为，台湾政府仍积极与国际社会分享台湾的防疫经验，并主动向需要技术支持的国家伸出援手。他告诉德国之声：「台湾已透过视频会议的方式与其他国家分享防疫手法，并协助某些不具有样体检测技术的国家完成病毒检测的工作。换句话说，台湾政府已积极运用『健康』这个议题来增加与其他国家互动的机会。 」

当被问到台湾是否能因此重返世卫时，王智弘认为，世卫应该明白，兼容性是成功对抗全球性传染病的关键，所以他认为世卫应该从相同的角度来思考台湾重新加入世卫的议题。他说：「如果世卫在对抗新冠疫情时无法展现兼容性，反而刻意忽略世界上的特定国家，这对于全球的防疫工作并无任何帮助。 」