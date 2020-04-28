 台湾防疫有成 多国公开挺台湾入籍世卫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台湾防疫有成 多国公开挺台湾入籍世卫

自从新冠病毒爆发以来，台湾的防疫方式与成效便得到不少国际关注。近期，越来越多国家公开表示台湾应该加入世卫。由於世卫即将於五月中举办一年一度的大会，包含美国在内的数国政府也准备透过公开信，呼吁世卫邀请台湾参加会议。

观看视频 01:38

台湾问题有多敏感？世卫干事挂电话

(德国之声中文网) 自新冠疫情爆发以来，台湾的防疫成果便十分受到各界关注。不仅国际媒体争相报导台湾的防疫措施，台湾政府部门也积极透过参与国际会议或是与各国交流，来提高台湾在国际抗疫行列中的能见度。

随着各国纷纷针对防疫向台湾取经，国际社会中支持台湾加入世卫的声浪也越来越高。美国网路媒体《外交政策》周四报导，美国与日本正在邀请澳大利亚丶英国丶法国与德国一同签署一封给世卫秘书长谭德塞的信函，内容要求他邀请台湾出席五月中举行的世卫大会。

根据《外交政策》所获取的世卫内部会议记录及外交人士的披露，美国政府希望能集结其他盟国的支持，让台湾能够重新在世卫取得观察员的身份。然而，专家分析，这个活动的成功机率有限，因为如果谭德塞或其他国家协助台湾参与国际公卫的讨论的话，中国政府极有可能会对他们展开报复。

不过美国的最新举动，也让各界认为这代表美国将重点放在批评中国，而非试图找寻与中国合作的方法。虽然美国极力说服更多国家来支持这项行动，但部分美国的盟友却担心被中国报复，批评者甚至认为，美国此举是想透过持续批评中国与世卫来掩饰自己「抗疫不力」的事实。

华府智库「全球台湾研究中心」的副董事长叶介庭告诉德国之声，美国极力呼吁各国支持台湾加入世卫之举，除了体现过去几年美台持续加温的关系之外，也同时是因为中国近期持续与民主国家「交战」，美国希望藉由支持台湾来做出回应。

他说：「尽管如此，特朗普总统上台後，他多半采取一意孤行的方式来处理事情。当他无法有效控制美国国内的疫情发展时，这相对会让其他国家质疑特朗普的领导能力。当一个政府领导人是以鲁莽行事为名时，外界难免不把他主推的事项视为政治操作的手段。」

叶介庭认为，如果美国真心想在国际上帮助台湾，那他们必须先自我调整，让其他国家能信服於美国政府的领导能力。

澳大利亚表态支持台湾重返世卫

除了美国之外，澳大利亚政府也向该国媒体表示，他们预计在五月中的世卫大会期间，公开支持台湾再次获得世卫观察员身份。澳大利亚多家媒体周四深夜发布报导，指出澳大利亚外交部发言人表示，他们支持台湾参与世卫的相关运作，并说这种做法符合澳大利亚的一中原则。

该发言人表示：「新冠疫情带来的挑战，需要一套果断且遍及全球的应对措施。也因如此，世卫必须与世界各国的卫生官员都保持合作关系。我们支持台湾以观察员的身份参与世卫事务。」

然而，由於连日来澳大利亚与中国陆续因新冠疫情互相指控，导致澳大利亚国内对於声援台湾加入世卫一事，仍有一些反对声浪。不少商界人士纷纷出面呼吁澳大利亚政府不要因新冠疫情与中国产生正面冲突，而是应该考虑保障澳大利亚企业的利益。

BdTD Covid-19 Taiwan Rush hour (Reuters/A. Wang)

目前为止，台湾仅有429起确诊案例与6起病亡案例

专家：台湾透过防疫推动公共外交

除了越来越多国家公开肯定台湾的防疫成果，并表态支持台湾加入世卫外，台湾政府本身也努力藉由防疫成效来强化国际交流。在专家眼中，台湾政府的作法是在具体展现台湾公共外交的能力。美国奥克兰大学新闻系的助理教授苏巧宁向德国之声表示：「台湾透过防疫成效，让世界看见台湾 (familiarity)，同理台湾 (empathy)，进而支持 (support)台湾加入世卫组织。」

苏巧宁认为，透过防疫成效所打造的国际声量固然可能随着疫情趋缓，但台湾公民社会的蓬勃与国家认同的形塑，才是这波疫情之下最可贵的发展。不过她认为，台湾在努力透过防疫来提升国际能见度与国家品牌的同时，应该也要注意国际媒体与各国领袖如何论述台湾的防疫经验。

她説：「除了关注台湾的国际声量外，台湾人不能只从台湾视角去看世界报导，而是应该将那些报导嵌入全球在地化的框架内，这样才能真正检验台湾防疫外交的成效。」

叶介庭则向德国之声表示，他认为台湾近期不断上涨的国际声量与支持度，是由多个因素所组成的，不过最根本的因素是台湾人对於自己在防疫期间所付出的努力，有着一股「低调的自信」。而他认为，如果台湾能够找出一个方法在全球抗疫的过程中，持续扮演领导者的角色的话，那台湾便能持续强化自己的国际声势。

叶介庭说：「如果台湾可以明确知道自己该如何继续带领全球对抗新冠病毒，并以稳健又坚定的方式来达到那个目标的话，那台湾便可以继续增长过去几个月所累计的国际声量。」

DW.COM

台湾世卫争议未解 专家: 双方应展开正式对话

台湾与世卫的口角继续延烧。世卫称台湾在去年底寄的信内未提到新冠病毒「人传人」的可能, 但台湾官方却立即公布电邮内容, 企图反驳世卫的指控。双方的交锋, 也在网路上引起各方不同的解读。 (13.04.2020)  

世卫下架涉台声明 台湾：内容非事实全貌

自从世卫高官艾尔沃德上月在一个访问中拒答与台湾相关的问题后，国际社会对于「台湾参与世卫组织」话题的关注度大大提升。现在世卫一篇下架的声明又引起台湾方面的抗议。德国之声取得台湾中央流行疫情指挥中心的回复，逐点推翻世卫说法。 (07.04.2020)  

從自助到助人﹕台湾如何稳住口罩供给的脚步？

在全球都闹口罩荒的同时，台湾却开始实施搭乘大众运输都要配戴口罩的政策。台湾口罩存量从不足到回稳，甚至将有余裕出口协助他国，究竟经历了什么历程？ (01.04.2020)  

欧盟首脑罕见赞扬台湾 两岸掀口罩外交战

中国近日大动作出口医疗物资，称要「罩」顾全世界，但除了引起疑虑，部份医疗物资也有品质问题。 另一方面，台湾在防疫措施引起国际瞩目后，现在也加入了口罩捐赠行列。两岸将如何过招? (02.04.2020)  

相关音频视频

台湾问题有多敏感？世卫干事挂电话  

相关内容

Bayern München Markt Coronavirus

全球新冠确诊破300万 世卫警告疫情未结束 28.04.2020

在全球多国开始逐步解封的同一天，全球的累计新冠确诊案例突破300万。其中，美国与欧洲各占全球新冠确诊总数的三分之一，而世卫也在同一天出面警告，疫情尚未结束，并强调各国都还有很重要的工作得完成。

Schweiz Genf | WHO: Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation

世卫遭批防疫慢半拍 谭德塞:已提前示警 30.04.2020

联合国下的世界卫生组织因为全球新冠病毒大流行遭批抗疫不利。在美国切断金援并带头要求世卫改革后，总干事谭德塞出面强调，世界未认真听取他们早期的警示。

Remdesivir antivirales Medikament in Erprobung

美抗疫药研究新突破 复工法律争议延烧 30.04.2020

上周，世卫意外公布一项新冠抗议药物瑞德西韦在中国的试验结果，显示该药对抗新冠病毒的成效有限。但美国周三公布另一项相关研究，专家説结果显示瑞德西韦可能成为首个有效对抗新冠病毒的药物。此消息一出，也顺势提振了美股。

广告

媒体看中国

Volkskongress in China (Reuters/T. Peter)

德语媒体：适得其反的大外宣

北京宣布5月召开两会依旧受到德媒关注，《法兰克福评论报》指出，在新冠疫情时期，这场大规模会议将是一大挑战。中国欧盟商会主席武特克接受瑞士媒体采访时谈到了中国的经济和政治状况。  