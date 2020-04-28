台湾防疫有成 多国公开挺台湾入籍世卫

(德国之声中文网) 自新冠疫情爆发以来，台湾的防疫成果便十分受到各界关注。不仅国际媒体争相报导台湾的防疫措施，台湾政府部门也积极透过参与国际会议或是与各国交流，来提高台湾在国际抗疫行列中的能见度。

随着各国纷纷针对防疫向台湾取经，国际社会中支持台湾加入世卫的声浪也越来越高。美国网路媒体《外交政策》周四报导，美国与日本正在邀请澳大利亚丶英国丶法国与德国一同签署一封给世卫秘书长谭德塞的信函，内容要求他邀请台湾出席五月中举行的世卫大会。

根据《外交政策》所获取的世卫内部会议记录及外交人士的披露，美国政府希望能集结其他盟国的支持，让台湾能够重新在世卫取得观察员的身份。然而，专家分析，这个活动的成功机率有限，因为如果谭德塞或其他国家协助台湾参与国际公卫的讨论的话，中国政府极有可能会对他们展开报复。

不过美国的最新举动，也让各界认为这代表美国将重点放在批评中国，而非试图找寻与中国合作的方法。虽然美国极力说服更多国家来支持这项行动，但部分美国的盟友却担心被中国报复，批评者甚至认为，美国此举是想透过持续批评中国与世卫来掩饰自己「抗疫不力」的事实。

华府智库「全球台湾研究中心」的副董事长叶介庭告诉德国之声，美国极力呼吁各国支持台湾加入世卫之举，除了体现过去几年美台持续加温的关系之外，也同时是因为中国近期持续与民主国家「交战」，美国希望藉由支持台湾来做出回应。

他说：「尽管如此，特朗普总统上台後，他多半采取一意孤行的方式来处理事情。当他无法有效控制美国国内的疫情发展时，这相对会让其他国家质疑特朗普的领导能力。当一个政府领导人是以鲁莽行事为名时，外界难免不把他主推的事项视为政治操作的手段。」

叶介庭认为，如果美国真心想在国际上帮助台湾，那他们必须先自我调整，让其他国家能信服於美国政府的领导能力。

澳大利亚表态支持台湾重返世卫

除了美国之外，澳大利亚政府也向该国媒体表示，他们预计在五月中的世卫大会期间，公开支持台湾再次获得世卫观察员身份。澳大利亚多家媒体周四深夜发布报导，指出澳大利亚外交部发言人表示，他们支持台湾参与世卫的相关运作，并说这种做法符合澳大利亚的一中原则。

该发言人表示：「新冠疫情带来的挑战，需要一套果断且遍及全球的应对措施。也因如此，世卫必须与世界各国的卫生官员都保持合作关系。我们支持台湾以观察员的身份参与世卫事务。」

然而，由於连日来澳大利亚与中国陆续因新冠疫情互相指控，导致澳大利亚国内对於声援台湾加入世卫一事，仍有一些反对声浪。不少商界人士纷纷出面呼吁澳大利亚政府不要因新冠疫情与中国产生正面冲突，而是应该考虑保障澳大利亚企业的利益。

专家：台湾透过防疫推动公共外交

除了越来越多国家公开肯定台湾的防疫成果，并表态支持台湾加入世卫外，台湾政府本身也努力藉由防疫成效来强化国际交流。在专家眼中，台湾政府的作法是在具体展现台湾公共外交的能力。美国奥克兰大学新闻系的助理教授苏巧宁向德国之声表示：「台湾透过防疫成效，让世界看见台湾 (familiarity)，同理台湾 (empathy)，进而支持 (support)台湾加入世卫组织。」

苏巧宁认为，透过防疫成效所打造的国际声量固然可能随着疫情趋缓，但台湾公民社会的蓬勃与国家认同的形塑，才是这波疫情之下最可贵的发展。不过她认为，台湾在努力透过防疫来提升国际能见度与国家品牌的同时，应该也要注意国际媒体与各国领袖如何论述台湾的防疫经验。

她説：「除了关注台湾的国际声量外，台湾人不能只从台湾视角去看世界报导，而是应该将那些报导嵌入全球在地化的框架内，这样才能真正检验台湾防疫外交的成效。」

叶介庭则向德国之声表示，他认为台湾近期不断上涨的国际声量与支持度，是由多个因素所组成的，不过最根本的因素是台湾人对於自己在防疫期间所付出的努力，有着一股「低调的自信」。而他认为，如果台湾能够找出一个方法在全球抗疫的过程中，持续扮演领导者的角色的话，那台湾便能持续强化自己的国际声势。

叶介庭说：「如果台湾可以明确知道自己该如何继续带领全球对抗新冠病毒，并以稳健又坚定的方式来达到那个目标的话，那台湾便可以继续增长过去几个月所累计的国际声量。」