台湾通过同性婚姻法案 开创亚洲先河

(德国之声中文网) 5月17日是「国际不再恐同日」，而台湾立法院也恰巧选在这天进行同婚草案的表决。 今日的表决处理三个同婚专法草案，分别是行政院版的「司法院释字第748号解释施行法」草案、下一代幸福联盟等委托国民党立委赖士葆所提的「公投第12案施行法」草案、以及信望爱基金会游说民进党立委林岱桦提出「 司法院释字第748号解释暨公投第12案施行法」草案。

当地时间下午，立法院三读通过了「司法院释字第748号解释施行法」，保障同性2人可以办理结婚登记。新法将于一周后的5月24日开始实行。这也使得台湾开创了亚洲同性婚姻合法化的先河。

根据台湾司法院大法官2017年5月24日的第748号解释，现行法律未能保障同性婚姻，因此违宪。司法院据此要求主管机关在解释公告后两年内，修改相关法律。

同性婚姻支持者场外声援

周五一早，婚姻平权大平台便号召支持者聚集立法院外，高喊口号表达希望被社会认同的诉求。主办单位估计有超过40,000名支持者到场声援，人潮也从立法院外的青岛东路，蔓延到附近的中山南路及济南路，幾乎包圍立法院。

负责策画此次声援活动的婚姻平权大平台在表决前的记者会中表示，希望今天是最后一次，希望以后所有支持婚姻平权、支持同志权益的民众不用再请假来立法院，大家今天站在这里都是希望能在这块土地上好好生活下去。

婚姻平权大平台总召吕欣洁说: 「希望今天所有的朋友一起站出来，可以给立法委员们一个清楚的讯号，让我们可以在台湾这块土地上好好生活，也让台湾可以在国际反恐同、恐跨、恐双日的这一天，顺利完成同婚立法。 」

同志咨询热线则向立法委员喊话，强调同志也是台湾的一部份，希望这历史上的一刻，同志可以不再被国家法律排除，真正走出暗柜。 此外，不少同志家庭的代表也现身说法，表示希望5月17日是他们必须携家带眷的上街头，替自己与家人争取权益。

身为同志父亲的GagaOOLala影音平台创办人林志杰说: 「同婚法案不是炸弹、同志更不是恐怖份子，其实同志就是台湾社会的一部份，同志可以做支持的后盾、也会是重要的选民。 」

跨国同性伴侣的艰难处境

在场外的另一侧，台湾伴侣权益推动联盟则邀请数十对跨国同性伴侣到场分享心声。 由于三个草案都未处理到跨国同志伴侣的权益，台湾伴侣权益推动联盟秘书长简至洁在现场表示，目前唯一保障同婚的政院版草案条文，仍舊無法解決不少伴侶因国籍而无法合法结婚的尴尬处境。

伴侣盟理事长许秀雯解释，台湾法律规定跨国婚姻成立需要遵守各当事人的本国法，所以目前仅有26国家的外籍伴侣能依照行政院版的草案合法结婚。她说: 「若台湾同志想跟日本或是韩国同志结婚，日本跟韩国外籍配偶的本国法还不允许同婚，那这个婚姻就无法成立。 」

反同方: 逼挺同立委下台

当挺同团体在立法院外激烈声援的同时，反同团体代表在记者会表示，如果政府玩弄民意，让行政院版草案通过，他们不排除发动复决公投，逼迫挺同的立法委员下台。 下一代幸福联盟的理事长曾献莹说，去年通过的公投主文是要求以民法婚姻外的其他形式，立定「同性共同生活」制度，但现行的行政院版除了用同性婚姻，条文还准用民法婚姻，已完全违背人民公投。

曾献莹强调: 「今天的表决，不只是同婚法案的表决，而是在表决到底是大法官释宪比较大，还是人民公投比较大。 若今日立法院执意通过行政院版专法，是将人民公投视为无物。 」

杨威廉/羅法 (综合报导)