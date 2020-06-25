台湾逐两大陆记者 专家: 反映两岸关系

(德国之声中文网) 台湾陆委会7月2日表示，福建东南卫视两名驻台记者，已被主管机关停止核發记者证与入境许可证，并要求在7月3日离境。2名女记者已于7月3日中午离境返回厦门，她们在桃园机场向媒体表示对此结果感到错愕和遗憾。

其中记者艾珂竹对台媒《联合报》说，「驻台工作内容行之有年，且未做出超出申报以外的工作，不清楚到底违规的理由何在」，强调自己在台湾只有进行提问采访的工作，并没有在政论节目作评论，也没有对特定事件作个人主观的说明。

她称在台期间对台湾印象很好，感谢台湾民众这段时间的帮助，离境前在机场餐厅吃了麻油鸡面线，希望未来还有机会能到台湾。

这次事件引起争议，台湾文化部声明强调，向来尊重并保障新闻自由，惟有关记者在台北设置演播室，在政论节目「海峡新干线」上露脸并邀请台湾名嘴评论时事，已经不符合原本来台採访的申请目的，涉违反《台湾地区与大陆地区人民关係条例》以及《大陆地区新闻人员进入台湾地区採访注意事项》规定。

「欲加之罪、何患无辞」？

涉事两人的记者证分别于6月30日与7月2日到期，文化部决定不核发之后的记者证，内政部移民署也停止核發入境许可证。东南卫视另外3名驻台记者则可继续留台工作。

《大陆地区新闻人员进入臺湾地有下列情形之一区採访注意事项》第十项规定，经许可进入臺湾地区採访之大陆地区新闻人员，若「从事与许可目的不符之活动」，文化部得废止其记者证，且该人员依法须在三天内离境。

国台办发言人朱凤莲针对此事回应，「这起事件暴露了民进党高举『新闻自由』的虚伪性，对大陆媒体与驻点记者的正常新闻报导活动，进行蛮横无理打压。」国台办发言人称，由此引发的一切后果要由民进党当局承担。

台湾资深媒体人黄智贤在脸书上批评，官方处理手法「看起来其实就是欲加之罪、何患无辞」，她认为「海峡新干线」节目是在大陆播出，驻台北的记者与来宾来回讨论也是「採访」的一种形式。她批评「大陆驻台记者向来被台湾区别对待，所有境外媒体拥有的自由与採访权，大陆记者通通没有」。

学者: 反映两岸关系不佳

台湾中正大学传播学系教授胡元辉对德国之声说，当局依两岸人民关係条例授权制订的《大陆地区新闻人员进入台湾地区採访注意事项》规定，中国来台新闻人员採访计划湏先行提出，且应依许可之採访计画及行程表从事採访活动，不得擅自变更。「採访计画及行程表有变更者，邀请单位或该大陆地区新闻人员应先向文化部报核，再检具变更採访计画及新行程表送入出国及移民署备查。」

胡元辉反驳黄智贤的批评，强调新闻採访与节目製作在两岸传播交流实务上，一直是分属于两个范畴，双方对此也都非常清楚，「如果原先採访计划中未提及节目製作计划，或是未经许可，自然在台製作节目就违反了採访注意事项的规定」。

对此，中正大学传播学系教授罗世宏抱持不同看法，他认为「采访」与「制作节目」之间没有严格的界线，主管机关如果要就形式上判断它是否符合「採访」定义，牵涉到行政解释如何认定：「它有一个可以这样解释也可以不这麽解释的空间，因此双方针对记者採访做出裁量跟处置，实际上是反映双方关係的状态。」

罗世宏表示：「台湾不是一言堂的国家，就算对台湾不友善的报导也是可以容忍的范围，如果是扭曲的报导错误，可以要求更正或其他要求。」他也举例，例如中美关係好的时候，也不会出现把中国官媒认定为驻外使馆的动作，「如果两岸关係好的时候，这些都没有问题，不会从字面上去挑剔」。

逐中国喉舌保卫国安？

胡元辉也认为，虽然台湾日后是否开放节目制作可以讨论，但是以现在的两岸关系形式，台湾会有自己考虑： 「中国近期以来对台湾相当不友善，而东南卫视所属的福建广播影视集团又是中国对台统战重点任务单位，台湾不可能不考虑国家安全的问题。」

国家安全法律专家、台湾民主基金会研究员宋承恩以国安角度分析指，保卫国家安全不一定与捍卫新闻自由有所冲突，例如面对会以意见入罪、且製播新闻目的为政府宣传的中国，如果将中国媒体标定为官媒，或是像美国一样将媒体认定为外国使团，则可以在不影响新闻自由的前提下限制官媒活动，「这样的做法可以表示我们这边的新闻自由是给真正的媒体，而不是给政府喉舌做宣传的机构」。

「海峡新干线」广邀名嘴

「海峡新干线」是东南卫视在2004年开始製播的节目，周一到周六每晚10点在该台播出，在网路影音平台搜狐视频、搜狗视频也都可随选观看。除了台湾议题，该节目也讨论许多国际时事，包括新冠疫情、贸易协定等。

节目由两名中国记者开场介绍当日讨论主题，再与两名台湾嘉宾进行对谈，包括在大陆很受欢迎的邱毅、文化大学教授李孔智、台北市议员王鸿薇、知名媒体人陈凤馨等人都曾受邀出席。节目在画面右侧特别打上「台北演播室」字样，强调该节目在台北录製。

过去，大陆媒体人员要在台湾工作，需要取得台湾新闻局的许可。2012年，台湾裁撤行政院新闻局以后，新闻局业务就部份并入文化部、另一部份并入国家通讯委员会。现在大陆媒体记者申请驻台工作，都需要向文化部申请记者证。