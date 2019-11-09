 台湾追讨拉法叶军购案“黑金” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.11.2019

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时政风云

台湾追讨拉法叶军购案“黑金”

台北地检周二宣布将同瑞士等国洽谈，追回部分涉案佣金。九十年代初，台湾与法国之间的一宗军火采购案涉及巨额腐败，直到今天，案情仍有许多谜团待解。

Taiwan Fregatte Kang Ding (ROCN (Republic of China Navy))

“拉法叶军购”项目的首舰 - “康定号”护卫舰

（德国之声中文网）台湾检察机构周二（11月12日）宣布，台湾正寻求追回涉及三十年前一宗法国军舰交易的数亿非法所得。1991年，台湾签约购买六艘拉法叶级军舰，交易金额高达28亿美元。此次对台军售曾使中法关系一度紧张，事后又爆出交易过程中有人从中收取四亿美金贿赂。

台湾军火商汪传浦2006年因非法收取高额佣金被判腐败罪名成立，其妻子儿女也被判有罪。

1993年，被列入通缉要犯的汪传浦及其家人从台湾逃亡英国，2015年87岁高龄的汪传浦在伦敦去世。在司法调查过程中，台湾曾要求瑞士、列支敦士登、奥地利和卢森堡等国冻结汪传浦的账户。现在台湾检察机构要求上述国家归还这笔涉案赃款。

Taiwan Raketenfregatte Kang Ding | Präsidentin Tsai Ing-wen (picture-alliance/dpa/Office Of The President Taiwan)

2016年7月13日，“康定号”在启程前往南沙太平岛之前，刚刚上任不久的总统蔡英文在高雄港登舰视察

周二检察机关发表上述声明前，台湾最高法院已于十月做出最终裁决，要求检察院没收同拉法叶军火交易有关的三亿一千两百五十三万美元"非法收入"。台北地方检察院一份声明中称，"我们将与瑞士等国方面积极接洽，以追回上述款项。这符合'任何人不得保留犯罪所得'的通用法律原则。"

汪传浦去世后，台湾检察机构放弃了对他的控罪，但继续向其遗属追缴非法所得。瑞士当局已经归还了前海军上校郭力恒及其兄账号上的3500万美元。郭也同样卷入了拉法叶交易案。

当时任职于台湾海军舰艇项目的郭立恒被控收取贿赂以促成交易，而其兄则被控洗钱。1993年，在台湾海军装备采购部供职的一名军官被害后浮尸外海，促发了对这起腐败案件的调查。

2011年，法国司法当局也展开了调查，相关的指控称，台湾支付的军火款项中大部分被支付给了中间商和军界政界人士。

台湾最高反腐机构同年宣称，拉法叶军舰交易过程中，总共支付了高达四亿美元的贿金。2011年，法国军火巨头泰雷兹在有关非法佣金审理中败诉，向台湾支付了八亿七千五百万美元。

DW.COM

法国达索公司（Dassault Aviation）及另外两家法国航空企业周三（10月25日）表示，在台湾遭受总额达2亿2700万欧元的罚款。熟悉内情人士称，这笔罚款与25年前一桩充满争议的军售案有关。 (26.10.2017)

背景扑朔迷离 谜团至今难解

拉法叶军购案可以追溯到九十年代初期，当时台湾军方急于完成军备的更新改造，而受中美"一中原则"所困，从美国购置军火的数量和档次都受到诸多限制。1991年，台湾同法国军火商汤姆森（泰雷兹公司前身）签署购置六艘拉法叶级巡卫舰协议。1993年，台湾海军一军官死于非命，使拉法叶军购案的佣金黑幕渐渐浮出水面。

2006年，台湾前总统李登辉和前立法院长郝伯村先后因此案接受司法当局问讯，时任总统的陈水扁甚至宣称，"不惜动摇国本办到底"。

在维基百科上看到的资料显示，拉法叶案侦办过程中，台湾和法国先后有数名涉及案情的相关人员神秘死亡，更使事件变得扑朔迷离。

 

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