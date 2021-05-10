台湾连续第5年未收到参与世卫大会的邀请

（德国之声中文网）今年的世界卫生大会（WHA）将于5月24日至6月1日采取虚拟线上形式召开。与会者线上注册报名开放至欧洲时间5月10日。直至报名截止时间，台湾并未收到世卫组织发出的邀请函。这已经是连续第5年台湾没有收到参与WHA的邀请。

台湾外交部次长田中光此前在立法院表示，世卫大会是24日开幕，“到23日晚上（收到邀请）还来得及”。他还说，对于以后加入，“我是信心十足”。

台湾《自由时报》报道称，台湾行政院发言人罗秉成今天（5月11日）表示，“中国对台湾的打压无所不在，百般阻挠”，无视世界主要国家支持让台湾加入相关国际组织的呼吁，尤其正值新冠疫情肆虐全球的此时此刻，更应该让台湾参与包括WHA在内的世界公卫医疗组织共同防疫。他表示：“我们也会持续努力，让支持台湾的声音愈来愈多。”

世卫组织发言人哈里斯（Margaret Harris）通过电子邮件回覆台湾中央社问询时重申，台湾在WHA的观察员问题由世卫组织194个会员国考虑和决定；可经由194个会员国以简单多数表决通过的决议或决定邀请观察员。

上周五（5月7日），美国国务卿布林肯曾发表“恢复台湾在世界卫生大会适当地位”声明称，美国呼吁世卫组织总干事邀请台湾以观察员身份参与世卫大会。此前，七国集团外长会议结束后发表的公报也表达支持台湾参加世界卫生组织论坛和世界卫生大会。

据《中国时报》的报道，台湾民意基金会董事长游盈隆今天就台湾再度未收到参与世卫大会邀请一事发表看法时说，中国并不是今天世界上唯一有能力决定台湾能否参与世卫组织的强国，美国也可以。“但美国这次只是口头表述，没有具体行动。”他说。游盈隆指出，美国有能力影响过半会员国同意支持台湾成为世卫观察员。他补充说：“能力当然有，但可能需用很大的力气；值不值得现在就这么做？那是另一个问题；但所有的迹象显示，美国不觉得现在值得为台湾成为WHO观察员和中国全面杠上。”

昨天中国外交部发言人华春莹在新闻例会上再度强调，“世界上只有一个中国，台湾地区参与国际组织包括世卫组织活动，必须按照一个中国原则处理，这也是联合国大会第2758号决议和世卫大会有关决议确认的根本原则，得到了国际社会的普遍支持”。她还表示，“中央政府对台湾地区参与全球卫生事务做出妥善安排”。

台湾外长吴钊燮对这一说法表示强烈不满。他在推特上回应称，“中方所谓没有谁比我们更加关心台湾同胞的健康福祉、中国政府对台湾参与全球卫生事务做出妥善安排等说法，是无耻的谎言，且正好显示中共不能说实话！”

日本时事通信社 报道称，日本政府发言人加藤胜信今天重申，国际健康议题不应发生地理上的空白，日本政府一贯支持台湾以观察员身分参加WHA。

不过截至目前，日本并未直接提交“邀请台湾作为观察员参加世卫大会”的提案。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。