台湾连一周单日确诊破百 美专家：快速有力封城很必要

（德国之声中文网）台湾中央流行疫情指挥中心周五（5月21日）宣布新增312例新冠本土确诊案例，这已经是台湾连续一周单日确诊破百例。不过，全台湾疫情警戒仍维持在第三级，台湾卫生福利部长丶中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中强调，「目前来讲，绝对没有要到四级（封城）。」

目前，台湾的本土确诊案例仍多集中在台北市与新北市，在周五公告的确诊案例当中，与台北市万华地区有关联的有107例丶和万华茶艺馆群聚事件相关的有73例。陈时中周五强调，全台湾都已经在第三级防疫警戒，应「标准一致丶说法一致丶脚步一致」，才不会造成社会混乱。

陈时中也在台湾时间周五上午与美国卫生部部长贝塞拉（Xavier Becerra）进行视讯会议，陈时中表示已向美国提出现在台湾疫情升高丶急需疫苗，希望美国能够给予支持。美国卫生部全球事务办公室推文表示，会「支持台湾获取疫苗」。

然而，在上千万剂疫苗仍未抵达台湾丶台湾又爆发社区感染之时，到底台湾还得考量到哪些层面，才能做好有效防疫？

1. 封城不封城？「快速有力」才是关键

针对台湾是否应该封城，研究流行病超过15年的美国科学家丶新英格兰复杂系统研究所（New England Complex Systems Institute）创办人Yaneer Bar-Yam接受德国之声专访时说，越早封城，社会活动被破坏的代价最小，「等得越久，要采取的行动就会越大。」

「此时此刻，因为已经有如此广泛的社区传染了，几乎肯定需要进行为期两周的封锁。」他强调，让封锁能够更短的关键就在普筛，这能够缩短实施疫情限制的时间，「在一个地区有很多确诊案例，但你能做大规模的普筛，就能够制止疫情。」

Yaneer Bar-Yam 对德国之声说：「一切都取决於以最好的方式快速并有力地行动，如果你们（台湾政府）在第一天或第二天（疫情爆发）时就做了，那麽也许第三级疫情警戒就够了，现在你们可能需要拉到第四级。等得越久，会决定需要努力的程度有多大。」

不过，陈时中说，当初订定四级封城的防疫警戒标准，并不是只以连续14天平均每日确诊数突破100人为依据，还得有超过一半以上的确诊案例是找不到传播链的。「依据疫调，每天这样算下来（找不到传播链的）不足四分之一，」他在周五的记者会上说，通常确诊的案例过两天就会找到传播链的关联性，「所以目前来讲，绝对没有要到四级。」

2. 提高检测量能丶做好隔离

台湾已经陆续设置社区筛检站，但对像是台北市万华这样疫情最严重的地区仍未实施全面普筛。陈时中周三强调，有接触丶活动史且有症状就一定要筛检;有接触丶活动史但无症状的民众，则应与他人隔离14天，有症状时戴口罩前往筛检; 没有接触史丶活动史且没有症状者则没必要筛检，以免医疗量能阻塞。

「重要的是提高快速检测的量能，并在有疑虑时进行隔离。」Yaneer Bar-Yam在接受德国之声专访时说，包括发烧与血氧饱和度丶甚至是计算机断层成像（CT）扫描等都能辨识出开始出现症状的病例。他说，若无法做足够的检测，则应先按照症状进行隔离，之後再核实结果。

「即使是PCR检测也有大约30％呈现伪阴性。」他提醒，就算做了检测，人们也必须审慎地解释阴性结果，并持续把任何有症状的迹象当作是染病的指标。「最重要的是系统地防止传播，因为有足够多案例都是无症状的人在传播，这会破坏遏制疫情的努力。」

3. 疫苗有限，该不该打第二剂？

台湾目前仅有阿斯利康疫苗可以选择，先前台湾收到约30万剂疫苗已经开打，本周三又收到另一批40万剂疫苗。但，对於疫苗不足的台湾来说，理论上应施打两剂的阿斯利康疫苗，究竟应先让已施打过第一剂的民众施打，或者开放更多民众施打，才能发挥最大效益？

Yaneer Bar-Yam告诉德国之声：「这某种程度上取决于时间框架，但事实证明，延迟打第二剂疫苗对免疫力发展没有危害，第一剂疫苗则是有助益的。」

他强调，疫苗对於处於高风险当中的医疗工作者确实有帮助，台湾该好好使用现有的疫苗，但，不能在疫情爆发时只依赖疫苗，还得采取该采取的行动遏止疫情。「疫苗有自己独特的力量和限制，将疫苗作为整体思考的一部分，比将其作为应对措施思考来得要好，这也是全世界人们正在面对的挑战之一。」

陈时中周五强调，目前施打第二剂的人不多，先前公告的指引是两剂之间应相隔8到12周，民众在第12周才施打的效果并不会比较差，他自己也暂时不打第二剂。

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