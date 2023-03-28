台湾跆拳道选手领奖时手举五星红旗 台行政院长：彻查！

（德国之声中文网）来自台湾台南的跆拳道选手李东宪本月在韩国举行的2023年亚太大师运动会上摘取铜牌。在领奖台上，身穿台湾比赛服的李东宪展示中国的国旗五星红旗，引发热议。赛后他在接受采访时还说：“作为中国人，我感到非常骄傲自豪！”

台湾媒体报道称，李东宪生长于台南市，但长期在中国大陆生活工作，很少回台湾。还有报道称，李东宪已经加入共产党。

此次也不是李东宪首次在比赛后亮出五星红旗。2017年他曾经在马来西亚的世界俱乐部跆拳道组织大赛获得铜牌后，也曾手举五星红旗上台庆祝。

李东宪近日在接受中国大陆《海峡导报》采访时表示自己因领奖时手举中国国旗而遭到网络“围剿”。他说，台湾当局说台湾“民主自由”、“行为自由” ，各种方面“自由”。“但是真的有言论自由吗？他同意有反对的声音在吗？如果他同意的话，那他应该不能去阻止我们这种小老百姓发言或做这个事情。”

他还说：“那如果我今天举的是韩国国旗，或日本国旗，或美国国旗，他们是不是给我拍掌？对吧。就因为我举的是一个他们不喜欢的（国旗），他们就借此发难群起围剿。他不允许有异己的声音，他不允许老百姓他去遵从自己内心的想法，去做他自己想做的事情。那我认为这样的话，那这个地方有什么好待的呢。就像台湾老百姓自己讲的，这真的就成为一个‘鬼岛’。”

李东宪还曾在2021年接受新华社采访时说过：“只有早日实现统一，台湾人民才能骄傲地抬起头。‘作为堂堂正正的中国人，我支持国家统一！’”

今天台湾行政院院长陈建仁今天在被问到如何看待李东宪的言论和做法时，他回应说：“李先生是自己报名参加在南韩的这个比赛，他既不是我们跆拳道协会派出，也不是我们国家的代表。他是否担任共产党员，然后在台湾发展相关的组织，我们要请相关单位务必要清查厘清，如果确实有从事这样的工作，我们会一定按照相关法律加以处理。”

他还强调：“希望李东宪的举动不要造成国人和全世界大家的误解，实际上台湾人都是热爱台湾，也不容许类似污蔑台湾的情形发生。”

台湾陆委会昨天也表示，李东宪是否加入中国共产党，或在台为中共发展组织等情事，“待政府有关机关厘清及确认事实后，依法处理”。

陆委会方面还呼吁台湾人“赴陆发展或从事两岸交流活动时，不应配合陆方统战宣传或成为陆方统战样板”。

根据《台湾地区与大陆地区人民关系条例（两岸条例）》第33条，台湾人民法人、团体或其他机构，不得担任经陆委会会商各该主管机关公告禁止之大陆地区党务、军事、行政或具政治性机关（构）、团体之职务或为其成员。

日前，陆委会已公告因违反两岸条例，对担任中国第十四届全国人大代表的凌友诗开罚新台币50万元。

台灣民眾怎麼看「台灣省人大代表」？

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。