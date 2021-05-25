台湾购千万「二期」国产疫苗  在野党质疑安全性

(德国之声中文网) 台湾单日确诊数连续两周超过将近200例，抢购疫苗十万火急。继日本政府上周表示正考虑将已订购的阿斯利康新冠疫苗转让台湾後，台湾中央流行疫情指挥中心30日证实，台湾疾管署已於28日向高端与联亚两家国产疫苗公司，各采购500万剂疫苗，同时签订开口合约各订500万剂疫苗；换言之，当局采购的国产疫苗数量可达2000万剂。

台湾卫生福利部部长陈时中30日在记者会中表示，向国外订购疫苗是最快的途径，但辅助国内疫苗厂商发展疫苗也很重要。目前高端与联亚的疫苗都还处於第二阶段的临床试验，两家疫苗厂商预计下月将检体交至台湾中央研究院，分析疫苗保护力，最快6月底便会向台湾政府申请紧急授权使用。

国民党：疫苗未获认证 无法让人安心

对於国产疫苗尚未通过第二阶段临床试验，当局就签约采购，台湾多个在野党都提出质疑。国民党党主席江启臣31日召开记者会指，不反对国产疫苗，也认同政府应扶植生技产业，但任何疫苗在不安全丶尚未获得国际认证丶疫苗发展未达到前就让人民施打，是无法让台湾人心安。

时代力量立法院党团也在前一天发表声明，强调台湾政府应该将相关事宜对外公开透明。时代力量表示，卫福部应该立即对外说明高端及联亚於5月28日前，是否已完成第二期试验，因为根据他们所掌握到的资讯，两家厂商目前都尚未完成第二阶段试验。此外，他们也认为卫福部有责任向台湾人民解释，若高端及联亚尚未完成第二期试验，是以什麽为依据跟两家厂商在此时签订开口合约。

台湾的疫情指挥中心回应表示，未来新冠疫情「流感化」是必然趋势，台湾政府必须掌握新冠疫苗为战略物资；又称虽然已向COVAX丶阿斯利康与莫德纳采购约2000万剂疫苗，但难以评估国外疫苗供应时程，所以相较之下，采购国产疫苗更能确实掌握疫苗供货时程。

指挥中心还说，现下全球疫苗生产原物料短缺，导致疫苗生产跟检验至少需要2到3个月。为免因等待疫苗研发程序完成，届时无法购得原物料而丧失即时生产疫苗的时机，台湾政府才以预购的方式向国内外厂商采购疫苗，以预先保有所需之疫苗数量，在厂商於取得专案核准制造许可後，能尽速提供台湾人接种。

郭台铭下令72小时拼文件

过去几日，台湾多个民间团体与地方政府都表示想自行采购疫苗，指挥中心28日公布「疫苗专案输入流程」，被质疑手续繁复是有意刁难。台湾总统府30日回应指，在取得疫苗方面，台湾政府与民间共同努力，「没有所谓刁难问题」。

根据流程，有意采购疫苗的单位要向中央政府附上执行计画书丶数量及计算依据丶供货时程丶有效期限丶药品说明书丶冷链及仓储设备丶原厂授权书丶国外上市证明或替代文件，而卫福部食药署会召开专家会议审查，并依照指挥中心的防疫政策使用。

鸿海属下的永龄基金会，有意申请进口500万剂德国BioNTech（简称BNT）疫苗。鸿海创办人郭台铭30日在脸书发文表示：「关於疫苗一事，永龄深知国人的关切，但请各位稍安，为我们『争取交货』保留空间。」他也在贴文中加入「72小时内拼文件」的标签。永龄基金会31日也表示，会努力在6月2日向台湾的政府机关提出相关申请。

指挥中心表示，在收到鸿海的文件後，会先审核书面资料，再由卫福部食药署确认药品的储存以及是否正式取得。台湾政府拒绝购买上海复星医药集团代理的BNT疫苗，引发BNT疫苗究竟是德国原装还是中国封装的争议。郭台铭日前强调，永龄基金会预计采购的500万剂疫苗将由德国生产并直接空运台湾，呼吁外界不要将德制BNT疫苗与中国制疫苗混为一谈。

(综合报导)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。