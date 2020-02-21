台湾谴责中国网军散布台湾疫情谣言

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文2月26日在脸书上表示，最近出现不少关于疫情的谣言，像是「裝屍袋火葬」、「桃園大媽的話」、「小區有50例感染」、「民進黨員可以領口罩」都是假的，有些謠言甚至不是台灣的用語。她指出，她已签署立法院三读通过的紓困特別條例，未來只要散播有關疫情的假消息，最高關三年、罰三百萬。之前，蔡英文还表示，暂停5月总统就职活动筹办工作，只要疫情有疑虑，520就职就不会举办大型群众活动。

台湾事实核查中心每日在网站上辟谣。2月23日，该网站称，有关網傳「其實疫情已經在高雄、台南等地傳播，每天都運好幾卡車的屍體去台中統一焚化...」的消息是谣言。该传言称，「我三姨是在台灣焊井蓋的，昨天在台疾控部門門口馬路工作的時候，聽到幾個當官的聊天說，如果超過四十個案例，菜省長就要下台，所以一直壓著真實數據，其實疫情已經在高雄、台南等地傳播了，每天都運好幾卡車的屍體去台中統一焚化，所以最近台灣省中部的空氣質量又下降了，太可怕了」。台湾事实核查中心辟谣说，此传言为简体字，且用语多为中国大陆用词，非台湾惯用语。经查证，从1月21日台湾宣布出现第一个新冠肺炎确诊个案到2月23日，台中火化场每日处理个案并未出现增加趋势。

台湾事实核查中心2月26日就多则网传谣言辟谣。其中一例是，"我爸爸是民进党议员，上次和王世堅聊天提到肺炎，說現在台灣已經超過500例了，死亡200了，特別是花蓮和台北重災區，但 是蔡當局不敢公佈，怕引起民憤，通知了幾家綠媒專門造謠抹黑對岸，我現在真的很憤怒，難道我們台灣人不配知道實情嗎？"

该中心2月27日还就「台灣省疫情失控，台軍方接管台北，蔡當局當街燒死疫情患者」的传闻辟谣。

台湾事实核查中心称，这些不实讯息有三大共同点，一是消息来源不明，二是使用简体字或中国惯用语，比如小區、保安、井蓋、台灣省、菜省長、疾控部門等，三是主題都是指出台灣的疫情失控，指責中央隱匿疫情。

据台湾卫生福利部疾病管制署公布的数据，2月27日，台湾共确诊COVID-19病例32例，死亡1例。当日，台湾行政院长苏贞昌决定将中央流行疫情指挥中心的开设级别从目前的二级提高至一级。

新冠疫情给中国大陆与台湾原本就已紧张关系增加了新的火药味。世界卫生组织在1月30日宣布将新型冠状病毒疫情列为"国际公共卫生紧急事件"后，加拿大总理杜鲁特、日本首相安倍首次呼吁让台湾加入WHO，中国世卫代表则强调，大陆通过正常渠道"多次且及时"与台湾沟通疫情。台湾外交部表示，因为不是世卫会员，台湾无法获取最新疫情信息，因此影响台湾与各国防疫的合作以及台湾民众的健康人权。从1月24日起，台湾政府禁止出出口口罩1个月，以确保台湾有足够的口罩供应。此举遭到中国媒体的抨击。据媒体报道，台湾行政院增购60条口罩生产线已陆续上线，预计三月初口罩产能可达每日千万片。此外，台湾还将再增购30条口罩生产线以备不时之需。