台湾谴责中国气球 称其为安全威胁和心理战

（德国之声中文网）去年2月，美国击落1枚闯入美国上空的中国气球。中国使用气球进行间谍活动的可能性成为全球关注焦点。但中国表示，该气球是一架民用飞行器，因意外偏离了轨道。

1月13日台湾将举行总统和议会选举。台湾对中国在选举前的军事和政治活动保持高度警惕。台湾表示，中国正试图通过军事和经济压力干涉选举。

中国视台湾为自己领土的一部分，而台湾政府否认这一说法。

自上个月以来，台湾国防部已报告数起中国气球飞越台湾海峡的事件。据称，本周一些气球已穿越台湾岛上空，飞至主要空军基地附近。

台湾国防部在周六的一份声明中表示，鉴于这些气球的飞行路线，其已对国际航空安全构成了“严重威胁”。

声明称：“我们同时也对中共无视航空安全、无视两岸及国际航班乘客安全的行为表示谴责。”

国防部表示，根据其分析，这些气球是中国对台湾采取的“灰色地带”战术的一部分，“企图通过认知战影响我国民众的士气”。

路透社记者本周六在非工作时间致电中国国防部、国台办和民航局寻求置评，但均未得到回复。

中国国防部上周在每月一次的新闻发布会上拒绝就空飘气球发表评论。

台湾即将迎来新一届总统大选

更为强烈的措辞

台湾国防部于周六发布的另一份声明中表示，在过去的24小时内又监测到两个中国气球，其中一个曾短暂地飞越了台湾岛最北端。

台湾国防部去年12月曾表示，这些气球是受季风影响驱动，并被认为主要用于天气监测。而现在关于其为中国“灰色地带”活动的一部分的说法较之前评论更为强烈。

台湾抱怨称过去四年中国一直在加强对台海的军事行动，如战斗机定期飞越台湾海峡，作为“灰色地带”战略的一部分，在避免陷入全面冲突的同时试图向台湾施压。

作为台湾最重要的国际支持者和武器供应国，美国警惕关注台湾局势的紧张升级。

周四在华盛顿举行的一场新闻发布会上，白宫国家安全发言人柯比（John Kirby）被问及气球问题时表示无法置评。

“我们明确支持台湾的民主和民主制度，我们希望看到那里的选举是自由、公平、公开和透明的。”他说道，“我们当然会注意到外部势力可能会试图干预。”

中国称台湾政府一再指控其干涉选举是“卑鄙伎俩”，旨在增加现任执政党民进党的当选机会，民进党被北京视为分裂分子。

一位匿名西方安全消息人士向路透社表示表示，中国通过这些气球向台湾传递一条非常简单的选前信息。即：“我们正在密切监视你，你无处可藏。”这位消息人士说。

（路透社）

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