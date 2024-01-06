台湾谴责中国气球 称其为安全威胁和心理战

（德国之声中文网）去年2月，美国击落1枚闯入美国上空的中国气球。中国使用气球进行间谍活动的可能性成为全球关注焦点。但中国表示，该气球是一架民用飞行器，因意外偏离了轨道。
1月13日台湾将举行总统和议会选举。台湾对中国在选举前的军事和政治活动保持高度警惕。台湾表示，中国正试图通过军事和经济压力干涉选举。
中国视台湾为自己领土的一部分，而台湾政府否认这一说法。
自上个月以来，台湾国防部已报告数起中国气球飞越台湾海峡的事件。据称，本周一些气球已穿越台湾岛上空，飞至主要空军基地附近。
台湾国防部在周六的一份声明中表示，鉴于这些气球的飞行路线，其已对国际航空安全构成了“严重威胁”。
声明称：“我们同时也对中共无视航空安全、无视两岸及国际航班乘客安全的行为表示谴责。”
国防部表示，根据其分析，这些气球是中国对台湾采取的“灰色地带”战术的一部分，“企图通过认知战影响我国民众的士气”。
路透社记者本周六在非工作时间致电中国国防部、国台办和民航局寻求置评，但均未得到回复。
中国国防部上周在每月一次的新闻发布会上拒绝就空飘气球发表评论。
台湾即将迎来新一届总统大选
更为强烈的措辞
台湾国防部于周六发布的另一份声明中表示，在过去的24小时内又监测到两个中国气球，其中一个曾短暂地飞越了台湾岛最北端。
台湾国防部去年12月曾表示，这些气球是受季风影响驱动，并被认为主要用于天气监测。而现在关于其为中国“灰色地带”活动的一部分的说法较之前评论更为强烈。
台湾抱怨称过去四年中国一直在加强对台海的军事行动，如战斗机定期飞越台湾海峡，作为“灰色地带”战略的一部分，在避免陷入全面冲突的同时试图向台湾施压。
作为台湾最重要的国际支持者和武器供应国，美国警惕关注台湾局势的紧张升级。
周四在华盛顿举行的一场新闻发布会上，白宫国家安全发言人柯比（John Kirby）被问及气球问题时表示无法置评。
“我们明确支持台湾的民主和民主制度，我们希望看到那里的选举是自由、公平、公开和透明的。”他说道，“我们当然会注意到外部势力可能会试图干预。”
中国称台湾政府一再指控其干涉选举是“卑鄙伎俩”，旨在增加现任执政党民进党的当选机会，民进党被北京视为分裂分子。
一位匿名西方安全消息人士向路透社表示表示，中国通过这些气球向台湾传递一条非常简单的选前信息。即：“我们正在密切监视你，你无处可藏。”这位消息人士说。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“务实的台独工作者”
今年4月，台湾现任副总统赖清德被民进党正式公告提名为2024年总统大选民进党候选人。2017年9月26日，时任行政院院长的赖清德在立法院公开答询时自称“主张台湾独立的政治工作者”，是首位任期内在立法院公开主张台湾独立的行政院院长。今年8月，赖清德在接受台湾媒体专访时又被主持人问到有关“务实的台独工作者”的阐述，他回答说，“务实”就是根据事实，台独是指“台湾不属于中华人民共和国的一部分”，“台湾斩钉截铁地就不是中华人民共和国一部分”。赖清德在台湾也被一部分人称为“台独金孙”。不过今年夏天他在媒体面前表示拒绝接受这个标签。他说，台湾政治只有“政治金童”，没有“台独金孙”。中国大陆国台办发言人已经多次直接点名赖清德是“顽固的台独分子”，指责“台独工作者”就是“麻烦制造者”、“战争制造者”。外界认为国台办在台湾大选前以如此强硬的方式直接点名批评候选人的做法并不多见。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
被中央台办两次列入制裁名单的台湾“战猫”
父亲为台湾人，母亲为美国人的萧美琴在2020年6月被任命为台湾驻美代表，她也是台湾首位女性驻美代表。《纽约时报》曾撰文称萧美琴是“驻华盛顿最有影响力的外国使节之一”，“身处灰色地带，她享有强大的内部人脉，但却忍受着一种特殊的局外人身份”。中国的外交官被称为“战狼”，萧美琴自称“战猫”。她说：“猫可以走钢丝，而且它们能够以非常敏捷和灵活的方式保持平衡。”去年美国众议院议长佩洛西访台后，作为访台的主要推动者萧美琴被中共中央台办点名，称她“必将遭到历史清算”并将她列入“台独顽固分子清单”。今年4月，台湾总统蔡英文同美国众议院议长麦卡锡在加州举行会晤后，中央台办宣布对萧美琴实施进一步制裁。台湾一些亲蓝的时评人士分析称，赖清德找到萧美琴做副手，主要看重的是萧美琴与华盛顿之间的良好关系，有利于加强台湾同美国的沟通和联系。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“黑道克星”出身的“温和派”
国民党推出的总统候选人侯友宜曾担任台湾警政署署长和新北市市长。早年他在警界被称作“黑道克星”。《华尔街日报》在一篇报道中评价说：“他在不同党派之间拥有罕见的吸引力，但在应对主导台湾未来的地缘政治洪流方面经验有限。”文章称，侯友宜本省籍背景和务实的声誉让他在颇为广泛的选民中很受欢迎，但他几乎没有与北京方面或华盛顿方面打交道的经验，以往也基本上避而不谈对中国的立场。在被提名为总统候选人后，侯友宜公开表示，反台独，但是也反对一国两制。今年9月侯友宜访问美国之后提出“三D战略”，即吓阻(Deterrence)、对话(Dialogue)、降低风险(De-escalation)。他表示“用负责的态度让台湾实现和平和稳定”。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
昔日“政治金童”
蓝白合破局之后，侯友宜宣布与台湾著名媒体人赵少康搭配登记参选令很多人大吃一惊。赵少康早年从政，曾是国民党少壮派的政治明星，有“政治金童”之称，也是新党的联合创办人之一。90年代后期他逐渐淡出政界投入媒体界并成为台湾最为知名的“名嘴”之一。他主持的电视时政讨论节目《少康战情室》 在中国大陆也拥有大量的粉丝和观众，成为大陆人了解台湾时事的一扇窗口。2021年2月，赵少康的国民党党籍获批准恢复，这也是他自1996年1月底卸任立委25年后重返政坛的第一步。当时他还表示，不排除争取代表国民党参加2024年总统选举。“侯康配”形成之后，有看法认为，赵少康的参选有助于稳住蓝营的基本盘，推动蓝营支持者回归。但也有人认为，赵少康更具“战斗力”，有可能在选战期间“喧宾夺主”，副手光芒盖过正手。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“政坛怪咖”
医师出身的柯文哲2014年以无党籍身份参选台北市市长。他在选举辩论中说过“台湾政治上最大的问题就是蓝绿恶斗”。最终柯文哲以57.16%的得票率当选，成为台北市改制直辖市后首任无党籍市长。柯文哲是一位讲话“非典型”的政治人物，“有话直说、不假修饰”，容易讲出“争议性言论”，风格“我行我素”，面对敏感政治议题则回避和闪躲，被看作是“政坛怪咖”。2019年8月1日，柯文哲召开记者会向外界说明台湾民众党成立的理念，“以台湾为民、以民众为本，我们希望台湾就是我们，我们就是民众”。5天后，民众党举行创党成立大会，柯文哲被推举为党主席。今年5月，柯文哲获得民众党总统候选人提名。此后几个月，国民党与民众党在选战中持续讨论蓝白合的可能性，一路磕磕绊绊，直到11月24日正式破局。当天上午，柯文哲正式登记参选总统，并同时公布其竞选搭档为时任民众党籍立法委员吴欣盈。一般认为柯文哲的主要支持者是40岁以下的年轻人。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
从“新光公主”到副总统候选人
吴欣盈虽然是台湾的政治人物，也是企业高管，但她在台湾更广为人知的身份是新光集团第三代千金。即便被宣布与柯文哲搭配参选2024年总统大选之后，台湾媒体报道吴欣盈的消息时仍喜欢用“新光公主”这样的称呼方式，而且连去年的旧新闻也被重新挖出。去年吴欣盈以民众党不分区立委在国会参加质询时说：“我所了解就是说台湾人最富有的20%与最穷的20%之间，其实差距是越来越大的，那这个部分对我来说是比较担忧的。”但她这一天穿的是三宅一生的套装，提的是黑色爱马仕包，引来网友狂酸：“穿着三宅一生谈贫富差距，很多人连半宅都买不起好吗？她自己就是那20%里的3%。”当时柯文哲回呛说：“难道质询贫富的议题，一定要先穿补丁的衣服吗？”根据《荣泰创数据》最新公布的3位副手网络好感度，吴欣盈获得的好感度居中，低于萧美琴，但高于赵少康。
（路透社）
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