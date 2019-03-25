 台湾谴责中国军机越过中线 ″挑衅味浓″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2019

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时政风云

台湾谴责中国军机越过中线 "挑衅味浓"

在两岸关系愈加紧张的背景下，台湾国防部本周日发布措辞强烈的新闻稿，痛斥中国两架战机越过海峡中线的“挑衅行动”。

Taiwan Kampfjet (picture-alliance/AP Photo/Ministry of National Defense)

台湾国防部称，两架中国军机周日越过海峡中线（资料图片）

（德国之声中文网）据台湾媒体援引台湾国防部新闻稿称，两架来自中国的歼11型军机于周日（3月31日）上午11时许越过台湾海峡中线，"进入我国海峡西南面空域"，新闻稿称，在台湾方面进行了"紧急升空拦截同时实施广播驱离后"，中方战机飞返海峡中线以西空域。

新闻稿还称，"严正抗议并谴责中共军方此一挑衅举动，已经严重冲击区域安全稳定，危害区域各方共享之和平福祉"，表示会全力依相关战备规定应处，以维护国家主权及国民生命财产安全。

报道特别提到，以往中国战机"多是冲过中线后立即折返，此次却罕见地在海峡中线以东飞，挑衅意味浓厚"。

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《苹果日报》报道称，战机最近距离"台湾本岛仅约100浬左右"，并称飞行轨迹"显示解放军是有事先规划和预谋的"。台湾方面将领认为，此举是"明显测试我军应战的准备"，"未来不排除会将海峡中线废止，让台湾海峡成为中共的内海，以间接突破美国印太战略的缺口"。

截至发稿，北京方面尚未对此做出回应。

2月底，美国海军军舰行经台湾海峡，称之为"例行性通行"，造成中方不满。

在过去数年里，中国不时派空军战机越过台湾岛南部巴士海峡，台湾方面都会派出战机跟随监视。这类事件加剧了台北和北京之间本已十分紧张的关系。

王凡/达扬（路透社等）

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