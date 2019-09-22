台湾谴责中共专制 绝不接受一国两制

（德国之声中文网）在9月30日庆祝中华人民共和国成立70周年招待会上，习近平强调中国要继续全面准确贯彻"一国两制"，"港人治港"、"澳人治澳"、高度自治的方针。他还表示，"我们要坚持一个中国原则和'九二共识'，推动两岸关系和平发展，深化两岸经济文化交流合作，造福两岸同胞。实现祖国完全统一，是大势所趋、大义所在、民心所向，是任何人任何势力都无法阻挡的。"

在10月1日阅兵前的讲话中，习近平再次强调， "在前进征程上，我们要坚持'和平统一，一国两制'的方针，保持香港，澳门长期繁荣稳定，推动海峡两岸关系和平发展，团结全体中华儿女，继续为实现祖国完全统一而奋斗。"

针对习近平的表态，台湾陆委会发布新闻稿称，"中华民国作为主权国家迄今108年，并在台湾实践民主体制，繁荣发展。中共当局必须认识国际现实，台湾从来不是其共和国成立以来任何时刻的一部分，「一国两制」不是两岸关系的处理方案，更不适用台湾，台湾绝不会接受。"

作为台湾统筹处理海峡两岸事务专责行政机构。陆委会在新闻稿中还表示，"中国共产党坚持一党专政70年，治理理念违反民主，自由与人权价值，造成中国大陆发展风险与挑战；其高呼团结斗争，伟大复兴与统一，只是军事扩张的借口，严重威胁区域和平及世界民主文明。台湾民主化已超过30多年，奉劝对岸在此时机反躬自省，及早推动民主政治改革，还政于民。中国大陆的生存发展命脉「非系于一人一党，切勿再走回当年错误决策的历史悲剧，才能真正为人民谋幸福。"

新闻稿最后，陆委会指出，"正告北京当局，我政府坚定捍卫中华民国主权与台湾民主的决心绝不动摇，欺凌威逼台湾接受其主张将永不可能实现。"

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年当选台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛2005年4月会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。 作者: 王凡



据路透社报道，台湾总统蔡英文本周二向记者表示，"我们是一个民主自由的国家，我们将支持世界上追求民主自由的任何人。同样，任何统治者都应该认真听取人民追求自由民主的要求，尊重人民的意志。"

香港掀起反送中运动之初，蔡英文就于6月13日发表讲话，称"台湾作为亚洲民主堡垒"，"会永远支持港人追求民主自由的普世价值"。她还表示，香港的情势给台湾的人民最深的感受就是'一国两制'是不可行的，"尤其是对民主化的台湾，'一国两制'是不可能被接受的。香港的抗争让台湾人民更加珍惜我们现在拥有的民主的制度跟方式。"

8月中旬，蔡英文称，香港的例子已完全证实民主于独裁势不两立，台湾坚拒恐吓，会继续拥护自由民主价值。她还表示，台湾作为民主阵营的一员，坚决支持香港人追求民主自由，"但我们不会干涉"。之前，中国国台办发言人马晓光曾警告民进党当局停止插手香港事务，不得以任何方式纵容犯罪份子。9月初，蔡英文又表示，只要她当总统一定会"守护我们的主权"，"守护台湾的民主自由生活方式"。

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乐然（综合报道）