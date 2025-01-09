台湾调查局将扩大调查台湾民众领中国身分证

台湾网红八炯日前在社群平台上发布中国统战纪录片，称台湾有20万人领有中国身分证，引发各界讨论。台湾调查局指出，经调查后发现确实有部分民众领有“中国居民身分证”或“居民户口簿”，将扩大调查。

（德国之声中文网）台湾民众持有“中国身分证”近日引起热烈讨论，台湾调查局週三（8日）表示，民众领取中国居民身分证除了违反法令外，也涉及国家认同等国安问题，经调查后发现确实有部分民众领有“中国居民身分证”或“居民户口簿”，将依法函送台湾内政部进一步调查。

中国身分证为何突然引发讨论？

台湾网红八炯日前在社群平台上发布中国统战纪录片，揭露中国政府以补助和贷款等方式，吸引台湾民众申办“中国居民身份证”。八炯宣称当前约有20万名台湾人持有中国身分证，但台湾并未证实此数据。

台湾年轻人看“中国居住证” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

《金融时报》6日引述台湾官员、游客和商人说法报道，指近期有前往中国的台湾人被要求填写“三证”（中国居住证、银行帐户和当地手机号码）申请表。不少特殊活动上也有办理相关证件的柜台，包括去年6月在中国举行的黄埔军校百年庆典上，就有台湾的退役军人被安排办理中国身份证，两岸论坛上也有申请“三证”的服务。

一名不具名台湾官员称，台方担心越来越多台湾人取得中国身分证将影响管辖权，“如果一名持有中国身份证的台湾人参与了这里（台湾）的事件，中国可以说他们需要处理这个问题，因为这个人是他们的公民，并干涉我们的内政”。

台湾人可同时持有两岸身分证？

台湾调查局指出，台湾民众若在中国设有户籍、领用“中国护照”或持有“中国身份证”，依两岸人民关系条例规定，将注销其在台湾的户籍、丧失在台湾选举、罢免等公民权，以及健保、长照资格等相关权利。

此外，中国政府除了可对持有中国身分证的民众在台湾的收入征稅外，也可随时对其采取法律追诉。

中国外交部及国台办暂未对此回应。

TikTok在台湾：两岸统一的“先锋”？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（金融时报、中央社）

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