台湾设“战情中心” 线上参与气候大会

（德国之声中文网）第29届联合国气候变化大会（COP29），于11月11日至22日在阿塞拜疆首都巴库举行。尽管部长未受邀与会，台湾环境部仍在今天召开记者会宣布，设置“COP29战情中心”，自11日起每天透过线上参与直播并汇整资讯等方式，同步掌握COP29的最新发展。

环境部长彭启明过去11年来一直以非官方身份亲自与会，他在一场外交部记者会上表示，这次不能至巴库参加峰会是出于政治原因。他指出，今年“很可惜的是，全世界200多个国家里面，196个环境部部长可以进去，我应该是全世界唯一一个没有收到邀请函的”。

中国的“好朋友”

阿塞拜疆与中国关系紧密，去年7月中国国家主席习近平与阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）见面后，两国发表了《中华人民共和国和阿塞拜疆共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明》，同意拓展双方在政治、经济、文化等领域的合作。

台湾外交部网站在关于阿塞拜疆的入境须知中写道：阿塞拜疆政府对台湾并非友善，台湾人取得阿塞拜疆签证具相当难度。并建议应避免在该国过境转机。

民间团体出席

不过，彭启明随后在其Facebook页面发文强调，今年虽然“因为身份的关系没办法参与”，但是“台湾不会缺席”。他补充，仍有一些台湾的低阶官员和智库人员将赴阿塞拜疆与会。

“三立新闻网”报导称，台湾非官方团体“亚洲SDG行动倡议组织”的团员已陆续抵达巴库，并且将在COP29会上发表演说。

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气候变迁影响全球

台湾行政院国家永续发展委员会订下的目标是在2050年实现净零排放，落实“能源转型”、“产业转型”、“生活转型”、“社会转型”。总统赖清德已成立国家气候变迁对策委员会来协助政府落实相关规划。

彭启明说，气候变迁也会对台湾造成冲击。他指出，随着全球气候变暖，位于亚热带的台湾未来或将遭遇更强、更具破坏性的台风，或者是完全没有台风造访的反常现象。依赖台风降雨作为水源的台湾，在2021年遭遇了历史上最严重的干旱，原因之一是2020年没有台风过境。

（综合报导）

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