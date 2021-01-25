台湾许诺向汽车业提供帮助 解决芯片短缺难题

（德国之声中文网）也是在德国催促后，台湾４大半导体生产商的代表本周三（1月27日）在与经济部长王美花举行会议时承诺，会继续优化其生产，尤其向汽车产业提供帮助。会商的参与者中就有全球最大的半导体生产商台积电副董事长。

王美花部长在台北举行的记者会上表示，会商是一个良好的开端。她同时强调，由于这是一个长期的需求，解决相关问题需要时间。她透露，上星期，她的德国同事阿尔特迈尔曾就此事致函给她。

德国汽车业对台湾方面的这一宣布表示欢迎。德国汽车业联合会主席米勒（Hildegard Müller）在柏林说，"现在，零部件必须加工完成并尽快提供给我们的企业，以消除瓶颈现象。"

新冠大流行瘟疫起初造成汽车业对车用芯片需求减少、娱乐电子业以及医疗技术对芯片需求的增加。不过，汽车业比人们所预期的更快回升，而芯片生产商却无法这么快就调整或扩大其费用高昂的生产。由于供应短缺，汽车生产商的流水线不得不再度停转。由于车用晶片告缺，仅在中国，大众公司去年12月就比原计划少生产了5万辆车。

台积电一家企业就占据了全球晶圆代工的过半市场份额

台湾经济部长王美花在新闻会上还指出，晶片生产商们告知，它们都在满载生产，但愿意作出调整，为汽车生产商们生产亟需的晶片，为此，它们将尽力与同样需要晶片的电脑和手机生产商们商量。王美花部长说，晶片生产商们答应，愿向汽车产业提供最大支持。

凝炼/洪沙（德新社）

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