 台湾许诺向汽车业提供帮助 解决芯片短缺难题 | 经济纵横 | DW | 27.01.2021

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经济纵横

台湾许诺向汽车业提供帮助 解决芯片短缺难题

台湾主要芯片生产商许诺汽车业，会尽力缓解全球半导体供应紧张局面。

Deutschland Zwickau | Volkswagenwerk | Produktion des ID.4

由于需求暴涨，全球芯片供应紧张，迫使德国大众等诸多车企减产

DW.COM

近期，欧洲、美国、日本的车企纷纷因芯片供应紧张而被迫减产，德国经济部长甚至致函台湾经济部长要求协助解决问题，台湾芯片产业在全球产业链中的关键地位也因此引发了全世界的关注。

鉴于用于汽车业的芯片供应目前出现瓶颈现象，联邦德国政府请求芯片制造大户台湾提供帮助。

国际半导体产业协会写信给美国商务部候任部长，表示特朗普政府在没有经过咨询的情过下实施了没有整体性的出口管制政策。誓言抗中的拜登政府会怎么样处理?

（德国之声中文网）也是在德国催促后，台湾４大半导体生产商的代表本周三（1月27日）在与经济部长王美花举行会议时承诺，会继续优化其生产，尤其向汽车产业提供帮助。会商的参与者中就有全球最大的半导体生产商台积电副董事长。

王美花部长在台北举行的记者会上表示，会商是一个良好的开端。她同时强调，由于这是一个长期的需求，解决相关问题需要时间。她透露，上星期，她的德国同事阿尔特迈尔曾就此事致函给她。

德国汽车业对台湾方面的这一宣布表示欢迎。德国汽车业联合会主席米勒（Hildegard Müller）在柏林说，"现在，零部件必须加工完成并尽快提供给我们的企业，以消除瓶颈现象。"

新冠大流行瘟疫起初造成汽车业对车用芯片需求减少、娱乐电子业以及医疗技术对芯片需求的增加。不过，汽车业比人们所预期的更快回升，而芯片生产商却无法这么快就调整或扩大其费用高昂的生产。由于供应短缺，汽车生产商的流水线不得不再度停转。由于车用晶片告缺，仅在中国，大众公司去年12月就比原计划少生产了5万辆车。

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC)

台积电一家企业就占据了全球晶圆代工的过半市场份额

台湾经济部长王美花在新闻会上还指出，晶片生产商们告知，它们都在满载生产，但愿意作出调整，为汽车生产商们生产亟需的晶片，为此，它们将尽力与同样需要晶片的电脑和手机生产商们商量。王美花部长说，晶片生产商们答应，愿向汽车产业提供最大支持。

 凝炼/洪沙（德新社）

 

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