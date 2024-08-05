台湾要求法国调查台湾球迷所持标语遭抢夺事件

本届巴黎奥运会上已经发生了多起台湾观众手持的标语和旗帜遭抢夺和没收的情况。还有台湾观众在进入场馆前被要求涂抹掉脸上图画的台湾国旗。台湾政府对此表达强烈不满，认为这些行为“毫无教养可言”，并要求法国当局进行调查。

（德国之声中文网）据美联社报道，台湾政府呼吁法国当局对奥运会羽毛球比赛期间发生的台湾观众自制的海报遭抢夺事件进行调查。

昨天（8月4日），台湾羽毛球男双组合李洋与王齐麟在巴黎奥运上击败中国运动员梁伟铿和王昶，卫冕该项目的奥运金牌。颁奖时的转播画面中，双方球迷高举中国国旗及“中华台北”代表旗，其中有人举起一张小型的台湾地图后随即遭到没收。

过去几天多次发生台湾球迷携带的应援标语及旗帜遭到现场保全及中国球迷强行拿走事件，在台湾引发热议。路透社报导，一名来自台湾的28岁薛姓工程师表示，她当天带了一个红色背景、以蓝字及白字写有的“台湾你最棒！”的横幅，但现场保全透过翻译软体检查上面的文字后，便将横幅没收；另外也有一个台湾家庭受访时分享，他们原本在脸上画了台湾国旗，但在进入赛场之前被要求洗掉。

台湾羽毛球球迷在赛场外庆贺金牌。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

此前，在台湾与丹麦的比赛上也曾发生类似插曲。一名球迷手持写有“Taiwan”的加油毛巾在观众席上被保全没收，同场比赛上也有另一名台湾女子拿着自制的台湾地图海报，上方写有“台湾加油”，结果被一名中国男子夺走的事件，引发现场骚动。据悉，现场保全在事发后随即将该名男子带离现场，但未归还海报。

对此，国际奥委会（IOC）发言人亚当斯（Mark Adams）在3日的记者会上重申，奥运门票条款明确规定，只允许携带参赛国家和地区的代表旗帜，禁止展示任何“带有政治讯息”的横幅。

台湾外交部发表新闻稿，“强烈谴责恶意人士在奥运会中，蛮横抢夺台湾民众手中“台湾加油”图样标语的粗暴卑劣手段。该暴力行径，非但毫无教养可言，且严重违反奥运所代表的文明精神，更悖离法治与侵害言论自由”。

台湾外交部还表示，已责成驻法国代表处洽请相关方协助，防范类此暴力事件再次发生，维护观众安全。

世界羽联没有立即发表评论。

1981年以来，台湾中华奥委会同意接受以“中华台北”名称做为台湾运动员参加奥运会的代表团名称。

台湾观众被要求进入赛场前涂抹掉脸上画的国旗。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

此外，国际奥委会禁止中华台北队在奥运会上使用“中华民国国旗”以及“中华民国国歌”，取而代之的为中华台北奥委会会旗（即梅花旗）和中华台北奥委会会歌。

2017年开始，中国政府及媒体在报道“Chinese Taipei”时，全面将翻译由“中华台北”改为“中国台北”。台湾方面则认为“中国台北”的译名为矮化国格，拒绝接受。

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