台湾“蛙人”部队的艰苦训练

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
吃不了苦就当不了“蛙人”：要进入台湾海军陆战队两栖侦搜大队（ARP）就像进入美国海豹突击队一样难。来看看这些学员在最后“综合考验周”的训练。
要成为台湾海军陆战队的精英战士，需要完成十周的训练。这次有31人参加。这是台湾南部的海军左营基地。在这里，参与者的身心都要经历考验。例如，睡在冰冷的水泥地上就是其中的一个练习。最后，只有15人成功完成了这期训练，成为两栖蛙人。
他们已经整整一天都在海里，如今还要再次接受冷水冲洗。他们精疲力尽、打着寒战站在码头上。这是新兵训练营的目的：把他们打造成铁血战士。无论多么艰辛，都不能动摇对战友和部队的忠诚。
这是海滩上的训练。虽然乍看之下就像是在锻炼身体，但参与者们必须进行长时间行军，并且在水中进行数小时的训练。教官们很严厉，士兵们的休息时间很短，往往只够上厕所和喝一口水。
这名士兵犯困的时候，他脸上被涂上迷彩作为伪装。在这里，所有人都是自愿来的，其中很多是为了挑战自我。训练的目的是模拟战争的残酷。在紧急情况下，这些士兵必须能发挥作用。
在训练中，士兵们有很大一部分时间是在海里或者游泳池中度过的。他们必须学会长时间憋气，学会穿着全套战斗装备游泳，学会从海里悄无声息地潜入海滩。他们的手和脚常常被绑住。各位读者请不要私下尝试这个！
不仅仅力量和耐力练习是训练的一部分，同时还有艰苦的拉伸练习。对于图中这位25岁的士兵而言，这些练习让他痛得泪流满面。如果有人因为疼痛或者疲惫而顶撞教官，他会被要求立即结束特训。
他们有时也会穿着战斗服训练。对于这些年轻的士兵而言，蛙人部队的教练官们的辱骂与呵斥是家常便饭。士兵们每隔六小时有一小时的休息时间。在这段时间里，他们要吃蒜头等食物，以加强免疫力，此外也要寻求医疗帮助、上厕所和睡觉。
这个艰苦训练的最后一项任务被称作“天堂路”。学员们要光着膀子，以翻、滚、爬等动作在咕咾石路上挺进。过去几周的劳累和睡眠不足让他们疲惫不堪。这位30岁的士兵说：“我不怕死。”
训练营最后的敲钟，意味着训练的结束。图中这位士兵成功结业，成为了一名两栖蛙人。26岁的教练官陳守禮总结说：“我们当然不会强迫任何人，大家都是自愿来的。这也是我们对他们如此严格的原因。”他对士兵们说：“我们不会因为你们想来，就挥手让你们通过。”
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版