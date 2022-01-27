 台湾“蛙人”部队的艰苦训练 | 所有节目 | DW | 27.01.2022

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文化经纬

台湾“蛙人”部队的艰苦训练

吃不了苦就当不了“蛙人”：要进入台湾海军陆战队两栖侦搜大队（ARP）就像进入美国海豹突击队一样难。来看看这些学员在最后“综合考验周”的训练。

  • Schlafen auf Betonboden Insgesamt zehn Wochen dauert die Ausbildung zum Elitekämpfer bei der Marine in Taiwan. 31 Teilnehmer haben sich auf dieses Abenteuer eingelassen. Auf dem Gelände des Marinestützpunkts Zuoying im Süden Taiwans sind Körper und Geist zweieinhalb Monate im Daueralarmzustand. Eine Übung: Schlafen auf kalten Betonboden. Am Ende werden nur 15 Soldaten den Lehrgang erfolgreich beenden.

    睡在水泥地上

    要成为台湾海军陆战队的精英战士，需要完成十周的训练。这次有31人参加。这是台湾南部的海军左营基地。在这里，参与者的身心都要经历考验。例如，睡在冰冷的水泥地上就是其中的一个练习。最后，只有15人成功完成了这期训练，成为两栖蛙人。

  • Kalte Dusche nach Drill im Meer Nachdem die Teilnehmer den ganzen Tag im Meer verbracht haben, werden sie mit kaltem Wasser abgespritzt. Erschöpft und zitternd stehen sie auf der Pier. Ziel des Bootcamps: Die Soldaten sollen sich den eisernen Willen antrainieren. Egal wie schwierig ihr Auftrag auch sein mag, die Loyalität gegenüber Kameraden und dem Militär soll am Ende unerschütterlich sein.

    海中演习后的冷水浴

    他们已经整整一天都在海里，如今还要再次接受冷水冲洗。他们精疲力尽、打着寒战站在码头上。这是新兵训练营的目的：把他们打造成铁血战士。无论多么艰辛，都不能动摇对战友和部队的忠诚。

  • Kein Spaziergang im Sand Yu Guang-Cang nimmt an einer Trainings-Einheit am Strand teil, die nur auf den ersten Blick nach Workout aussieht. Die Soldaten müssen lange Märsche genauso über sich ergehen lassen wie stundenlange Übungen im Wasser. Die Ausbilder gelten als kompromisslos und hart. Pausen sind rar und kurz. Sie reichen oft nur für einen Toilettengang und einen Schluck Wasser.

    可不是沙滩漫步

    这是海滩上的训练。虽然乍看之下就像是在锻炼身体，但参与者们必须进行长时间行军，并且在水中进行数小时的训练。教官们很严厉，士兵们的休息时间很短，往往只够上厕所和喝一口水。

  • Den Krieg spüren Ein Soldat der Eliteeinheit wird mit Camouflage angemalt, während er gegen die Müdigkeit kämpft. Alle Männer sind freiwillig hier - nicht wenige suchen die persönliche Herausforderung. Die Ausbildung soll die die Härte des Krieges simulieren. Im Ernstfall, so die Forderung der Armee-Führung, müssen die Männer funktionieren.

    感受战争

    这名士兵犯困的时候，他脸上被涂上迷彩作为伪装。在这里，所有人都是自愿来的，其中很多是为了挑战自我。训练的目的是模拟战争的残酷。在紧急情况下，这些士兵必须能发挥作用。

  • Starker Wille zählt Einen Großteil verbringen die Absolventen im Meer oder im Schwimmbad. Sie müssen lernen, über einen längeren Zeitraum die Luft anzuhalten, in voller Kampfausrüstung zu schwimmen und Strände vom Meer aus zu infiltrieren. Oft werden ihnen Hände und Füße dabei zusammengebunden. Don´t try this at home!

    坚强的意志很重要

    在训练中，士兵们有很大一部分时间是在海里或者游泳池中度过的。他们必须学会长时间憋气，学会穿着全套战斗装备游泳，学会从海里悄无声息地潜入海滩。他们的手和脚常常被绑住。各位读者请不要私下尝试这个！

  • Stretching bis der Arzt kommt Nicht nur Kraft- und Ausdauer-Drills gehören zum Trainingsplan, auch hartes Stretching steht auf dem Programm. Dem 25 Jahre alten Ou Zhi-Xuan treiben die Übungen vor Schmerzen Tränen in die Augen. Wer den Ausbildern unter Schmerzen und in Erschöpfung widerspricht, muss den Lehrgang umgehend beenden.

    痛苦的拉伸训练

    不仅仅力量和耐力练习是训练的一部分，同时还有艰苦的拉伸练习。对于图中这位25岁的士兵而言，这些练习让他痛得泪流满面。如果有人因为疼痛或者疲惫而顶撞教官，他会被要求立即结束特训。

  • Geschrei und Demütigung Trainiert wird natürlich auch im Kampfanzug. Beschimpfungen und das häufige Anbrüllen durch die Ausbilder der ARP-Eliteeinheit gehören zum Alltag der jungen Soldaten. Alle sechs Stunden habe sie eine einstündige Pause. In dieser Zeit müssen die Männer essen - unter anderem Knoblauchknollen, um ihr Immunsystem zu stärken - ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, auf die Toilette gehen und schlafen.

    被呵斥被辱骂

    他们有时也会穿着战斗服训练。对于这些年轻的士兵而言，蛙人部队的教练官们的辱骂与呵斥是家常便饭。士兵们每隔六小时有一小时的休息时间。在这段时间里，他们要吃蒜头等食物，以加强免疫力，此外也要寻求医疗帮助、上厕所和睡觉。

  • Straße zum Himmel Die letzte Aufgabe dieses harten Ausbildungskurses nennt sich Straße zum Himmel. Die Absolventen werden über einen Hindernis-Parcours gejagt. Mit nackter Haut müssen sie über harte Steine kriechen und Push-ups machen, obwohl alle von den Strapazen der vergangenen Wochen und dem Schlafentzug schon völlig erschöpft sind. Ich habe keine Angst vor dem Tod, sagt Fu Yu, 30.

    “天堂路”

    这个艰苦训练的最后一项任务被称作“天堂路”。学员们要光着膀子，以翻、滚、爬等动作在咕咾石路上挺进。过去几周的劳累和睡眠不足让他们疲惫不堪。这位30岁的士兵说：“我不怕死。”

  • Geschafft – im wahrsten Sinne Xu De-Yu läutet am Ende der Bootcamp-Einheit eine Glocke, um seine Zeit im ARP-Ausbildungslager offiziell zu beenden. Er hat es geschafft. Trainer Chen Shou-lih, 26, resümiert: Natürlich werden wir niemanden zwingen, jeder ist freiwillig hier. Deshalb sind wir auch so streng mit ihnen. An die Soldaten gerichtet sagt er: Wir werden euch nicht einfach durchwinken, nur weil ihr kommen wolltet.

    完成了！

    训练营最后的敲钟，意味着训练的结束。图中这位士兵成功结业，成为了一名两栖蛙人。26岁的教练官陳守禮总结说：“我们当然不会强迫任何人，大家都是自愿来的。这也是我们对他们如此严格的原因。”他对士兵们说：“我们不会因为你们想来，就挥手让你们通过。”


  • Schlafen auf Betonboden Insgesamt zehn Wochen dauert die Ausbildung zum Elitekämpfer bei der Marine in Taiwan. 31 Teilnehmer haben sich auf dieses Abenteuer eingelassen. Auf dem Gelände des Marinestützpunkts Zuoying im Süden Taiwans sind Körper und Geist zweieinhalb Monate im Daueralarmzustand. Eine Übung: Schlafen auf kalten Betonboden. Am Ende werden nur 15 Soldaten den Lehrgang erfolgreich beenden.

    睡在水泥地上

    要成为台湾海军陆战队的精英战士，需要完成十周的训练。这次有31人参加。这是台湾南部的海军左营基地。在这里，参与者的身心都要经历考验。例如，睡在冰冷的水泥地上就是其中的一个练习。最后，只有15人成功完成了这期训练，成为两栖蛙人。

  • Kalte Dusche nach Drill im Meer Nachdem die Teilnehmer den ganzen Tag im Meer verbracht haben, werden sie mit kaltem Wasser abgespritzt. Erschöpft und zitternd stehen sie auf der Pier. Ziel des Bootcamps: Die Soldaten sollen sich den eisernen Willen antrainieren. Egal wie schwierig ihr Auftrag auch sein mag, die Loyalität gegenüber Kameraden und dem Militär soll am Ende unerschütterlich sein.

    海中演习后的冷水浴

    他们已经整整一天都在海里，如今还要再次接受冷水冲洗。他们精疲力尽、打着寒战站在码头上。这是新兵训练营的目的：把他们打造成铁血战士。无论多么艰辛，都不能动摇对战友和部队的忠诚。

  • Kein Spaziergang im Sand Yu Guang-Cang nimmt an einer Trainings-Einheit am Strand teil, die nur auf den ersten Blick nach Workout aussieht. Die Soldaten müssen lange Märsche genauso über sich ergehen lassen wie stundenlange Übungen im Wasser. Die Ausbilder gelten als kompromisslos und hart. Pausen sind rar und kurz. Sie reichen oft nur für einen Toilettengang und einen Schluck Wasser.

    可不是沙滩漫步

    这是海滩上的训练。虽然乍看之下就像是在锻炼身体，但参与者们必须进行长时间行军，并且在水中进行数小时的训练。教官们很严厉，士兵们的休息时间很短，往往只够上厕所和喝一口水。

  • Den Krieg spüren Ein Soldat der Eliteeinheit wird mit Camouflage angemalt, während er gegen die Müdigkeit kämpft. Alle Männer sind freiwillig hier - nicht wenige suchen die persönliche Herausforderung. Die Ausbildung soll die die Härte des Krieges simulieren. Im Ernstfall, so die Forderung der Armee-Führung, müssen die Männer funktionieren.

    感受战争

    这名士兵犯困的时候，他脸上被涂上迷彩作为伪装。在这里，所有人都是自愿来的，其中很多是为了挑战自我。训练的目的是模拟战争的残酷。在紧急情况下，这些士兵必须能发挥作用。

  • Starker Wille zählt Einen Großteil verbringen die Absolventen im Meer oder im Schwimmbad. Sie müssen lernen, über einen längeren Zeitraum die Luft anzuhalten, in voller Kampfausrüstung zu schwimmen und Strände vom Meer aus zu infiltrieren. Oft werden ihnen Hände und Füße dabei zusammengebunden. Don´t try this at home!

    坚强的意志很重要

    在训练中，士兵们有很大一部分时间是在海里或者游泳池中度过的。他们必须学会长时间憋气，学会穿着全套战斗装备游泳，学会从海里悄无声息地潜入海滩。他们的手和脚常常被绑住。各位读者请不要私下尝试这个！

  • Stretching bis der Arzt kommt Nicht nur Kraft- und Ausdauer-Drills gehören zum Trainingsplan, auch hartes Stretching steht auf dem Programm. Dem 25 Jahre alten Ou Zhi-Xuan treiben die Übungen vor Schmerzen Tränen in die Augen. Wer den Ausbildern unter Schmerzen und in Erschöpfung widerspricht, muss den Lehrgang umgehend beenden.

    痛苦的拉伸训练

    不仅仅力量和耐力练习是训练的一部分，同时还有艰苦的拉伸练习。对于图中这位25岁的士兵而言，这些练习让他痛得泪流满面。如果有人因为疼痛或者疲惫而顶撞教官，他会被要求立即结束特训。

  • Geschrei und Demütigung Trainiert wird natürlich auch im Kampfanzug. Beschimpfungen und das häufige Anbrüllen durch die Ausbilder der ARP-Eliteeinheit gehören zum Alltag der jungen Soldaten. Alle sechs Stunden habe sie eine einstündige Pause. In dieser Zeit müssen die Männer essen - unter anderem Knoblauchknollen, um ihr Immunsystem zu stärken - ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, auf die Toilette gehen und schlafen.

    被呵斥被辱骂

    他们有时也会穿着战斗服训练。对于这些年轻的士兵而言，蛙人部队的教练官们的辱骂与呵斥是家常便饭。士兵们每隔六小时有一小时的休息时间。在这段时间里，他们要吃蒜头等食物，以加强免疫力，此外也要寻求医疗帮助、上厕所和睡觉。

  • Straße zum Himmel Die letzte Aufgabe dieses harten Ausbildungskurses nennt sich Straße zum Himmel. Die Absolventen werden über einen Hindernis-Parcours gejagt. Mit nackter Haut müssen sie über harte Steine kriechen und Push-ups machen, obwohl alle von den Strapazen der vergangenen Wochen und dem Schlafentzug schon völlig erschöpft sind. Ich habe keine Angst vor dem Tod, sagt Fu Yu, 30.

    “天堂路”

    这个艰苦训练的最后一项任务被称作“天堂路”。学员们要光着膀子，以翻、滚、爬等动作在咕咾石路上挺进。过去几周的劳累和睡眠不足让他们疲惫不堪。这位30岁的士兵说：“我不怕死。”

  • Geschafft – im wahrsten Sinne Xu De-Yu läutet am Ende der Bootcamp-Einheit eine Glocke, um seine Zeit im ARP-Ausbildungslager offiziell zu beenden. Er hat es geschafft. Trainer Chen Shou-lih, 26, resümiert: Natürlich werden wir niemanden zwingen, jeder ist freiwillig hier. Deshalb sind wir auch so streng mit ihnen. An die Soldaten gerichtet sagt er: Wir werden euch nicht einfach durchwinken, nur weil ihr kommen wolltet.

    完成了！

    训练营最后的敲钟，意味着训练的结束。图中这位士兵成功结业，成为了一名两栖蛙人。26岁的教练官陳守禮总结说：“我们当然不会强迫任何人，大家都是自愿来的。这也是我们对他们如此严格的原因。”他对士兵们说：“我们不会因为你们想来，就挥手让你们通过。”