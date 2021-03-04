 台湾菠萝大举销日 两岸水果政治角力的启示 | 经济纵横 | DW | 12.08.2021

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经济纵横

台湾菠萝大举销日 两岸水果政治角力的启示

中国政府在2021年2月底宣布禁止台湾菠萝进口，让正要迎来「金钻菠萝」盛产季的台湾措手不及，在一波转销努力之后，两岸由此而生的政经角力余波荡漾，德国之声请专家分析这个事件的后续影响。

Taiwan Taipei | Ananasgericht im Marriott Hotel

中国对台湾菠萝的禁令揭露了台湾对中国压倒性经济依赖，为了应对，台湾发起「爱国凤梨运动」，鼓励消费者多买自家菠萝。图为2021年3月10日一名酒店餐厅员工拿着别出心裁的新菜色：菠萝炒饭。

(德国之声中文网) 根据各家媒体近日引用台湾农业委员会上半年数据，台湾菠萝自中国禁令在3月1日生效后的4个月期间，对日本的出货量激增到16,556吨，是1年前3到6月出货量的8倍以上，日本已取代中国成为台湾凤梨最大的出口市场。

《水果政治学》作者焦钧的臉書專頁在7月19日就提到了這項數據，同時還提及台湾菠萝出口香港成长约6.5倍，中国则是腰斩至十分之一。他说：「日本市场的巨幅成长，减低了中国市场腰斩所带来的冲击」。

焦钧告诉德国之声，能有这样的成果，三分贡献来自于台湾由上而下的「爱国凤梨热潮」，在初期稳住价格不要崩盘失血，但在新闻事件退烧之后，七分还是靠农民和贸易商默默努力而来。

焦钧针对台湾菠萝农民做田野调查发现，除了产期长和产量大的「金钻菠萝」挺过中国禁令风暴，后期产出的「牛奶菠萝」也打破过去高甜度不耐储存的出口障碍，持续外销日本。

农民告诉焦钧，日本进口农产品谨慎，第一个月要求台湾农民空运样品过去确认口感品质，后续再经过农民在控制熟度以及货柜温度的要求，台湾菠萝要顺利转销日本需要取得「每一个环节的成功」。他说：「如果前面做不好，不会有人7月再跟你买『牛奶凤梨』。」

焦钧提到，这样的成果不是靠日本的「政治单」或是「人情单」短期捧场，而是日本经销商有赚到钱，「东西好卖了」。他强调，台湾应该关注的是如何保住这样的市场，官方要把资源投入「基础工程」，比如改善老旧的水果集货场等等，再从中思考是否能改变农产品依赖单一市场的状况。

在经贸「互通有无」的本质之外，从两岸或是亚太的地缘政治来看，焦钧认为，虽然台日向来友好，但在美国主导的「印太战略」下，日本在这次事件中出手援助台湾是有迹可循。如果中国针对台湾菠萝的禁令如果是想要打击蔡英文政府，有可能「因小失大」，甚至「弄巧成拙」，在4个月后反而制造了一个「台湾跟日本关系更紧密的催化剂」。过去几个月，日本的政治高层反覆强调，日本的安全与台湾的安全直接相关。

观看视频 04:38

你還在吃台灣鳳梨嗎？

中国市场难以取代?

面对庞大的中国市场，如果中国解除禁令，出口市场贸易量会不会出现反转呢?彭博社引用台湾南部农民的说法提到，这次的经验让他们体会「不能再指望从中国轻松赚钱」。而焦钧则表示，按照市场供需法则，自然会有人去填补那个供给，但主要还是取决中国买办的态度。

此外，根据德国之声查询台湾农业统计资料，2021年3到6月跟去年同期比较起来，台湾菠萝出口总额从去年37,225顿变23,459顿，掉了37%。进帐部分则从去年44,535千美元变29,4288千美元，掉33.9%，显示虽然日本销量增加很多，少去中国市场仍有相当的伤害。

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中国暂停台湾菠萝 (凤梨)进口引发两岸争端，德国之声专访《水果政治学》一书作者焦钧，他分析了这个事件的经贸与政治意涵。

中国在三月初对台湾凤梨实施进口禁令，使台湾果农的生计受到威胁。台湾政府因此积极拓展国际市场，并表示目前接获的订单已经超过原本外销中国的数量。

本周初台湾陆委会新主委邱太三上任时表示，疫情后两岸交流势必恢复，可先从经济、社会、文化等方面交流，累积彼此互信。几天后中国海关总署宣布，因检测出有害生物，暂停从台湾进口凤梨。中国大陆是台湾凤梨主要的出口地区，占出口总量9成以上。

焦钧提到，虽然日本没有办法追平中国市场，但在仓促且没有预期心理准备下，依赖性已经从过去的9成大幅降低。他说:「把时间轴拉长，把纵深放大，不要讲农业，中国大陆是台湾最大出口市场，整体贸易程度高。」也因此不容易取代。

焦钧强调，台湾菠萝成功转销的经验不一定能够复制，原因是外销日本水果品项的限制。他说 :「能卖得动的就是那一些，比如说芒果、冬天的柑橘类...。」台湾菠萝是「因缘际会」取得成功，但要维持这个出口动能还需要持续观察。

记者问是否还会有下一场水果政治角力，焦钧没有肯定的答案，但他提到了接下来可能被锁定的水果:凤梨释迦。凤梨释迦在10月底11月初进入采收期，并在农历春节前盛产。比较起有外销日本经验的台湾菠萝，99%凤梨释迦都依赖中国市场，加上不是日本的凖入品项，除非打开东南亚市场，否则将会受到直接冲击。

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