台湾苹果日报宣布停刊  港府冻结黎智英财产

（德国之声中文网）《台湾苹果日报》周五（5月14日）在其网站发布的一封给读者的信中宣布：因营运上亏损持续，在非常不得已的情况下，壹传媒集团决定《台湾苹果日报》纸本停刊，集中资源发展《苹果新闻网》。该报强调：“我们忍痛割捨纸本，但不敢，也不能割捨我们的媒体责任，为民喉舌，追求公义，捍卫民主自由。”

这份公告还介绍：“香港政治局势的加速恶化，民主蒙尘，新闻自由更是遭受全面打压。创办人黎智英为追求民主，却因言论获罪，如今系狱于香港监狱。亲中势力封杀各种广告资源，使香港《苹果日报》营运万分艰辛，幸赖读者追求自由的信念支持，依然守住新闻自由最重要的堡垒。”

公告补充道：“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输，但内外的交迫，我们是输在另一块战场：输在广告资源被垄断，输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损，纵然我们努力缩减亏损，仍然无法挽回颓势。不得不宣布纸本停刊，把所有资源专注于数位。”

工会发声

《台湾苹果日报》工会当天随即发表声明表达遗憾与不解。周六，该工会再次发声明指出：“台湾苹果日报昨天无预警宣布18日停刊，随即陆续通知遭资遣同事，工会掌握全体800名员工将有逾300人被裁……工会表达强烈谴责！”

针对《台湾苹果日报》给读者的公开信，该报工会写道：“恳请资方捍卫民主之前，先善尽企业的社会责任，依法处理劳资关系，依《大量解雇劳工保护法》与工会展开协商，开放同事依自愿资遣、考绩等调整人力结构，否则工会将向劳动部提出不当劳动行为救济。”

香港依国安法冻结黎智英资产

在《台湾苹果日报》宣布即将停刊的同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被港府冻结。香港政府发布新闻公报称，保安局局长根据《港区国安法实施细则》附表3发出书面通知，冻结黎智英持有的壹传媒有限公司股份，以及其所拥有的3间公司于本地银行帐户内的财产。

台湾陆委会在一份发给路透社的声明中表示，冻结资产突显了“香港国安法”对香港人民财产构成的威胁，“这无异于向国际社会宣布，香港的商业风险在增加”。

路透社报道称，这是香港首次有上市公司成为“港版国安法”的目标。壹传媒行政总裁张剑虹向香港媒体表示，该事件与壹传媒集团户口完全无关，集团及香港苹果日报的运作及资金财务，绝不受影响。香港《苹果日报》周六也发文表示，坚守岗位，如常出版。

港府的公报还指出，保安局局长向相关人士及机构作出指示，不得直接或间接处理某些有合理理由怀疑是与危害国家安全罪行相关的财产。

公报另外介绍，警务处国家安全处于2020年12月11日起诉黎智英“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，并于2021年4月16日加控黎智英两项罪名，包括“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”及“串谋作出并意图妨碍司法公正的作为”。

上个月，香港法官裁定，黎智英因涉两宗未经批准集结案被判入狱14个月。去年6月，“香港国安法”通过之前，黎智英在接受德国之声专访时表示，虽然自己可能成为国安法通过后首批被打压的人士，但他会继续留在香港奋斗，也会继续发行苹果日报，直到“不能发行为止”。





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