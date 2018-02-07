 台湾花莲6.1级地震撼動全島 | 科技环境 | DW | 18.04.2019

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科技环境

台湾花莲6.1级地震撼動全島

台湾發生芮氏6.1级地震，全台多处都有强烈震感，可幸的是目前只有少数伤员。不过当局提醒未来一周仍有可能出现５级以上余震。

Taiwan Erdbeben in Taipeh (Reuters/T. Siu)

受地震影響，台北市內有大樹倒下，壓著旁邊的汽車。

(德国之声中文网) 4月18日13时01分，台湾發生芮氏6.1级地震。台湾中央气象局通报震央位于东部花莲县，震源深度18.8公里，属于浅层地震。

当局指地震释出的能量相当于0.7颗原子弹，当中花莲铜门录得最大震度7级，台中、南投、宜兰部分地区5级，台北市也达到4级。

这次地震震央花莲位处山区，出现山坡泥石滑落，中央社报导一男一女游客在中横公路被落石击伤，消防救援后已经脱险。著名观光景点太鲁阁附近部分公路也要暂时封闭。花莲站火车站水管破裂，维修后恢复正常运作。

全台多处震度达4级或以上，东部和北部震感尤为明显。地震發生一刻，台北市也震感强烈，有目击者称建筑物摇晃长达數十秒，情况罕见。

Taiwan Erdbeben in Taipeh (Reuters/T. Siu)

台灣师范大学宿舍的洗手台整排震倒。

Taiwan Erdbeben in Taipeh (Reuters/T. Siu)

台北市內有大樹倒塌。

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1999年9月21日发生在台湾中部的大地震，造成2415人死亡。当时，许多民众不只不了解强震的可怕，也不知道何谓"余震"。 (21.09.2017)

台湾花莲周二发生的6级地震，截至周四（2月8日）已造成至少10人死亡，270人受伤，仍有7人失联。 (08.02.2018)

周二午夜，台湾东部发生6.4级的强烈地震，已造成人员伤亡。花莲市有多栋建筑物倒塌，其中包括一座饭店。 (07.02.2018)

受地震影响，台湾铁路和台北捷运一度停驶检修。台北市内至少两栋高层大楼在地震后倾斜，当局到场合共疏散过百人，并拉起封锁线以待检查。台北市政府卫生福利部办公室的天花板掉落，台灣师范大学宿舍的洗手台甚至整排震倒。

台湾中央气象局表示这次是独立地震事件，并非去年2月花莲大地震的余震。当局提醒本周内可能發生5级以上的余震，呼吁民众注意。

气象局地震测报中心主任陈国昌向媒体解释，这次地震不属于正常能量释放﹕「因为1973年至今，铜门总共只发生5次规模5以上地震，且都没有超过5.5，间隔时间也都不一定。所谓正常是指固定时间出现差不多大小的地震，所以这不算正常。」

李芊/夏立民（發自台北）

Taiwan Taipeh - Erdbeben (picture-alliance/AP Photo)

有台北民眾家裡的電視震倒在地。

  • Taiwan Erdbeben (Reuters/T. Siu)

    现场直击台湾花莲地震

    时间就是生命

    救援人员第一时间赶到地震现场，地动山摇还在继续。

  • Taiwan Erdbeben (Reuters/T. Siu)

    现场直击台湾花莲地震

    随时可能倒塌的大楼

    地震过后，原本矗立的大楼倾斜成了这个样子。最让人焦心的是，怎样将里面的住户安全救出大楼。

  • Taiwan Erdbeben (Reuters/T. Siu)

    现场直击台湾花莲地震

    救人要紧！

    救灾人员冒着生命危险正在试图进入楼内救人，而大楼随时都会坍塌。

  • Taiwan Erdbeben (picture-alliance/AP Photo/Taiwan Presidential Office)

    现场直击台湾花莲地震

    蔡英文亲赴地震现场

    地震次日，台湾总统蔡英文赶到现场，对国军的救灾行动赞赏之后，她指示“不准放弃任何救人与救灾的机会”。

  • Taiwan Erdbeben (picture-alliance/dpa/kyodo)

    现场直击台湾花莲地震

    大陆愿意提供救灾协助

    台湾投入数百名士兵参与救灾行列。大陆国台办、海协会等机构均表示愿意提供包括派遣救援队在内的救灾协助。

  • Taiwan Erdbeben (Reuters/T. Siu)

    现场直击台湾花莲地震

    有陆客受伤

    花莲几乎是大陆客来台必游的东部观光城市。为路人行车安全，地震后已全线预警性封闭，只出不进。台陆委会称有陆客受伤。

  • Taiwan Erdbeben (picture-alliance/dpa/kyodo)

    现场直击台湾花莲地震

    云翠大楼

    地震让数幢大楼倾斜或者倒塌。震后第二天，人们看到的云翠大楼是这个样子。这个大楼里有80多个住户。

  • Taiwan Erdbeben (picture-alliance/AP Photo/Taiwan Presidential Office)

    现场直击台湾花莲地震

    6人死亡，200多人受伤，约150人失联

    截止到2月7日，本次花莲地震造成至少6人死亡，200多人受伤，约150人失联。

  • Taiwan Erdbeben (picture-alliance/ZUMA Wire/Y. Yuewei)

    现场直击台湾花莲地震

    赖清德拨款赈灾

    行政院长赖清德向花莲县政府紧急拨款3亿元新台币（约1000万美元）用于赈灾，并给每名死者发放80万新台币（约2.74万美元）、重伤者25万新台币（约8568美元）慰问金。

    作者: 李鱼


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现场直击台湾花莲地震

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