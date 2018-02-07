台湾花莲6.1级地震撼動全島

(德国之声中文网) 4月18日13时01分，台湾發生芮氏6.1级地震。台湾中央气象局通报震央位于东部花莲县，震源深度18.8公里，属于浅层地震。

当局指地震释出的能量相当于0.7颗原子弹，当中花莲铜门录得最大震度7级，台中、南投、宜兰部分地区5级，台北市也达到4级。

这次地震震央花莲位处山区，出现山坡泥石滑落，中央社报导一男一女游客在中横公路被落石击伤，消防救援后已经脱险。著名观光景点太鲁阁附近部分公路也要暂时封闭。花莲站火车站水管破裂，维修后恢复正常运作。

全台多处震度达4级或以上，东部和北部震感尤为明显。地震發生一刻，台北市也震感强烈，有目击者称建筑物摇晃长达數十秒，情况罕见。

受地震影响，台湾铁路和台北捷运一度停驶检修。台北市内至少两栋高层大楼在地震后倾斜，当局到场合共疏散过百人，并拉起封锁线以待检查。台北市政府卫生福利部办公室的天花板掉落，台灣师范大学宿舍的洗手台甚至整排震倒。

台湾中央气象局表示这次是独立地震事件，并非去年2月花莲大地震的余震。当局提醒本周内可能發生5级以上的余震，呼吁民众注意。

气象局地震测报中心主任陈国昌向媒体解释，这次地震不属于正常能量释放﹕「因为1973年至今，铜门总共只发生5次规模5以上地震，且都没有超过5.5，间隔时间也都不一定。所谓正常是指固定时间出现差不多大小的地震，所以这不算正常。」

李芊/夏立民（發自台北）