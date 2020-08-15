台湾“罢捷案”未通过 学者担心政治闹剧

(德国之声中文网) 高雄市选举委员会指出，这是高雄地方自治史上首次针对市议员的罢免公投。根据相关法规，只有当赞同罢免的票数大于反对票、且达到选民总数1/4以上(即72892票)时，罢免案才会通过。

而根据2月6日傍晚揭晓的公投结果，赞同票既没有超过选民总数1/4、也低于反对票。

这起罢免案早在去年1月25日就发起了联署。当时，国民党籍的高雄市长韩国瑜正受到罢免的威胁，他的支持者即"韩粉"遂将罢免市议员黄捷作为反制手段。黄捷当时仍属于被视为"泛绿"阵营的时代力量党，在罢免韩国瑜的运动中非常活跃。

在去年6月韩国瑜输掉公投、遭到正式罢免之后，针对黄捷的罢免案联署行动明显加速。12月18日，罢免黄捷公投案正式成立，并且定于2月6日投票。

韩国瑜去年6月被公投罢免高雄市长职务

美国学者：闹剧连连 应修订法律

这也是台湾近期的又一桩罢免公投案。三个星期前的1月16日，民进党籍的桃园市议会议员王浩宇在输掉了公投，遭到正式罢免。

专门研究台湾政党政治的美国加州大学政治学者南乐(Lev Nachman)认为，台湾选举法规为罢免公投制订的门槛过低，以至于罢免案俨然成为了政党之间相互报复的工具。

他在接受德国之声采访时指出，王浩宇输掉公投、遭到罢免，多少有些出人意料，也因此鼓舞了想要罢免黄捷的政治力量。"她非常积极地推动罢免韩国瑜，也正是因此而出名，因此现在针对她的罢免案也十分具有象征意义。在投票前，许多蓝营人士都认为这是对台湾、民进党、蔡英文的一次考验。不过鉴于最新的公投结果，国民党处于一个挺尴尬的境地，也许他们会后悔如此操作这个议题。"

南乐认为，罢免案门槛过低，导致地方公职人员会因为其他县市的投票结果而遭到惩罚，这并不合理。"台湾在经历了这两年的多桩罢免案后，有必要就选举法规的修订问题展开公开讨论，探讨是否要微调一下罢免案的门槛。但愿在连续多桩罢免案闹剧后，有人能够认识到这一点。可是现在并没有这个迹象，今后依然会有人利用罢免案。"

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