台湾罕见公布中国火箭军在内蒙古试射

台湾国防部周六表示，监控到中国火箭军在内蒙古的“多波”测试行动，虽然对中国的军事活动保持着密切关注，但台湾公布其在大陆监测到的详情极为罕见。

（德国之声中文网）台湾国防部周六（7月13日）表示，他们正在监控发生在内蒙古的“多波”测试行动，并表示，台湾的防空部队保持高度警觉状态。鉴于北京在台湾周围的军事活动频繁，台湾对中国的所有军事活动都保持着密切关注，但很少公布其在大陆观察到的详情。

根据台湾国防部网站，国防部侦获中共火箭军试射，自当天凌晨大约4时起，陆续侦获中共火箭军部队在蒙古地区进行多波次试射行动。国军运用联合情监侦手段严密掌握、持续监控相关动态，防空部队保持高度警觉，加强戒备、适切应处。

火箭军负责中国解放军的常规、战略飞弹等装备，其中亦包含核打击等北京正在迅速扩张的陆基核威慑力量，是中国军方极为重要的一支力量。

2022 年 8 月，时任美国众议院议长佩洛西访台不久后，中国就在台湾周边举行了为期三天的实弹演习作为回应。

有安全消息来源向路透社表示，台湾中央山脉的一些山峰上设有强大的雷达站，可以深入监测中国大陆的情况。

在蔡英文的两届总统任期内，台海关系一落千丈，几乎所有高层沟通都被切断。今年5月赖清德正式就职台湾总统，中国称他为“危险的分裂分子”。赖清德上任后，北京加大了军事压力，包括进行军事演习。赖清德多次提出与中国对话，但都被拒绝。他在520演讲上对中国喊话，呼吁中方尊重台湾人民的选择。

台湾前总统马英九专访 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。



