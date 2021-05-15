台湾续升抗疫措施 专家：未来两周是关键期

(德国之声中文网) 在连续两天通报了接近200个确诊案例後，台湾各地持续提升防疫的层级。疫情最严重的台北市与新北市17日宣布自5月18日起，高中以下的各级学校将停课至5月28日。此外，为了因应持续升温的本土疫情，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在16日记者会中表示，除了在台北跟新北设立新冠病毒快筛站外，也会研议在其他县市设立快筛站，加速台湾找出确诊的个案。

另一方面，由於台北的各级医院用来专门隔离治疗新冠病患的负压病房空床数吃紧，指挥中心在16日的记者会中也呼吁轻症的确诊者在家隔离，等候公卫人员的通知。台湾卫福部次长石崇良指出，希望空床位让给有症状的确诊者，建议无症状者到快筛站做筛检。

台北市卫生局长黄世杰16日晚间承认，台北目前对抗新冠病毒的医疗量能确实不足，原因是这波疫情来的快，让医院在有大量确诊病患要入住时，一时无法将原本已住在这些病房的病人挪开。他担忧，未来台湾在各地开始增设快筛站後，确诊人士可能会更多，所以台湾各地可能都会面临病床不足的问题。

专家：未来两周是抗疫关键

长期关注台湾对抗新冠疫情策略的美国史丹佛大学预防医疗研究中心主任王智弘在接受德国之声访问时表示，由於过去一年台湾本土的新冠案例少，台湾社会对於防疫也稍微比较放松，但当本土案例激增後，社会大众也马上很克制的遵守指挥中心下达的指令，立刻不出门。他说：「过去因为大家比较放松，所以当遇到一个传播很快的病毒时，这对台湾来说会比较困难。但我觉得只要指挥中心下达一些指令，大家都很遵从。」

就台湾目前的疫情而言，由於官方公布的确诊案例病毒基因定序都是英国变种病毒，所以AZ的疫苗还算有效。不过，与过往其他出现大规模病例的国家相比，王智弘认为台湾在对抗疫情时，除了政府带头「灭火」外，人民也得加入对抗疫情的行列。他告诉德国之声：「如果台湾的大众两周都不出门，这个传播率自然会下降。但如果大家还一直走动，那疫情就会扑灭不了。」

王智弘提到，在大量的本土案例浮现後，台湾开始透过科技辅助的方式描绘出确诊者的接触追踪史，但他建议，台湾政府在告知人民他们与新冠确诊者有接触的纪录後，应该建立一个清楚的指令模式，告诉他们该去哪里做快筛，并在快筛结果呈现阳性时，立即告知这些新的确诊者进行隔离，这样才能确保接触追踪的整个网络能有效执行。

台湾的前副总统陈建仁与另外4名专家在17日公开发表声明，呼吁台湾人民未来两周非必要不要外出，并务必遵守指挥中心的规范，有症状就医或筛检阳性者，务必要诚实通报旅游史丶职业史丶群聚史和接触史，并务必遵守好居家隔离规定，必要时要接受筛检。

5位专家在文末写道：「呼吁全国人民都应该继续做好防疫的尖兵，遵守三级警戒的各项规定，彼此互助合作才能够把疫情快速得到控制！我深信透过全民的努力，大家肩并肩丶心连心丶手牵手，一定可以顺利度过最艰难的时刻！」

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