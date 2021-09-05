台湾经贸代表团将造访中东欧三国

(德国之声中文网)台湾外交部欧洲司司长陈立国周二(9月14日)在外交部记者会上宣布，台湾将派遣国家发展委员会主委龚明鑫率领包含跨部会官员及民间企业代表约65人的经贸投资考察团，于10月20日至30日搭乘包机访问斯洛伐克、捷克和立陶宛三个中东欧国家。

陈立国表示，近来台湾与中东欧国家关系持续深化，继去年捷克参议院议长率团访台后，今年立陶宛、斯洛伐克、捷克以及波兰等国都宣布捐赠台湾疫苗，展现国际民主伙伴的团结以及友好情谊，尤其台湾与立陶宛规划于今年下半年互设代表处，进一步强化台湾与中东欧国家连结。

他介绍道，疫情让外界了解供应链韧性的重要性，为了配合台湾六大核心战略产业发展，此次访团的定位是经贸投资考察团，除了政府官员外，将邀请资通讯、精密机械、电动车等优势产业等重要企业代表随行。

台湾外交部也在新闻稿中指出，台湾拥有许多优秀产业与人才，“我们相信凭借台湾人勇敢的企业家精神与创新思维，将能创造更多的商机与合作机会，并将为台湾与中东欧的民主伙伴串起更多连结，共同打造坚韧有力的民主供应链。”

台湾代表团将访问的三个国家今年先后都承诺向台湾捐赠新冠疫苗，并表现出与台湾建立更密切关系的意愿，尽管此举将会激怒中国。

捷克议长维特齐2020年8月率团访台

立陶宛不仅是欧盟中率先宣布向台湾捐赠疫苗的国家，更同意台湾在该国首都维尔纽斯以台湾名义设立“驻立陶宛台湾代表处”，被北京视为是对“一个中国”政策的挑战。北京8月宣布召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛也撤回驻华大使。立陶宛并未在北京的施压下让步，仍坚持与继续与台湾发展关系，此举获得美国的支持。

美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）8月与立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）通话时便向其表示：“美国坚定支持我们的北约盟友及欧盟伙伴立陶宛，包括面对中华人民共和国近期针对立陶宛决定与台湾发展互惠关系而采取的胁迫行为。”

美国国安顾问沙利文周一与立陶宛总理西蒙尼特（Ingrida Simonyte）通话时也重申了美国对面临中国胁迫的立陶宛的支持。

今年5月下旬，立陶宛宣布退出中国中东欧“17+1”合作机制，并指该机制对欧盟构成“分裂”因素。

与此同时，斯洛伐克正考虑派遣代表团前往台湾。陈立国表示，双方将在下月的访问中就此进行讨论。

此外，捷克政界也不断推动与台湾建立更紧密关系。2019年，捷克首都布拉格取消了与北京的姐妹城市协议，改与台北缔结姐妹市。捷克参院议长维特齐（Milos Vystrcil）去年高调访问台湾更惹怒北京。

自台湾总统蔡英文2016年上任以来，中国不断对台湾施压并陆续挖走台湾7个邦交国。蔡英文过去曾多次重申，台湾是主权国家，不是“一个中国”的一部分。

2020年，台湾首次以“台湾”名义在索马里兰设立代表处。但不同于立陶宛，索马里兰与北京没有外交关系，多数国家也不承认该国为主权国家。



（路透社、法新社等）

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