台湾等美计票结果 不预期中国动武

(德国之声中文网) 美国总统大选持续开票，关键州的选情也持续出现变化。关键的宾州已经开出97%选票，特朗普虽然领先但是与拜登之间的差距非常小，只有0.3%。乔治亚州、北卡罗莱纳州也都开出九成以上的选票，也同样是特朗普领先但十分危险。目前拜登当选希望逐渐看好，这个情况让特朗普格外紧张，持续以言论抨击大选。

台湾外交国防政策委员会成员、民进党籍立法委员王定宇在6日于外媒记者会上提到，过去民调显示台湾人与其他国家相比，相对更支持特朗普当选，可能不见得是因为喜欢特朗普，而是反映了中国长期压迫台湾的背景下，台湾民众心理上支持美国对抗中国的行动。虽然王定宇强调不论最后由谁担任总统，执政党都会密切关注情况并且延续对美关系，但他也提醒特朗普与拜登对待中国的态度有所不同。

他说，过去特朗普与其团队将中国称为「威胁」，并且展开一系列打击中国的举措，与之相比，拜登将中国视为「竞争对手」，这两者态度存在落差: 「如果这个国家是我的威胁或是敌人，我不会允许我的关键技术出口到那个国家。这会对供应链、军事合作等方面造成连锁效应。相对的，如果你把中国当成竞争对手，就可能有沟通空间，甚至可能共创双赢局面。这是截然不同的情况。」

然而尽管拜登上任可能会缓和美中关系，王定宇也认为这不一定意味着中国将趁机攻打台湾。他说: 「开战要有两个条件: 首先两岸势力要非常不均衡，就像科威特跟伊拉克，如果有一方很容易打赢，就会爆发战争。第二，尤其对中国而言，领导人，也就是习近平要有动机藉由对外攻击分散内部压力，但是在五中全会之后，习近平就已经没有这个迫切需要。」

台湾应停止双边谈判

至于最近台湾高度关心的对美贸易协定，前任美国在台协会处长司徒文(William A. Stanton)则在记者会上表示，由于现在开票结果显示拜登已占优势，他建议台湾假设将来要与拜登相处。他建议台湾停止与美国谈双边协议，而是试图引导美国谈论亚太贸易协定，并把台湾纳入其中。他说: 「如果只是谈双边关系，莱特希泽等美国商务部的官员已经因为过去与台湾在美猪、美牛等议题上留下既定印象，对台湾并不友善。所以对台湾而言，与白宫拉近关系并且试图加入多边协议反倒是有利的。」

台北市美国商会(Amcham)政府与公共关系主任王佩馨(Gwenyth Wang Reeves)则表示，美国贸易谈判代表是政治任命，可能会因总统更替而改变，若拜登上任是否仍然由莱特希泽担任十分难以预测。但是她也提醒，需要关注的不只是团队领导人是谁，也要注意制作研究报告、执行政策的团队本身。

站在企业的角度而言，王佩馨乐观表示台湾明年GDP成长率上看3.5-4%，在世界遭到疫情冲击时仍然表现亮眼，因此她个人认为台湾有条件与美国进行双边协议。她认为台湾若想在国际舞台上站稳脚步，以个人身份提出建议是台湾市场应该更加对外开放，并为接下来5G时代的挑战做出规划，才能提高台湾在世界产业链的地位。

观看视频 01:51 分享 台湾民众支持特朗普还是拜登? 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3kEWr 台湾民众支持特朗普还是拜登?

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。