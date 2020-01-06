台湾立法院选举: 小党林立谁与争锋?

（德国之声中文网）台湾的立法委员选举实行单一选区两票制，亦即在一个选区内只会有一名区域立委当选，但选民可以用另外一张选票投给属意的政党，让该政党推荐的全国性立委进入国会。

今年，台北市长柯文哲在去年8月创办的「台湾民众党」受到广大关注，讨论度直接超越在2016年成为国会第三势力的「时代力量」。 相比起上一次选举，「时代力量」今年的声势稍微下滑，但是仍然受到各界一定程度的關注。 然而，众多政党例如绿党、台湾基进、亲民党等紧追在后，很可能会瓜分掉些许选票，影响到席次的分配。

美国内华达大学拉斯韦加斯分校政治系助理教授王宏恩告诉德国之声，蓝绿两党所得到的票数可能会比2016年少，也就是两党加总起来可能不会超过70%。 剩下的30%选票在各小党之间将如何分配，目前还没有定论。

他说，根据现有的数据显示，可能只有台湾民众党和时代力量能够跨越5%的最低门坎，让他们推荐的不分区立委进入国会，至于其他小党有没有办法取得席次，就很难预测。

美国2020富尔伯莱特（Fulbright）访问学者南乐 (Lev Nachman) 说，他原本在国民党不分区名单出炉时以为民进党会从中获益，但是现在他又不能确定。 「也有可能韩国瑜会输掉总统大选，但是国民党仍然在国会选举中表现得不错。 这将会反映选民对执政党的施政满意度。 」

美国富兰克林与马歇尔学院政府系助理教授颜维婷也认为，小党这次可能取得更多选票。 她说：「就连一些最支持民进党的人都告诉我，他们不会投给民进党，所以我想这也意味着更激进的泛绿政党所取得的选票可能比我们预期的还要多。 」

然而，美国2020富尔伯莱特（Fulbright）访问学者南乐 (Lev Nachman) 则提出完全相反的看法。 他认为，今年国民党的声势比4年前更高，会引发泛绿选民的危机意识，让他们的选票集中投给民进党：「人们会担心如果国民党的候选人选上了怎么办，所以他们冒险把票投给第三势力的意愿就降低了。 」

选举制度对小党不利

美国史丹佛大学台湾民主与安全项目主任祁凯立(Kharis Templeman)认为，虽然这次的选举许多人都在关注小党如何在政党票中取胜，但整体而言台湾的选制设计仍然不利于小党生存。

「从2008年开始，小党很难拿到3到4个席次，因为在单一选区两票制的设计下，一个选区只能有一个候选人，所以蓝绿择一成为常态。 除非你像2016年的时代力量一样组成一个联盟，否则你的候选人几乎没有机会胜出。 」

在这样的背景下，祁凯立对于今年短期窜红的台湾民众党的未来并不乐观：「其实台湾民众党就是柯文哲自己一个人的政党，背后没有什么意识型态。 」他认为台湾民众党几乎承袭着亲民党的路线：尽管会吸引到一群不满国民党的民众，但是还是很难长期生存。 他说：「这次他们可能可以进入立法院，但是他们能不能撑过两届大选，我打赌不会。 」

中国议题凌驾一切

祁凯立也发现，像社民党、绿党、信心希望联盟这些政党，都是主打特定议题的政党，但是台湾的大多数选民对于议题的关注程度，却不足以让他们把票投给这些政党。

祁凯立说：「人们大可自由的选择要支持哪一个小党，但是结果是，这些小的、有理念的政党都没有办法胜出。 」他说：「所以我认为这不是供给的问题，而是需求的问题。 」

祁凯立分析，这个现象可以有两种解释：一个是关注特定议题的选民人数不够多，另一个是在社会议题上站有主张本身没办法吸引选民。

他进一步解释，这可能是因为「中国议题」压制了一切其他的议题。他說:「中国议题主导台湾的政治生态是有道理的，因为这个议题攸关台湾人的生死存亡。 」

他发现，两岸立场也是国民党和民进党主要拿来稳定票仓的核心主张：「人们关心政党在两岸议题上的立场。 而当人们多次投票给某个政党之后，更容易对该政党发展出某种相关性，很难再转去其他政党。 」

2019年初习近平提出「九二共识一国两制」，再加上香港反修例示威的动荡，「中国因素」几乎主导了台湾所有的选战话题。 不仅总统候选人需要为两岸立场表态，有些立法委员候选人也以统独作为口号吸引选票。 相对的，环保、能源、劳工等民生议题便相对被排挤。

这也导致1月11日的选举，反映出的不只是各立委候选人本身的能力，更多的是反映了选民对于其所属的政党所代表的两岸立场是否支持。而在两岸立场相近的泛绿政党当中，得票比例才会反映出民众对执政党－民进党施政的满意度。