台湾立法院攻防战：“国会改革”争议重点一次看

赖清德甫上任总统，台湾爆发2014年“太阳花运动”之后最大规模的街头运动，抗议在野党在立法院推动的国会职权修法草案。过去一週，议场内上演“武斗”，议场外数万示威民众高喊“没有讨论，不是民主”。DW整理此次修法为何引发重大争议。

（德国之声中文网）台湾近期因争议的“国会改革”法案，引发朝野激烈肢体冲突，大批民众上街头抗议。历经5月17日、5月21日的两次审议，立法院陆续二读通过相关条文。

立法院5月24日续审国会职权修法，群众再度涌向立法院，高喊“反黑箱，反扩权”，并主张“没有讨论，不是民主”。不只台北，台湾各地都陆续出现学生与民众串联，高举“我藐视国会”等标语表达不满，抗争持续发酵。究竟立法程序与法案内容有哪些争议？民众为什么抗议？

国会“改革”还是“扩权”？

引发争议的“国会改革”法案是由在野党国民党、民众党提出的一系列国会职权修法，主要内容包含：总统国情报告、藐视国会罪、人事同意权，以及调查权与听证权。

国民党在23日召开的国际记者会主张，新法案是在野联盟为回应多数民意而推出的“改革”，盼强化立法院监督、制衡的权力，巩固并深化台湾民主，却遭到民进党“议事杯葛、暴力干扰”，“对民进党连国会改革也能抹红，煽动抗中保台跟亡国感到遗憾”。民进党则认为，许多条文有国会“扩权”、违反宪法、违背权力分立原则等疑虑。

民进党要求，国会职权法案应退回委员会重新审查。图中间者为国民党立委陈玉珍。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

法案中，最受瞩目的是“藐视国会罪”。根据表决版本的条文，若官员“反质询”、拒绝提供资料、虚伪答復或有其他“藐视国会”行为，可能被处以罚锾，也可能遭院会决议移送监察院弹劾或惩戒，或是被追究刑事责任。

反对意见认为，这可能导致立委藉质询将官员入罪，引发寒蝉效应。但支持者强调，欧美多国也有“藐视国会罪”，且官员本就不该蓄意隐匿资讯。多位国际学者及外交界人士的联署声明则指出，欧美的“藐视国会罪”通常适用于未理会作证传票、在司法调查时撒谎等情况，“没见过官员备询时被控藐视国会”。

新法还要求被质询人不得对立委“反质询”，但此概念并未明文定义。国民党立委吴宗宪23日在国际记者会回应DW提问“反质询”的定义时表示：“之后的法律，我们会给大家详细的解释，和全国人民的具体例子。”

吴宗宪24日进一步向媒体说明，法律分成条文、判决或判例；法律设立完成后，才会有判决或判例产生。他23日的意思是，判例之后才能综合向大众说明，绝非“立法后再来跟大家报告”。

目前已通过二读的争议条文还包含“总统国情报告常态化”，未来总统需每年赴国会报告，且立院还可在重大政策、涉“国家大政方针”议题需讨论之际，要求总统赴立院报告；此外，总统报告还将采取“即问即答”形式。

依据中华民国宪法，向立法院负责的单位为行政院，一般也是由行政院部会官员接受质询，总统并无回答立委问题的义务。虽然依法总统确实可以赴立院报告，但过去20年来的3位总统皆未曾这么做。反对者质疑新修条文违宪；支持者则认为，执政党处于少数境地时，总统更有必要积极与民意沟通。

其他争议条文涉及立法院“调查权”与“听证权”。国、众两党的修法版本中，立院可成立“调查委员会”和“调查专案小组”，且得要求政府机关、部队、法人、团体及社会相关人士提供资料、到立院作证。即使是一般民间社会人士，若未配合调查，也可能遭到处罚。

最近拿下美国变装皇后节目冠军的妮妃雅，21日曾到立法院外的抗议现场表达支持，表示要一起“捍卫民主”。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

讨论不足、程序“黑箱”？

5月17日、21日与24日，立法院召开院会审理《立法院职权行使法》部分条文修正草案，但遭质疑条文几乎没有充分的实质讨论，且审查大部分时间都在不断举手表决和发言抗议之中度过。

目前台湾立法院呈现“三党不过半”的局面，新任总统赖清德面臨“朝小野大”的困境。国民党、民众党因具人数优势，在委员会阶段“封杀”民进党的修法提案版本；国、众两党则提出总计20几个版本。最终，各党“有异议”的条文皆被“保留”并送出委员会，进入“党团协商”阶段。

经过1个月的法案“冷冻期”以及“党团协商”，三党仍未达共识。随后，国、众两党合並部分草案，以此为基础，直接进入院会二读程序。

上述流程引发民进党强烈不满。民进党立委沈伯洋主张，国、众两党的提案不乏“自相矛盾”之处，却在未经委员会详细讨论的情况下进入二读程序；此外，17日表决的“整合版”，是由国、众两党的党团总召傅崐萁、黄国昌前一天“私下定稿”，再以“修正动议”方式提出，然而在表决当天，多数立委未及详读法案细节就要表决。

盡管上述程序并不违反议事规则，但民进党强调，“没有讨论，就没有民主”。部分民间团体则指出，在蔡英文执政时期，民进党亦曾凭藉立院席次优势、动用各种议事手段，让法案在立法院快速“闯关”，例如2017年修改《劳基法》。

21日，立法院审查法案至深夜，大批民众在议场外持续举标语抗议。 图像来源: Chia-Chun YEH/DW

采举手表决、台湾“人大化”？

这次的国会职权修法在院会审查时还出现另一项争议：为了让国民党立委可以留在主席台、不让民进党“占领”，立法院长韩国瑜选择采举手表决方式，而非要求立委回座位按表决器。

在台湾立法院，“举手表决”并不常见，但仍符合议事规则。民进党质疑，此做法没有记录个别立委投票状况，且难以正确清点人数。

也有立委批评，此举用了跟中国的全国人大一样的表决方式，让台湾“人大化”、“民主倒退”。民进党立委柯建铭更称：“占领主席台的不是国民党，也不是民众党，是习近平，因为国会已死。”

21日在立法院议场内，民进党立委抗议国民党与民众党挟人数优势进行“黑箱”审查。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

会不会发展成“太阳花2.0”？

立法院17日在审议争议法案时，双方爆发激烈肢体冲突，导致6名立委送医。当日晚间，立法院外聚集大量群众，抗议在野联盟推动的“国会改革”法案。

自17日以来的3次立法院会，非政府组织“经济民主连合”等数十个民间倡议团体号召民众“轮流请假，公民排班”、“下班下课，立院集结”，以实际行动抗议国会职权修法。21日从白天至深夜，立法院外人潮络绎不绝；据民团统计，当天最多约有3万人齐聚街头。

现场群众高举标语，喊出“没有讨论，没有民主”、“反对黑箱，退回法案”、“黄国昌下台”、“韩国瑜下台”等口号。许多说法将这场抗争比拟为十年前的“三一八太阳花运动”；这几天的抗议现场亦有不少人手举太阳花，也有人手持百合花。

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2014年的太阳花运动围绕著《海峡两岸服务贸易协议》争议，当时占国会多数的国民党试图“强推”《服贸》协议，遭批程序“黑箱”，马英九政府也被质疑太草率开放中资入台。有论者主张，太阳花运动暂时挡下了台湾与中国“经济一体化”的趋势，给台湾一个契机思考与中国的经贸与政治关系。

时隔十年，台湾公民再度走上街头，但多数观察对于这场抗议是否有足够能量扭转立法进程、甚至演变成“太阳花2.0”，目前仍无法下定论。

中国官方尚未直接回应台湾立院争议。不过，中国国台办连续数日严词批评赖清德的就职演说是“台独自白”，并于23日发动环台军演，让台湾内外局势进一步加剧紧张。

（综合报道）

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