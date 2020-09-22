 台湾空军今年升空已耗资1.42亿美元，年增129% | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.10.2020

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时政风云

台湾空军今年升空已耗资1.42亿美元，年增129%

对应对和监控大陆军机的挑衅行动，台湾空军今年内已紧急升空数千架次，而军机升空耗资巨大。有台媒担心，解放军意在打消耗战。

Kampfjet 66 F-16V (picture-alliance/ANN)

台湾空军F-16V战机（资料图片）

DW.COM

中国解放军连日在台湾海峡演练，多次逾越海峡中线（台海中线），北京首次否认界限存在，台军则修改「第一击」定义。台海局势将如何升温？

抛出“首战即终战”、“美军不可能來”等引起爭议的言论后，台湾前总统马英九又警告政府“一旦政策錯誤，千万人头落地”，再次被批评是帮助中国恫吓台湾。

中国在东部海域密集举行军事演习，除环岛演练，还数度越过海峡中线，台湾采取行动回应。如此近距离相遇，会不会擦枪走火？而其后果又会是怎样？

路透社报道称，台海局势日趋紧张之际，中国宣布周一开始在沿海不同海域同步举行五次军事演习，这也是过去两个月以来中国第二次同时举行多轮军演。

（德国之声中文网）面对来自中国大陆越加频繁的军机绕台行动，台湾军方也给予了反制措施，台空军飞机频频升空，监视对方。10月5日，台湾国防部首次公布，2020年以派遣空中战巡共4132架次。如果升空成本以每小时百万台币计算，仅空军升空一项今年以来已耗资41亿台币，约1.42亿美元。

这是台湾国防部应立法院外交及国防委员会的要求做出的"业务报告"的内容。台湾国防部长严德发将于周三（10月7日）到立法院亲述该报告。

这份报告指出，为严密监控海上与空域情势的变化，国防部今年以来除派遣军机升空监控外，还派出海上侦巡兵力7531艘次，执行联合侦察、备战、常态性护渔等，旨在强化军队的战备戒备能力，维护领土主权、确保台海和平和区域稳定。

报告写道，面对解放军的威胁，台湾国军将发挥早期预警功能，严密掌握台海周边活动动态，秉持"不挑衅、不怯敌"以及"不引发事端、不升高冲突"等原则，审慎应对。

Jährliche Militärübung Han Kuang in Taiwan (Taiwan Military News Agency)

台湾汉光演习(2018)

据统计资料，军机升空的费用，包括油耗、后勤维护等，每小时飞行耗资约百万台币成本。路透社报道，今年以来台空军升空架次比去年全年翻了一倍还多，增幅为129%。不久前台湾国防部长严德发在一次演讲中说，今年仅中秋前后台军机的升空架次同去年相比增加大约20%，而仅这笔增加的耗费就高达2800万美元。台湾今年度的国防预算同比增加了440亿新台币，增幅为10.7%。

台湾网络媒体《上报》报道，台湾国防部门的统计显示，自今年9月中以来，大陆16天就派了51架次巡航台湾海峡空域，多次飞越"海峡中线"，且多次进入台湾防空识别区。台军自然不会大意，每次都会派遣军机升空驱离。有台媒认为，大陆解放军意图打消耗战，借由常态化的军机巡航台湾，来消耗台军的后勤能量。而除空域外，台湾周边地区的海域也相当热闹，除美英澳加等国在当地海域巡航，中国海军军舰10月2日据称出现于花莲外海。

 

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