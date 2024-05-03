台湾称多架中国军机飞越台海中线

随着5月20日台湾新总统就职仪式的临近，中国方面针对台湾的军事动作也变得更为频繁。台湾国防部周五表示，侦测到多架中国军机越过台海中线。

（德国之声中文网）台湾国防部周五发表声明称，过去24小时内，共发现26架中国军机和5艘舰船在台湾周边活动。其中至少有17架中国军机飞越台湾海峡中线，进入台湾北部和中部的防空识别区（ADIZ）。

过去四年以来，中国方面明显加强了针对台湾的军事动作。北京视台湾为其固有领土的一部分，并声称不排除使用武力同台湾实现统一的可能性。

台湾国防部在其例行晨报中称，过去24小时内，17架中国军机飞越了台海中线，并一度飞抵距基隆41海里处。基隆设有一座重要的海军基地。

台海中线是两岸之间的非正式边界线，不过，中国军机飞越中线已经成为常态。中方表示，他们并不认可台海中线的存在。

此前，台湾方面周四还表示，中国方面在台海附近举行了本周第二次“联合巡航”行动。周五，中国国防部没有对路透社的置评请求做出回应。目前，中国正值五一休假期间。

周四，负责台海事务的中国人民解放军东部战区在其微信账号上发布了一些海军舰只开展实弹演习的图片。图片说明文字中写道：“登陆先锋队时刻准备战斗”。不过，中国军方并没有说明，此次演习的时间和地点。

民进党人赖清德将于5月20日宣誓出任台湾总统。 图像来源: Sam Yeh/AFP/Getty Images

本周三，台湾最高安全官员表示，中国方面可能会在台湾总统就职仪式后举行军事演习，台湾对此保持高度警惕。台湾国家安全局局长蔡明彦表示，近来中国对台军事动作中开始出现了一些战术新花样：“中国对台湾的联合战备警巡开始在夜间进行，并在联合战备警巡加入登陆舰和扫雷舰等其他机舰运作。”

今年一月，台湾举行的总统大选中，过去四年担任副总统的民进党人赖清德赢得胜利。总统就职仪式将于5月20日举行。北京认为赖清德是危险的台独分子，并多次拒绝了赖清德提出的对话建议。同其前任蔡英文一样，赖清德也拒绝北京提出的主权诉求，而强调只有台湾人民才能决定台湾的未来。

（路透社，法新社）

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