台湾的芯片超级霸主地位意味着什么？

（德国之声中文网）这是一个令德国萨克森州感到欢欣鼓舞的好消息：据《日经亚洲评论》报道，全球最大的芯片制造商台积电计划在德累斯顿建立其首家欧洲工厂。该工厂将主要为德国汽车行业提供芯片。台积电目前已证实了该消息。

除了投资德国外，台积电还计划在美国建新厂。这家芯片产业的领头羊在全球拓展的背后也有政治上的原因：中国武力犯台越来越可能成为现实。在这样的生存威胁下，台积电及其客户因此也在为未来寻找出路。

计算机芯片是所有现代设备的核心，用于智能手机、电视、冰箱、汽车、电脑、无人机或战斗机。今天，70%的计算机芯片是在东亚制造的，包括日本、韩国和中国。台湾企业台积电从中扮演着一个特殊的角色：它制造了92%的特别重要的逻辑芯片，也就是小于10纳米（1纳米=100万分之一毫米）的芯片。到目前为止，大部分逻辑芯片都是在台湾制造的。

全球经济依赖芯片

台湾的半导体产业被形容为"矽盾"--抵御中国的盾牌。如果北京真的攻打台湾，全球经济将面临一场灾难。汽车、手机、医疗器械、高科技武器将无法继续生产。迄今为止一直依赖台湾微芯片的中国，自己也会有很大的麻烦。

在新冠疫情期间，人类更加意识到自己是多么依赖计算机芯片。供应链中断导致几百万辆汽车的生产陷入停滞，家庭办公室对电子产品的需求也无法得到满足。这也是许多国家现在努力提高国内的芯片产量的原因之一。中国也是如此。北京希望在2025年实现70%的芯片自给率。

美国大力投资芯片产业

美国也斥巨资打造自己的芯片生产基地，以摆脱依赖。去年8月初，美国总统拜登签署了整体金额高达2800 亿美元的《芯片与科技法案》。 其中约530亿美元用于促进在美国的芯片生产。台积电也参与其中。该集团计划2024年开始在美国亚利桑那州大规模生产5纳米芯片。该项投资金额高达 400 亿美元，是美国历史上最大的外国直接投资之一。

不过，现年91岁高龄的台积电创始人张忠谋去年12月在亚利桑那州的演讲中口气一点也不乐观。 "全球化几乎已死，自由贸易几乎已死"，他这样说道，并以此批评了美中之间正在进行的贸易战。 拜登总统已对中国芯片产业实施制裁，并停止从美国向中国出口相关技术。 这也是中国现在投入大量资金兴建自己的芯片产业的另一个原因。

台积电创始人张忠谋

中国不太可能强行接管

在这种情况下，大陆以武力接管台湾最先进的半导体产业岂不是很有诱惑力？ 理论上是的，但台湾WTO中心半导体专家李淳（Roy Lee）认为实际上不太可能。 "美国的出口限制对中国发展技术的努力构成了重大挑战。"他说，由于几乎所有半导体生产所需的材料、化学品或备件都来自美国、欧洲和日本，如果台湾被中国占领，那么至少美国将不再供应这些材料。此外，中国也缺乏专业人才来经营像台积电这样的公司。

李淳说，只要不能够自己生产，中国就需要台湾的现代芯片。而自产将是一个很漫长的过程。 中国最大的芯片制造商中芯国际在特朗普执政时被列入黑名单，此后获得急需的美国技术的机会受到限制。

在位于台湾中部的办公室里，本杰明·海因 (Benjamin Hein) 举着一块所谓的硅晶圆，这是芯片生产的原始材料。 海因领导德国半导体供应商默克公司的东亚业务，该公司在台湾拥有约1000名员工。

本杰明·海因 (Benjamin Hein) 举着一块硅晶圆

"制造一个芯片需要三到六个月的时间"，海因说。有一点在生产中至关重要："没有完美的洁净是不行的。一粒灰尘可以污染毁掉一切"，他说。 客户知道台湾符合极高的标准，其他地方并非都是如此。海因认为，中国不太可能在不久的将来接管芯片生产。

海因还表示，"半导体行业是一个全球性行业，完全在本地生产非常复杂"，他说。 比如，建一座工厂需要三到五年时间，成本可以高达 100 亿美元。 "在一个国家建立整个生态系统是不现实的"，海因说。

位于新竹市的联华电子股份有限公司是台湾国际半导体晶圆界重要企业

因此，只要中国和美国没有在芯片生产上实现自主，台湾就会保留其"矽盾"。 它在这种不可或缺的商品上的领先地位为其提供了更多的国际谈判和关注。 但是"矽盾"并不防弹。 俄罗斯入侵乌克兰表明，专制国家可能不计代价地做出不合理的决定。

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