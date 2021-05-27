台湾的疫苗危机何时才能解除？

（德国之声中文网）台湾疫情指挥中心指挥官陈时中28日表示，目前每日新增病例数趋向平坦，但未见下降趋势，坦言目前状况不太好。而台湾每日因新冠死亡的人数也逐渐上升，其中主要以高龄者或有慢性病史者居多。这些高风险族群一旦染疫，病情很可能在短时间内恶化，大量重症患者也将使得医疗系统无法负荷。

过去没有急迫性，疫苗接种率低

疫苗被视为是此次新冠大流行的解药，研究显示目前市面上的几款国际试验认可的疫苗都能提供足够保护力，降低重症率和死亡率。不过相较于其他国家，台湾的疫苗接种率相当低，至今接种人数只有约30万人（接种率1.34%）。在今年五月台湾疫情爆发前，民众对于疫苗的接受度并不高，也对当时台湾仅有的一种疫苗—阿斯立康(AZ)疫苗存有疑虑。

美国奥勒冈州立大学全球卫生中心主任纪骏辉向德国之声表示: “由于台湾如此成功，大多数政府官员和普通民众都没有感受到接种疫苗的急迫性。台湾在前半段通过非常强大的防守达到非常好的防疫效果。但为了赢得比赛，台湾现在必须在下半场发动进攻，而这就是接种疫苗。 ”

预估8月底有1000万剂疫苗供施打，10月望覆盖60%人口

目前台湾透过三种管道共取得大约3千万剂疫苗，分别为COVAX平台配额的476万剂、自行向莫德纳和阿斯立康药厂购得的1505万剂，以及预购国产疫苗约一千万剂。中央流行疫情指挥中心宣布，6月预计到货200万剂购自国外的疫苗，再加上7月国产疫苗将出货，预估8月底会有1000万剂疫苗供施打，陈时中表示，希望到10月能够接种60%人口。

此外，根据日本产经新闻报导，日本政府考虑最快在6月提供阿斯立康(AZ)疫苗给台湾，以回报台湾在日本大规模灾害时提供的帮助。而台湾驻美代表萧美琴也在与美国国务院和美国在台协会的线上会议向美方喊话: “台湾迫切需要美国支持，以取得安全有效的疫苗。”

采购BNT失败，对中国疫苗存疑

台湾也曾与制造辉瑞BNT疫苗的德国原厂提出采购要求，但以失败收场。陈时中在27日提到与德国BioNTech公司协商购买新冠疫苗的经过，他说台湾卫福部做出妥协，按照BioNTech公司要求将披露新闻稿中的“我国”两字改为“台湾”，但最终购买合同仍未签约。台湾总统蔡英文称，台湾与德国BioNTech“因为中国的介入，延迟到现在都无法签约”。

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中国国台办此前数度表示愿意提供疫苗和专家，“尽最大努力协助广大台湾同胞加强疫情防控，尽快战胜疫情”。在中国大陆、港、澳、台等地拥有BioNTech新冠疫苗独家代理权的上海复星医药集团日前表示，有意愿将疫苗服务于台湾同胞，但台湾卫福部则回应说，没有收到任何相关申请。台湾陆委会对国台办回应称中方进行分化统战的操作，指“中方从未借既有管道向台湾提供中方疫苗的资讯，却放话批评台湾阻挠陆制疫苗输入。台湾向外取得疫苗受到何种阻挠， 对岸心知肚明，众人也​​已周知”。

台湾中研院生医所研究员何美乡向德国之声表示，台湾和中国还没有过在此方面合作的经验，“要核准使用一个国家的疫苗，疫苗的品质除了看最终的产品之外，还要看它制造跟运送的过程，都要符合标准。所以在很紧急的情况下，我不认为台湾的食药署会做一件他们认为不保险的事”。

纪骏辉也指出: “不是只有台湾，有其他选择或担心中国疫苗安全性的国家都不愿意进口和使用中国疫苗。对于有其他选择的国家来说，这是一项国际规范。这并非政治原因，而是科学原因，因为中国根本不想透露其疫苗的临床试验数据。”

接种疫苗后仍需数周才能形成免疫力

至于台湾自行研发的两款新冠疫苗分别由“高端”及“联亚”两家厂商研发，皆以完成二期临床试验。但由于疫情严峻，将会在未完成第三期临床试验的情况下于6月申请紧急使用授权（EUA）后生产，并在7月陆续出货。

何美乡提到她也是本土疫苗的受试者: “我对台湾的疫苗有某种程度的信心。” 她说，虽然没有第三期的临床试验有某种程度的风险，但鉴于台湾的现况，或许可以将第二阶段的临床试验扩大，然后追踪观察，“台湾的规模跟其他国家比都是很小的，不需要乱了脚步，就是按照原来的步骤进行”。

纪骏辉也提醒，接种疫苗不会立即缓解疫情: “注射了一次疫苗，接种疫苗的人会产生一部分免疫力。即使今天给台湾的每个人接种疫苗，接下来一到两周我们仍然会看到病例出现，因为免疫力需要三到四个星期才能形成。”

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