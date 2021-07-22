 台湾百名政要通讯软件遭攻击 专家：资安人才严重不足 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2021

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时政风云

台湾百名政要通讯软件遭攻击 专家：资安人才严重不足

台湾于28日再次传出网攻事件，上百名政府人士的通讯软件LINE遭黑客入侵。随着台湾黑客事件频传，德国之声访问资安专家，进一步了解台湾政府的资安策略，以及其中的隐忧。

Japan Line Messenger

根据台湾资安单位的估计，台湾平均每个月都会承受约3千万次的网路攻击，平均每分钟就有700多次。

（德国之声中文网）台湾在近日传出有上百名使用即时通讯软件LINE的政府人士及各党派政客遭黑客攻击，并有用户信息遭窃取。继台湾去年传出总统府邮件遭盗用后，这波攻击也再次令外界关注台湾政府在黑客攻击上的耐受性。

由韩资日商公司推出的LINE是台湾人最普遍使用的通讯软件之一。台媒报导，LINE的台湾分公司上周發现，部分用户信息内容遭撷取外流，调查结果显示被攻击对象包括台湾总统府、行政院、军方、县市政府及朝野政党等共100多名政治人物，且受害者隐私设定中的「Letter Sealing」点对点加密功能遭关闭。

事实上，根据台湾资安单位的估计，台湾平均每个月都会承受约3千万次的网路攻击，平均每分钟就有700多次。其中有半数的攻击来自中国。专家认为，此次黑客对于Line的攻击可能涉及应用程序后端系统。台湾资安公司安碁资讯技术副总黄琼莹向德国之声分析，他认为黑客攻击的并不单纯只是用户手机，而是Line的后端系统。

黄琼莹说：「如果黑客攻击的是后端系统，那影响就非常大了。他的影响范围以及可以做的事情就会很广、而我们一般人很难去防范。」

黄琼莹认为，因为这是选定对象式的攻击手法，其犯案背后都有特定目的，且不排除是有政治动机。

对于受害用户的身分、人数与黑客攻击手法方面，台湾内政部刑事局称，由于此案已进入调查而不便透露。虽然台湾行政院人事总处官员表示，在内部公务联繫上，府院人员使用的是台湾厂商开發的通讯软件Juiker而非此次遭攻击的LINE，初步预估没有官方内部文件流出，但随着黑客攻击事件频率升高，台湾政府的资安防护也备受关注。

资安成重点發展项目

在LINE的黑客事件之前，过去一年多以来，台湾政府已遭受过许多次的网路攻击。

去年5月，台湾总统蔡英文第二任期就任前夕，就曾發生总统府电脑系统遭入侵，内部文件遭变造外流的事件。而去年8月台湾调查局也曾公布，台湾至少有10个政府机构与6,000个官方电子邮件帐户遭中国黑客所入侵。

Taiwan Premierministerin Tsai Ing-Wen

台湾政府长期受黑客攻击。去年5月，台湾总统蔡英文第二任期就任前夕，就曾發生总统府电脑系统遭入侵的事件。

因此，资安一直是台湾政府近年积极耕耘的领域。蔡英文曾指出「资安即国安」，并在2016年上任后成立政府专责资安部门，在法律方面也在2018年三读通过《资通安全管理法》，在水电、交通运输及金融系统等关键基础设施上要求更严格的资安标准。

台湾资安新创DEVCORE共同创办人徐念恩向德国之声表示，台湾政府很早就开始与民间资安企业合作，透过模拟黑客攻击的方式去寻找内部系统的漏洞。

徐念恩说：「政府有意识到攻击者的行为非常複杂，所以他们需要更贴近真实威胁的演练，来找出防守方的思考盲点。」

然而，在实质执行时，台湾政府在内部资安规范上似乎仍需加强。黄琼莹向德国之声举例，部分公务员虽然有会被發配公务手机，但目前这些公务手机的统一管理系统功能仍有限。

黄琼莹说：「比较强制性的行动装置管理系统是可以做到远端关闭手机的相机、录音功能，必要时还可以远端摧毁手机资料库，但据我所知，目前公务手机只有规定使用者不能下载部分软件、还没有做到更进阶的功能。」

此外，资安人才的缺乏也是台湾资安界的一大隐忧。根据台湾人力资源平台104人力银行统计，2021年第一季全台资安人才的供应量仅有约1,500人，只能满足市场需求的1/4。在新冠疫情下，企业进行数位转型，导致更多公司需要资安专家。对此，黄琼莹坦言说：「找人真的很辛苦」。

「在资安界找新人不容易，训练完却又可能被挖角，」黄琼莹说，「这真的就是抢人大赛。」

寻求国际合作

为稳固资安产业，台湾政府的另一项作法，即是加强与国际间的合作。例如在人才方面，台湾教育部在2017年开始推动「资讯安全人才培育计画」，向韩国的「新世代资讯安全领袖计画」（Best of the Best, BoB）取经，并邀请美国卡内基梅隆大学团队来台授课，五年来就培育出了不少资安人才。

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网路攻击已成为新型态的国安危机。拜登週二造访美国最高情报单位时称，随着中国及俄罗斯黑客行动频率升高，网路攻击可能升级为一场全面性的战争。

法国政府表示，中国黑客团体APT31正向法国展开大规模黑客攻击。这是美国及欧盟等国週一针对黑客攻击，联合向中国提出警告后，中国黑客最新的一起海外行动。

美国指控中国黑客的起诉书中，攻击目标中竟出现北京在东南亚最忠诚的盟友柬埔寨。中国黑客窃取了什麽机密资料？

台湾也进一步加深与美国的资安合作，在2019年底首次共同举办网路攻防演练，邀请来自15国的资安团队一同针对台湾政府与关键基础设施网路进行模拟攻击、寻找可能的漏洞，并在去年合作举办资安高峰论坛，希望加强美台资安产业的合作。

除了美国以外，资安强国以色列也是台湾政府希望可以合作的对象。28日，台湾外交部长吴钊燮与数位政委唐凤向以色列媒体《耶路撒冷邮报》投稿，呼应以色列总理班奈特（Naftali Bennett）在上週举行的年度资安盛会「网路安全週国际论坛」（Cyber Week）中，呼吁全球合作共筑资安防护网的倡议。

文中强调，台湾身处全球网路攻击的前线，很乐于与理念相近的民主国家分享相关经验。文中也写道：「台湾期待与以色列政府合作，寻找潜在的合作领域。我们也希望在防堵网路攻击上分享我们的经验和教训，同时受益于以色列在创新、技术和跨部门合作方面的专业知识。」

这份投书也显现出，面对中国所造成的网路威胁，台湾正试图透过自身经验找到更多与国际接轨的方式，但如专家所言，政府内部规范不足及缺乏人才仍是最大挑战。

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