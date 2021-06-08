台湾疫苗荒 谁选择赴大陆丶美国打针？

（德国之声中文网）台湾因疫苗供应量不足，目前仅开医疗人员和长者等特定人士接种疫苗，主要以施打英国阿斯利康（AstraZeneca）疫苗为主，尚未开放选择品牌。因此，部分台湾人决定出境打疫苗，有人到大陆，也有人选择美国，各有不同考量。

日前，已有台湾艺人萧敬腾丶潘美辰等人在中国接种疫苗。台湾前总统马英九今天（18日）呼吁蔡英文与政府应正式宣布，「开放国人赴美或大陆施打疫苗，必要时并提供协助」。

大陆打疫苗免费丶15分钟完成

外派大陆的高仁茂就是赴大陆打疫苗的台湾人之一。今年3月他回台湾探亲後，因台湾疫情5月开始严峻，而决定5月16日赴大陆接种疫苗。他向德国之声表示，对AZ疫苗没有信心，加上大陆打疫苗又免费，而决定到大陆打疫苗。

他解释，自己44岁，尚未被排入台湾施打疫苗的优先顺序类别中，很担心若染疫可能会传染给家人，因此希望赶紧打疫苗，年底回台湾也比较安心。目前人在大陆安徽，已接种第一剂疫苗的他说：「每个人都想活下去，只要有一个人感染，可能全家都得，既然大陆开放我们打疫苗而且免费，为什麽不过来打？」

高仁茂表示，他到大陆隔离完後，带着台胞证到当地卫生机构预约登记就能施打，不到15分钟就完成接种。他对德国之声说：「大陆的施打点很多，以社区为单，几乎每五个社区就有个一个卫生中心，很有效率。」他并解释，打疫苗也可以通过手机应用程式，但政府鼓励直接去打，至於第二针，则会简讯通知。

根据大陆国台办统计，截至5月31日，在大陆接种疫苗的台湾民众已达6.2万人。对此，台湾官方表示，最近前往大陆的台湾人并未特别增加，6月平均每日人数约400人到600人之间。

面对外界质疑大陆疫苗的安全性及有效性，高仁茂不以为然，并深信大陆疫苗的安全性及保护力，「好几亿人打完都没事」。中国卫健委统计，截至6月16日，中国全境接种新冠疫苗数量已达9.4亿剂。高仁茂强调，若台湾疫情太严重，家人一直打不到疫苗的话，他计划将母亲和弟弟都接到大陆施打疫苗，「花钱也要把他们带过来，因为新冠肺炎很多无症状，真的很难控制」。

「多国总统都打中国疫苗」

同样赴大陆接种疫苗的，还有台湾中华统一促进党中央委员张孟崇，因两年前曾动过肾脏移植手术，医师建议不要施打AZ疫苗，转而到大陆，希望接种属灭活疫苗的国药或科兴疫苗。

平常居住在台湾的张孟崇，5月19日搭机到厦门，是特别为了疫苗而行。他说，厦门对疫情管控很严格，所有入境的人都必须核酸检测，隔离完後拿台胞证，跟当地街道办登记，就可以免费接种疫苗。

对於大陆疫苗的可靠性，张孟崇与高仁茂立场一致，认为好几亿人都打完大陆疫苗而安然无事，因此不担心大陆制的疫苗，反而信心十足。他举例：「一堆国家元首如菲律宾总统杜特蒂丶土耳其总统埃尔多安都公开接种中国疫苗，他们是总统，不怕死吗？」

台湾不能选品牌

他认为，大陆产制的疫苗已经过世界卫生组织认可，安全性不比其他差，因此「一点都不怕」。世界卫生组织分别在5月7日及6月1日将中国的国药和科兴新冠疫苗列入「紧急使用清单」。

张孟崇反而担忧，最近在台湾出现多起长者施打AZ疫苗後死亡的情况。截至18日，台湾已有35人施打AZ疫苗後死亡，但当局仍在调查死因是否与疫苗有关。

张孟崇说，台湾现在能选择的疫苗很少，现在也只有他不敢接种的AZ疫苗。他呼吁台湾政府，应开放各国疫苗，认为「民主自由的国家，就应该让包括大陆等国的疫苗都进来台湾，让民众自由选择，至於副作用或安全性的问题，则可以靠保险来解决。」

今年5月底，大陆国台办曾多次表示愿意协助台湾打击疫情，特别是提供大陆自制疫苗给台湾民众施打。针对大陆的说法，台湾政府定调为政治手段，疫情指挥中心指挥官陈时中曾经对民间有意捐赠大陆疫苗表示：「他们没打的，我们有一点兴趣，他们在打的，我们不敢用。」

赴美打疫苗免隔离丶免证件

除了赴大陆打疫苗，也有人选择到美国。台湾近期赴美班机载客率增加，根据统计，6月每日赴美人数比5月增加近一倍，网路上到美国打疫苗的询问度讨论度非常高。年纪30出头的William和太太正计划到美国加州洛杉矶打疫苗，并表示，因为当地不用隔离，且疫苗接种非常方便，在不需要居民身份的情况下，到任何一家药局或设有药剂部的超市，就能免费接种。

William对德国之声说：「我们一下飞机就可以打了，去CVS丶Walmart或Costco，不用排队，也可以选择我想要的疫苗品牌。」

在加州「顺道去旅游」

两人计划今年下半年怀孕，因此希望在怀孕前尽早接种疫苗，但他们人为，AZ疫苗对准孕妇风险较高，也不信任临床数据不足丶未达国际标准的台湾国产疫苗，因此只考虑接种辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）的mRNA疫苗，唯台湾尚未供应，而目前的全民接种计划也非常慢。「现在才开打85岁以上的老人家，要轮到我们30几岁丶没有长期病的，恐怕要等一年吧。」

台湾目前尚未有辉瑞疫苗，但向药厂直接采购的505万剂莫德纳疫苗，首批约15万剂已於5月28日抵达台湾，但医事人员优先接种，第二批约24万剂莫德纳疫苗，6月18日才抵达台湾。

据规定，在美国接种两剂疫苗要相隔21天，这代表William夫妇必须在当地逗留近一个月。William表示，他和太太曾在加州念书，在当地有朋友，加上加州日前刚解封，「就当作顺道去探朋友和旅游」。

对台湾政府不信任

不过William坦言，赴美打针成本高，光是机票丶住宿丶餐费等，保守估计每人平均得花费15万台币。他说：「如果台湾有足够的疫苗丶足够的疫苗选项，我们一定不会出国，这是迫不得已。」他透露，身边有经济能力又担心健康的长辈，不是已在台湾「走後门偷打疫苗，就是出国接种」，有的人为了减少坐长途机的染病风险，选择到夏威夷接种。

William续指，出国接种反映了对台湾当局的信任问题。「政府处理疫苗的做法给我很差的观感，是为政治利益多於为人民安全，一来他们没有超前部署买疫苗，或像韩国一样接单代工，二来在疫情爆发後也没有积极采购，甚至还阻挡民间采购。」他并说：「如果说蔡英文有跪地跟各国买，我反而会觉得这个政府有担当，那好，我一定会在台湾等，不会出国，但她没有这麽做。」

台湾民间单位及地方政府屡次表示要协助购买疫苗，但中央政府迟未正面表态。直至6月18日，台湾行政院发言人表示，将发函授权台积电与鸿海永龄基金会，代表政府洽谈购买各500万剂BNT德国原厂疫苗，直接送抵台湾捐赠给政府。

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