台湾疫苗危机暂解 特权施打引民怨

(德国之声中文网) 根据中央社报导，台湾联亚生技周日 (6月27日) 公布新冠肺炎疫苗二期临床试验期中报告，在免疫原性反应方面，18至65岁成人接种2剂后血清阳转率为95.65%，中和抗体效价为102.3。另一家台湾厂商高端疫苗日前也公布二期期中报告数据，完整接种2剂后，血清阳转率达99.8%，中和抗体效价为662。

长庚大学新兴病毒感染研究中心主任施信如对中央社表示，与其他疫苗相比，联亚疫苗中和抗体效价偏低。报道内容提到，台湾食药署会等待厂商送件，再依时程审查紧急使用授权（EUA）。

所谓的中和性抗体的效价是将打完疫苗者的血清稀释数倍后，测试其是否仍对病毒有中和力。稀释倍数越高而仍保有中和力，表示中和性抗体的效价越高，疫苗也越有效。施信如对中央社表示，长庚团队发现莫德纳疫苗的中和抗体效价大约在600至700左右，而国外研究AZ疫苗中和抗体效价约600多。

联合报系集团下的《经济日报》在28日的报道中提到台湾疫苗保护力仍没有数据，质疑台湾人是「国产疫苗的白老鼠」，也对联亚和高端的股价在解盲前出现涨势存疑，也认为两种疫苗与美国关系甚深，有关费用和关系都等待厘清。

一边骂一边打

日本政府在25日宣布，继日前捐赠124万剂AZ疫苗后，将再捐100万剂AZ给台湾，这也让台湾确定到货的疫苗来到大约485万剂。

根据台湾疫情指挥中心的资料，台湾采购的国际疫苗包含1000万剂AZ疫苗、505万剂莫德纳、COVAX平台的476万剂AZ疫苗，加上日本政府先前捐赠的124万剂，以及今天宣布的100万剂，再加上美国政府捐赠台湾的250万剂莫德纳疫苗，让总体疫苗数量来到2455万剂。

目前有的485万剂疫苗中，有超过一半都是AZ疫苗。综合台媒报道，国民党近日常以疫苗采购不利批评执政的民进党，台北市议员罗智强更以「疫苗乞丐」形容，然而国民党政治人权却屡传「特权打疫苗」，包括连战夫妇、前立委黄昭顺和张显耀都已经在还未轮到排序前就施打AZ疫苗，引发社会舆论争议。

(综合报道)

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