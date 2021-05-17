台湾疫情恶化 外交官盼争取更多疫苗

(德国之声中文网) 在台湾连续三天新冠本土的确诊数持续飙升後，新北市市长侯友宜17日宣布，该市将把防疫警备调整至「准第四级」，呼吁民众对高度管制丶低度活动的生活方式做好心理准备。台湾17日通报了333例的新冠本土案例，其中以台北市的158例与新北市的148例为最多。

侯友宜表示，在该市把防疫警备调整至准四级时，民众在户外没戴口罩就会被罚，而营业场所若未配合防疫规定，也是会被罚。他说：「我们慢慢走到第四级防疫了，我们要开始强化三级防疫，我们会开始严格处理不配合者，今天已经万全准备，若疫情持续即将启动『高度管制丶低度活动的生活方式』，防疫强度只会越来越高，请市民朋友互相配合。」

根据新北市的相关规定，高中以下各级学校18日至28日全面停课，家长若有未满12岁的儿童或身心障碍子女需照顾，可申请「防疫照顾假」。而在第三级的管制下，人民在户外必须全程配戴口罩，并避免不必要的移动丶活动或集会。此外，室内5人以上与室外10人以下的聚会也被全面禁止。

台湾争取更多疫苗

另一方面，在美国总统拜登17日宣布将於6月底释出2000万剂的新冠疫苗至海外後，台湾驻美代表萧美琴在回覆媒体询问时表示，将极力接洽争取。根据拜登17日宣布的细节，这批疫苗将包含辉瑞（Pfizer）丶莫德纳（Moderna）与娇生（Johnson & Johnson）生产的疫苗。

萧美琴还说，台湾的亿苗采购主要由卫福部主导，但驻美代表处将从旁协助。卫福部次长薛瑞元之前在立法院接受质询时也表示，台湾向莫德纳购买的505万剂新冠疫苗，最快5月能交货，但至少希望6月以前能到货。

萧美琴14日也曾向媒体表示，台湾向美国购买的两批疫苗，已有少量的阿斯利康疫苗抵达台湾，而莫德纳的疫苗则是预计6月能开始送交，但她希望努力争取让这两批疫苗都能如期到货。根据台湾中央流行疫情指挥中心17日公布的最新数据，台湾目前有19万4678人已接种疫苗，而为了因应持续恶化的本土疫情，台湾政府15日也宣布将暂停自费疫苗的预约，让直接照顾或接触病患者提前接种。

台湾二度停电

在疫情吃紧之际，台湾17日晚间再度因兴达电厂1号机故障丶麦寮电厂3号机未即时归队，导致台电被迫在多区实施分区限电的措施。台湾电力公司17日表示，晚间8时10分因负载突升，供电能力不足，8时50分执行分区轮流停电。

台湾总统蔡英文也在第一时间於脸书发文向人民致歉，表示对於台湾短时间内两次停电，连她自己也很难接受。她写道：「不论是什麽原因，台电都必须彻查并公布报告，向国人说明两次事故的原因，以及电力调度的状况。」

(综合报导)

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