台湾疫情再起：如何看待确诊数字？疫苗措施需调整吗？

（德国之声中文网）台湾最近因2名机师感染Delta病毒，及幼儿园Delta病毒群聚事件，引发民众担忧，会否再爆发新一波疫情。学者指出，台湾无法守住Delta病毒进入社区，降低重症及死亡的风险才是当务之急。

与大部分国家相比，台湾疫情控制相对良好，确诊数过去几周维持个位数成长，但也因此台湾民众对於确诊数字相当敏感，加上5月爆发本土疫情时，3个月内造成近700人染疫死亡，使台湾人对这次Delta病毒引起的群聚事件感到忧心。

台湾政府表示，若疫情严峻不排除将防疫警戒提升至三级，实施类似软性封城的措施，如采取居家上班上课、餐厅禁止内用、娱乐产业关闭等。

警觉度不足

台湾中央研究院生医所兼任研究员何美乡在台湾《公视》节目上表示，虽然台湾人是好公民，有洗手和戴口罩，但警觉率普遍不高。

何美乡指出，幼儿园确诊事件，是教师的丈夫去看诊後才发现教师染疫，明显是警觉度不足，她并建议民众应有「上呼吸感染就去筛检」的习惯，以快速阻断病毒传播炼。

台湾蔡英文昨天(7日)也在脸书发文表示，「因新北市幼儿园传出的疫情，导致民众紧张，所以更要高度戒备」，强调「须加速施打疫苗」及「严格遵守防疫指引」，才能阻断疫情的传播。

另外，疫苗施打顺序也引发讨论，台湾目前以扩大第一剂疫苗覆盖率为目标。台湾前疾管局长苏益仁向媒体表示，若将来重症住院患者比率偏高，台湾的医疗量能恐会再度瘫痪，并弹性调整施打策略，提高老年人2剂疫苗的施打率。

对此，台湾流行疫情指挥中心指挥官陈时中8日回答媒体提问时表示，仍会以让民众先施打第一剂疫苗为主，并拉长两剂疫苗的施打时间。

与病毒共存？

另一个讨论焦点是「与病毒共存」的可能性。何美乡指出，台湾人必须改变对确诊的想法，把焦点摆回重症及死亡个案上，若应到到疫苗政策，则是要让高龄者等高风险族群，完整施打2剂疫苗，降低重症、死亡风险。

对此，美国史丹佛大学公卫政策教授王智弘（C. Jason Wang）曾向德国之声表示，当疫苗接种率达到人口数的7到8成时，病毒就比较无法传播。

他不认同「清零政策」，并说：「虽然有接种疫苗後仍会有『突破性感染』和无症状感染，但若不致死也不需住院，新冠病毒对我们的影响就会像感冒一样」。

目前，台湾当局尚未采取「与病毒共存」措施，并持续实施严格的边境管理措施，禁止转机及大部分的外国人入境。

台湾中央研究院前院长、生物化学家翁启惠接受台媒《今周刊》专访时表示，估计两剂疫苗的覆盖率要达70%至80％，传播率才可能降下来。

他指出「将来疫苗普及後，如被感染可能症状轻微，再等到口服药物出来，若被染到，用药物治疗，到时就真的是『流感化了』。」

然而，台湾疫苗接种率仍低。据官方统计，疫苗接种人口涵盖率约45%，完整接种率仍不到5%，主要原因为疫苗数量不足。

香港：不与病毒共存

另外，已经超过20天没有本土确诊病例的香港，则在8日明确表示，不会采取国际「与病毒共存」的政策。

香港行政长官林郑月娥表示，因境外疫情仍严峻，香港不可也不应该采用「与病毒共存」政策，否则中港通关更加无期。

港媒报导，林郑回应指政府不应该采用与病毒共存政策，暗指新加坡正因此陷入较严重情况。她称即使香港有输入个案，但政府有信心阻截个案进入社区。她认为现阶段是保持清零，继而与内地商讨通关，市民要帮忙推高接种率。

她并强调，施打疫苗仍是有效的防疫方法，但近日香港接种疫苗人数让人担心，呼吁香港市民尽快接种疫苗。日前，香港宣布，9月15日起，来自大陆非疫情中高风险区的非香港居民，抵达香港後将无均进行14天强制检疫隔离。

（综合报导）

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