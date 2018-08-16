台湾留意中国动向 国防预算拟增至十年新高

(德国之声中文网) 8月16日，台湾行政院院会决议通过国防预算案，核赋公务预算3460亿元台币，整体国防预算3855亿元台币(125亿美元)，佔GDP比例2.16%。

从2008年开始，台湾的国防预算从未超过GDP占比2%。

国防部发言人陈中吉回复《德国之声》记者: 「不管中共近期的文攻武嚇也好，或是军力的发展，我们都非常的注意。」

「这些有关预算的增加，主要也是我们必须也要做好相关的准备。对于我们国防自主以及未来面对中共的威胁，也代表我们坚定防卫的决心。」

八月初，中国官媒环球网曾发表社评讥讽: 「台湾涨的不是军费，而是畸形宣传费。」

依照台湾预算法规定，行政院需将中央政府预算在九月之前提交立法院审议，预计年底会有最终结果。

军事力量「不对称」

国防部声明稿指出，为因应敌情威胁及战备需求，将把重点放在: 国防自主政策与扩大内需、发展不对称战力、筹获先进武器、维持主战装备妥善、改善官兵生活设施。

然而，就算台湾已经将国防预算提升到GDP占比2%以上，仍然没有达到美国期许的3%标准。

美国把台湾视为太平洋岛链的防御阵线，并且不顾中方反对，持续对台军售，甚至将台湾纳入国防授权法。

2016年，两位美国国会议员卡登（Benjamin L. Cardin）与麦肯（John McCain)访台时，提出台湾的国防预算应达GDP的3％。

此建议在台湾引发广泛讨论。台湾前任总统马英九曾以「国防预算不应低于3%」当做竞选政见，但是没有兑现；现任总统蔡英文也做过类似承诺，但是在今年以前，国防预算占GDP比例都从未突破2%。

除此之外，就算台湾已经提高国防预算到近125亿美元，相比起邻居中国，也只是小巫见大巫。

美国国防部周四(8/16)向国会提交的年度报告指出，估算在2017年，中国国防支出应已经达到1900亿美元。

这个数字比台湾的十倍还要多。

针对这个差距，国防部发言人陈中吉表示:「中华民国不是跟中国也好，或邻国的国家，进行军备竞赛。」

他也强调国防部采取所谓「不对称战力」的策略:「不对称的话，就不是相对应的。我们有国力，我们具有自己的优势。」

中国军事扩张已经不是新闻。不止在南海扩张军事基地、在台湾附近绕岛演习，也威胁到太平洋诸国。

美国国防部报告指出，中方在过去三年间逐步扩大水上轰炸机的训练区域，可能把目标设定为美国。

罗法(综合报道)