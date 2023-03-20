台湾:现总统出访美洲 前总统飞往中国大陆

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几天后，蔡英文将出访拉丁美洲并过境美国。这势必会引发新一轮的台海紧张局势。而在此之前，台湾前总统马英九却踏上了中国大陆之旅。在过去70年间，还从未有过台湾的现任总统或前总统到访中国大陆。
新加坡国立大学政治学者庄嘉颖（Ian Chong）认为，台湾前总统马英九周一（3月27日）开始的为期12天的中国大陆之旅，或许让人们担心这趟旅行会发出软弱或向中国屈服的信号。
台湾前总统马英九将于3月底赴中「祭祖」，是台湾首位访问中国大陆的现任或前任元首。外界对马英九此行多有猜测，面对DW询问马会否会见中共高层，马英九基金会执行长也做出了回应。他跟DW说了什么？
台灣前總統馬英九27日造訪上海和南京，但未如媒體預料，由中共中央政治局常委丁薛祥或其他中國高層在機場接機，而是只由國台辦副主任陳元豐和上海官員接機，顯示中國官方對他此行的安排也相當低調。
英國國會代表團訪台，將於週一（20日）與台灣總統蔡英文見面，中國對此強烈反對、批評該訪團「竄台」。中方還說了什麼？英國國會小組訪台內容為何？
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