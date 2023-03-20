台湾:现总统出访美洲 前总统飞往中国大陆

馬英九訪中 國台辦副主任接機

台灣前總統馬英九27日造訪上海和南京，但未如媒體預料，由中共中央政治局常委丁薛祥或其他中國高層在機場接機，而是只由國台辦副主任陳元豐和上海官員接機，顯示中國官方對他此行的安排也相當低調。