 台湾:现总统出访美洲 前总统飞往中国大陆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2023

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时政风云

台湾:现总统出访美洲 前总统飞往中国大陆

几天后，蔡英文将出访拉丁美洲并过境美国。这势必会引发新一轮的台海紧张局势。而在此之前，台湾前总统马英九却踏上了中国大陆之旅。在过去70年间，还从未有过台湾的现任总统或前总统到访中国大陆。

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[M] Die Nationalflaggen von China und Taiwan auf einer Wand mit einem vertikalen Absatz bzw. Riss in der Mitte und zwei unterschiedlichen Putzarten. Foto mit Composing als Symbolbild in Bezug auf den Konflikt zwischen China und Taiwan und der Gefahr für eine Eskalation.

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6岁的玛莉娜在俄军的炮袭中失去一条腿。在乌克兰医疗团队的帮助下，装上义肢的她不仅能自信行走，还能踢球和跳跃，梦想成为足球员或赛车手。

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HANGZHOU, CHINA - MARCH 16, 2023 - Photo taken on March 16, 2023 shows ERNIE Bot and the logo of Baidu. Baidu's ERNIE Bot, known as China's version of ChatGPT, was officially launched on the same day. It is understood that ERNIE Bot is a new-generation AI large language model developed by Baidu, which has comprehensive capabilities in five usage scenarios: literary creation, commercial copy creation, mathematical calculation, Chinese understanding and multi-modal generation.

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