台湾独派提公投反五星旗 中选会要求补正

(德国之声中文网) 台湾独派人士提起的「禁五星旗公投」，经中央选举委员会审议后，决议请提案人限期补正。

该公投由逢甲大学副教授刘曜华所提出，问题为﹕「你(妳)是否同意立法规范，禁止公开展示及悬挂代表中华人民共和国之五星旗帜？」

中选会要求补正 八月初为限

台湾中央选举委员副主委陈朝建接受《德国之声》访问，说明限期补正的原因，关键在于禁挂的范围和处罚不明。

他举例﹕「例如是要限定政府机关或公共场所禁止，抑或连国际赛事或私人场所也禁止？」而且禁挂的处罚是刑事或行政裁罚，都需要提案领衔人进一步补充。

中央选举委员会为公民投票主管机关。根据《公民投票法》规定，主管机关可以依法要求领衔人补正，但以一次为限。

此次要求补正，领衔人需要在30日内完成，若逾期未补正，或是仍然不符合规定，中选会可以驳回提案。

该30日期限是以中央主管机关举办听证会日期起算。换言之，提案人需要在八月初给予中选会答复。

五星旗统战台湾？

去年，台湾民众透过「公共政策网路参与平台」发起连署，要求政府机关回应是否禁止五星旗在台湾公开悬挂展示。

连署案认为，近年五星旗在台湾越来越常见，台湾人民对中国五星旗没有危机意识，「进而使得中国达到统战台湾之效果」，提议在刑法增设条文「分裂国土外患内乱罪」。

该案获得7438个连署附议，促成法务部出面回应。

法务部回应有三点﹕

1. 仅以悬挂国旗判定具有分裂国土的意图，违反宪法保障言论自由的本意，不符合比例原则。

2. 分裂国土为政治概念，容易因执政者政治偏好改变其内涵，无法被民众预期，有违法律的明确性原则。

3. 国土的界定牵涉重大政治问题，不应由司法释宪机关予以解释；若以「分裂国土」作为刑法处罚的条件，即是赋予国家司法机关对言论内容进行实质审查。

法务部基于以上条件，决定不予采纳。

公投涌现

台湾统派政党中华统一促进党代表对《德国之声》表示﹕「挂五星旗是我们的选择。他们提公投是他们的意见，如果通过后要修改法律，再看甚麽情况。我认为他们提的都是无聊，但他们有自由。」他说，目前仍未确定公投能否成案，难以评论对他们的影响。

《德国之声》尝试联络公投发起人刘曜华，截稿前未获回复。

2017年底，公投法进行修法，将公投提案门槛大幅下修，只要1800人就可以提案，获得约28万人连署就可以成案。

门槛下修原意希望可以改善过去因提案门槛过高，导致公投案形同摆设的问题。

然而，门槛下修后，公投案如雨后春笋般冒出。根据中选会统计，目前送达终选会的公投案多达37案，已经有19案确定可以进入第二阶段连署。连署成案的公投案件将会予年底的地方选举一起投票。

罗法/李芊 (综合报道)