 台湾火车出轨意外 50人罹难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.04.2021

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时政风云

台湾火车出轨意外 50人罹难

台湾2日上午发生一起火车出轨的意外，一辆台湾铁路太鲁阁号的火车在靠近花莲的一个隧道疑似遭旁边滑落的车辆撞击，导致火车撞上隧道壁，共计50人死亡。经过救援后，目前已无人受困。

Taiwan Zugunglück Hualien

 (德国之声中文网) 台湾4月2日上午发生一起火车出轨的意外。一辆台湾铁路太鲁阁号的火车在行经花莲县秀林乡的大清水隧道时，疑似因一辆台铁厂商的工程车没停好，从旁边滑落撞到太鲁阁号，导致火车出轨，撞到隧道壁。

综合台湾媒体报导，截至晚间9时,罹难人数总计为50人，146人轻重伤，目前已无人受困。《联合报》指出，意外现场的照片显示，火车的车头一半被削掉，驾驶座全毁。该辆列车的司机员及助理司机员皆在意外中殉职。

根据台湾中央社报导，这辆太鲁阁号火车共有8节车厢，载有约350人。上午9时28分在清水隧道南端出口外遭工程车撞上后擦撞隧道壁，造成第1至6车出轨、4至5节车厢变形，3至8车卡在隧道内。

Taiwan Zugunglück Hualien

幸存者爬上车顶逃离隧道

台湾的交通部长林佳龙与内政部长徐国勇下午赶往救灾现场。

针对台铁408次太鲁阁号上午行经花莲大清水隧道时发生出轨事故。中国大陆国台办下午发出新闻稿，表示高度关切和关注后续救援进展，并向事故造成的伤亡人员表达哀悼和慰问。

中央社报导称，昨天（4月1日）刚刚结束访台行程返国的帕劳总统惠恕仁，今天致函台湾总统蔡英文表达最深切的慰问，并为受到事故影响的家庭祈祷。

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