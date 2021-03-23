台湾火车出轨意外 50人罹难

(德国之声中文网) 台湾4月2日上午发生一起火车出轨的意外。一辆台湾铁路太鲁阁号的火车在行经花莲县秀林乡的大清水隧道时，疑似因一辆台铁厂商的工程车没停好，从旁边滑落撞到太鲁阁号，导致火车出轨，撞到隧道壁。

综合台湾媒体报导，截至晚间9时,罹难人数总计为50人，146人轻重伤，目前已无人受困。《联合报》指出，意外现场的照片显示，火车的车头一半被削掉，驾驶座全毁。该辆列车的司机员及助理司机员皆在意外中殉职。

根据台湾中央社报导，这辆太鲁阁号火车共有8节车厢，载有约350人。上午9时28分在清水隧道南端出口外遭工程车撞上后擦撞隧道壁，造成第1至6车出轨、4至5节车厢变形，3至8车卡在隧道内。

幸存者爬上车顶逃离隧道

台湾的交通部长林佳龙与内政部长徐国勇下午赶往救灾现场。

针对台铁408次太鲁阁号上午行经花莲大清水隧道时发生出轨事故。中国大陆国台办下午发出新闻稿，表示高度关切和关注后续救援进展，并向事故造成的伤亡人员表达哀悼和慰问。

中央社报导称，昨天（4月1日）刚刚结束访台行程返国的帕劳总统惠恕仁，今天致函台湾总统蔡英文表达最深切的慰问，并为受到事故影响的家庭祈祷。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。