台湾火车出轨意外 4死36人无生命迹象

(德国之声中文网) 台湾4月2日上午发生一起火车出轨的意外。一辆台湾铁路太鲁阁号的火车在行经花莲县秀林乡的大清水隧道时，疑似因一辆台铁厂商的工程车没停好，从旁边滑落撞到太鲁阁号，导致火车出轨，撞到隧道壁。



初步消息显示，至少36人到院前心肺休止丶72人仍受困，另有61人送医治疗。根据台湾中央社报导，这辆太鲁阁号火车共有8节车厢，载有约350人。意外发生後，目前已知火车的第2与第3节车厢出轨，第4与第5节车厢变形，而第3与第8节车厢则仍在隧道内。花莲当地消防队的消息指出，从第1至第3节车厢约疏散的60名乘客，消防队正在极力抢救中。



台湾的交通部长林佳龙与内政部长徐国勇都正赶往现场。台湾媒体联合报报导，意外现场的照片显示，火车的车头一半被削掉，驾驶座全毁。消防队目前已找到列车长，台铁也说收到回报，火车司机已没有生命迹象。目前意外发生的路段，台铁火车采取单线双向运转。

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