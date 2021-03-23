台湾火车出轨意外 至少50人人罹难

台湾2日上午发生一起火车出轨的意外，一辆台湾铁路太鲁阁号的火车在靠近花莲的一个隧道疑似遭旁边滑落的车辆撞击，导致火车撞上隧道壁，至少50人死亡。经过救援后，目前已无人受困。
(德国之声中文网) 台湾4月2日上午发生一起火车出轨的意外。一辆台湾铁路太鲁阁号的火车在行经花莲县秀林乡的大清水隧道时，疑似因一辆台铁厂商的工程车没停好，从旁边滑落撞到太鲁阁号，导致火车出轨，撞到隧道壁。
综合包括“公视新闻网”在内的台湾媒体报导，截至晚间9时,罹难人数总计为51人，145人轻重伤，目前已无人受困。“中时新闻网”则报道称有50人死亡。《联合报》指出，意外现场的照片显示，火车的车头一半被削掉，驾驶座全毁。该辆列车的司机员及助理司机员皆在意外中殉职。
根据台湾中央社报导，这辆太鲁阁号火车共有8节车厢，载有约350人。上午9时28分在清水隧道南端出口外遭工程车撞上后擦撞隧道壁，造成第1至6车出轨、4至5节车厢变形，3至8车卡在隧道内。
台湾的交通部长林佳龙与内政部长徐国勇下午赶往救灾现场。
针对台铁408次太鲁阁号上午行经花莲大清水隧道时发生出轨事故。中国大陆国台办下午发出新闻稿，表示高度关切和关注后续救援进展，并向事故造成的伤亡人员表达哀悼和慰问。
中央社报导称，昨天（4月1日）刚刚结束访台行程返国的帕劳总统惠恕仁，今天致函台湾总统蔡英文表达最深切的慰问，并为受到事故影响的家庭祈祷。
© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。