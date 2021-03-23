台湾火车出轨意外 已造成至少54人死亡

台湾2日上午发生一起火车出轨的意外，一辆台湾铁路太鲁阁号的火车在靠近花莲的一个隧道疑似遭旁边滑落的车辆撞击，导致火车撞上隧道壁。截至发稿已造成54人死亡。
(德国之声中文网) 台湾4月2日上午发生一起火车出轨的意外。一辆台湾铁路太鲁阁号的火车在行经花莲县秀林乡的大清水隧道时，疑似因一辆台铁厂商的工程车没停好，从旁边滑落撞到太鲁阁号，导致火车出轨，撞到隧道壁。
初步消息显示，至少36人到院前心肺休止丶72人仍受困，另有61人送医治疗。根据台湾中央社报导，这辆太鲁阁号火车共有8节车厢，载有约350人。意外发生後，目前已知火车的第2与第3节车厢出轨，第4与第5节车厢变形，而第3与第8节车厢则仍在隧道内。花莲当地消防队的消息指出，从第1至第3节车厢约疏散的60名乘客，消防队正在极力抢救中。
台湾的交通部长林佳龙与内政部长徐国勇都正赶往现场。台湾媒体联合报报导，意外现场的照片显示，火车的车头一半被削掉，驾驶座全毁。消防队目前已找到列车长，台铁也说收到回报，火车司机已没有生命迹象。目前意外发生的路段，台铁火车采取单线双向运转。
针对台铁408次太鲁阁号上午行经花莲大清水隧道时发生出轨事故。中国大陆国台办下午发出新闻稿，表示高度关切和关注后续救援进展，并向事故造成的伤亡人员表达哀悼和慰问。
台湾中央社报道称，昨天（4月1日）刚刚结束访台行程返国的帕劳总统惠恕仁，今天致函台湾总统蔡英文表达最深切的慰问，并为受到事故影响的家庭祈祷。
© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。