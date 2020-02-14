  台湾滞留湖北者返乡仍无期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2020

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时政风云

 台湾滞留湖北者返乡仍无期

台湾已于2月初接回了首批台商，但目前仍有千余人滞留湖北省。他们希望返台，其家人周五到陆委会递交了陈情书。

China, Wuhan: Ein Flugzeug mit spanischen Staatsbürgern (Reuters/S. Vera)

武汉疫情爆发后很多国家开始撤侨

DW.COM

从武汉出发回台的班机中，原先预定登机的慢性病患者没上飞机，换成陆籍配偶搭上唯一一班包机。 3名临时加入的乘客中还有一名是新冠病毒的确诊病例。诸多情节揭露出两岸处事差异与政治角力。 (06.02.2020)

这20名生活在武汉及周边地区的德国人和他们的家属，未能赶上一周前飞回德国的撤侨专机。他们周日（2月9日）乘包机抵达柏林后，立即开始14天隔离。 (10.02.2020)

越来越多的国家派飞机从新冠病毒肆虐的中国武汉撤侨。一名俄罗斯女大学生向德国之声讲述她的亲身经历。她现在正在西伯利亚被隔离观察，为期两周。 (09.02.2020)

（德国之声中文网）新冠病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来，多个国家已成功从疫情原点湖北省撤出本国侨民。 但大约1000名台湾人已等候了两周，至今不知何时飞回台湾。

周三，中国官方媒体援引一名当地官员批评台湾政府"多次推迟"台湾人的返乡。该报道还指，上述推迟都是"政治操纵"的结果，但没有给出具体说明。

多日来，台湾官方没有就推迟台湾包机起飞的原因给出解释。官员则致力于在幕后促成一项协议。      但周五，台湾卫生福利部长、疫情指挥中心指挥官陈时中表态称，北京"拒绝合作"。他说，中方使用各种理由进行阻挠，拒绝台湾的方案和建议。他对记者说，"我们对此高度遗憾。"他说，已提供121名急需返台人员的名单，且医护、班机随时可执行任务。

身在武汉的台湾人说，他们对推迟起飞的原因完全不知情。担任台湾在武汉企业家协会会长的Hsiao Yung-jui说，许多滞留在武汉或湖北的台湾人都很着急，"我们希望回到台湾。"

  2月3日，台湾已包租了东方航空公司的飞机，将247人从武汉撤回了台湾。但撤侨行动的执行引发了分歧。

陈时中说，中方许诺"高危人群"是撤离的重点，还答应采取防控措施。但一名发烧的客人仍然登机，同时，第一批撤离者中没有优先照顾老人、儿童，抑或有慢性病的人。

陆配儿童一律不准入台

据中央社消息，周三（2月12日）陈时中撤回了所谓陆配子女入境台湾的规定。按照原先的规定，陆配子女只要符合"未成年"、"在中国大陆亲人无能力照顾"以及"父母皆在台湾"三项条件，就可以提出专案申请。但这一规定遭到台湾网民的热议和反弹，作为对此的反应，陈时中于周四宣布，只要是不具有本国国籍的陆配子女，且目前滞留在中港澳者，一律不予入境。

他说，能理解陆配会承受一些压力，但当初陆配替子女选择国籍时，既然没有选择台湾，就要自己做安排。

周五，数十名滞留湖北的台湾人家属到陆委会陈情，呼吁政府尽快安排包机让他们的家人可以早日回家。陆委会派出代表收下家属的陈情信后没有表态便匆匆离去。而家属代表则希望政府在2月17日之前，给出一个正式回复。

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