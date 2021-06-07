台湾涌现离境潮 赴美赴中打疫苗人数激增

（德国之声中文网）虽然上周日本赠送台湾的124万剂阿斯利康已经抵达台湾，另外美国也宣布即将送给台湾75万剂疫苗，但是台湾本身从海外订购的疫苗到货量仍然严重不足。再加上施打疫苗需要依照优先顺序，台湾很多民众算计后认为距离施打到疫苗仍指日不可待。

在这种情况下，不少经济条件许可的台湾家庭纷纷规划前往海外施打疫苗。台湾三立新闻报道称，桃园机场数日来人潮爆满，航空公司也证实，近期赴美人数有所增加。报道称，长荣航空为了因应需求，原本飞往洛杉矶的班机从每周三班自6月7日起，调整成每天一班，甚至连私人专机都已出现预约潮。

台湾静宜大学观光系副教授黄正聪在接受中评社采访时说，除了打疫苗，利用商务、留学身份离境躲避疫情也是目前台湾出现离境潮的原因。他说，其实赴中国的人数比赴美的还多，除了有台商，飞往中国的旅客当中也不乏为了施打疫苗的人。

ettoday新闻云发表的一篇相关报道引述台商会长徐正文的话说，他身边很多台商朋友都在最近前往中国大陆接种疫苗，一方面是距离近，一方面是程序上也容易，只要有预约登记，就能免费施打。

他还说， 据他所知，目前台商朋友大多都是飞往上海、厦门接种，因为北京的隔离措施较为严格，上海隔离完毕就能预约，还有绿色通道，方便很多。

据上海市公布的新冠疫苗接种规范，从4月19日起台湾居民就可凭台湾居民往来大陆通行证（台胞证）上网预约登记，等候相关部门通知，在指定时间、地点免费接种大陆的新冠灭活疫苗。

目前中国有两款灭活疫苗都已获得世卫组织的紧急使用许可。

对于台湾近期出现“避疫”“打疫苗”出境潮，台湾民众间的反应也千差万别。有些网民狂酸“台湾有难就跑！”还有人说，“万一封城了就走不了了，所以先跑先赢”。更有不少台湾网民在社交媒体上表达对政府购买疫苗不力的不满。有人写道：“ 酸個屁！台灣有疫苗嗎? 妳以為大家愛出國打嗎?該檢討的是政府，不是被逼出國打疫苗的人！ ”还有人写：“超有錢人去美國，有錢人去大陸，沒錢的只能在台灣。”也有人讽刺道：“回頭看看1949年的北平？歷史的又一個輪迴！”

另外，近日台湾歌手、有“雨神”之称的萧敬腾以及台湾资深歌手潘美辰均在微博上宣布，已经在中国大陆接种了疫苗。

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