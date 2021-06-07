 台湾涌现离境潮 赴美赴中打疫苗人数激增 | 科技环境 | DW | 07.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

台湾涌现离境潮 赴美赴中打疫苗人数激增

台湾新冠疫情自5月中旬爆发以来持续延烧。本周一疫情指挥中心宣布将疫情三级警戒延长至6月28日。目前台湾境内新冠肺炎致死率达到2.4%，超过全球2.16%的致死率。由于台湾疫苗严重缺乏，近日机场涌现出境人潮。台媒报道称，除飞往美国，很多人也选择前往中国大陆施打疫苗。

Taiwan Taipeh Airport Fake-Flüge für Touristen mit Reisemangel

（德国之声中文网）虽然上周日本赠送台湾的124万剂阿斯利康已经抵达台湾，另外美国也宣布即将送给台湾75万剂疫苗，但是台湾本身从海外订购的疫苗到货量仍然严重不足。再加上施打疫苗需要依照优先顺序，台湾很多民众算计后认为距离施打到疫苗仍指日不可待。

在这种情况下，不少经济条件许可的台湾家庭纷纷规划前往海外施打疫苗。台湾三立新闻报道称，桃园机场数日来人潮爆满，航空公司也证实，近期赴美人数有所增加。报道称，长荣航空为了因应需求，原本飞往洛杉矶的班机从每周三班自6月7日起，调整成每天一班，甚至连私人专机都已出现预约潮。

台湾静宜大学观光系副教授黄正聪在接受中评社采访时说，除了打疫苗，利用商务、留学身份离境躲避疫情也是目前台湾出现离境潮的原因。他说，其实赴中国的人数比赴美的还多，除了有台商，飞往中国的旅客当中也不乏为了施打疫苗的人。

ettoday新闻云发表的一篇相关报道引述台商会长徐正文的话说，他身边很多台商朋友都在最近前往中国大陆接种疫苗，一方面是距离近，一方面是程序上也容易，只要有预约登记，就能免费施打。

他还说， 据他所知，目前台商朋友大多都是飞往上海、厦门接种，因为北京的隔离措施较为严格，上海隔离完毕就能预约，还有绿色通道，方便很多。

据上海市公布的新冠疫苗接种规范，从4月19日起台湾居民就可凭台湾居民往来大陆通行证（台胞证）上网预约登记，等候相关部门通知，在指定时间、地点免费接种大陆的新冠灭活疫苗。

目前中国有两款灭活疫苗都已获得世卫组织的紧急使用许可。

对于台湾近期出现“避疫”“打疫苗”出境潮，台湾民众间的反应也千差万别。有些网民狂酸“台湾有难就跑！”还有人说，“万一封城了就走不了了，所以先跑先赢”。更有不少台湾网民在社交媒体上表达对政府购买疫苗不力的不满。有人写道：“ 酸個屁！台灣有疫苗嗎? 妳以為大家愛出國打嗎?該檢討的是政府，不是被逼出國打疫苗的人！ ”还有人写：“超有錢人去美國，有錢人去大陸，沒錢的只能在台灣。”也有人讽刺道：“回頭看看1949年的北平？歷史的又一個輪迴！”

另外，近日台湾歌手、有“雨神”之称的萧敬腾以及台湾资深歌手潘美辰均在微博上宣布，已经在中国大陆接种了疫苗。

观看视频 04:39

街訪台灣人：會打「國產疫苗」嗎？

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

台湾购千万「二期」国产疫苗  在野党质疑安全性

台湾疫情持续蔓延，但仅约1%人口接种疫苗，疫苗供应严重不足。当局30日证实已向国内疫苗厂商采购1000万剂疫苗，惟相关措施引来在野党的质疑。  

台湾正与美国公司谈判疫苗生产

台湾卫生部长陈时中周六（6月5日）表示，继欧洲公司之后，台湾正在与美国公司就新冠疫苗生产进行谈判。台湾曾指责中国在它与德国公司BioNTech SE的谈判之间设置障碍。  

相关内容

China | Impfstoff gegen das Coronavirus

德语媒体：中国疫苗外交并非无私 07.06.2021

德国《商报》关注中国对全球出口新冠疫苗已遥遥领先，远超过美国和欧盟。《法兰克福汇报》则注意到，亟需疫苗的台湾四处求助，却不愿接受来自中国大陆的援助。

Taiwan Taipei | Holocaust Gedenktag | Thomas Prinz

台湾买不到德国疫苗 德驻台代表：非政府能掌控 02.06.2021

德国在台协会处长表示，德国政府曾努力协调台湾和德国BioNTech药厂协调沟通疫苗购买协议，但“契约签订与否与条件，并非在政府的掌控下，而是取决于契约双方”。台湾外交部再度指责中国官方“干预台湾疫苗采购程序”。国台办回呛“民众的生命代价在民进党当局眼中只是一个数字而已”。

China Peking PK Zhu Fenglian Sprecherin Büro für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrates

北京“愿助台应对疫情” 陆委会：“对岸不必假好心” 18.05.2021

过去4天内，台湾新增本土确诊病例数量激增959例，占到去年1月21日台湾发现第一例移入病例以来，本土传染发病病例的八成五。昨天中国大陆国台办发言人表示，大陆方面“愿意尽最大努力帮助广大台湾同胞尽快战胜疫情”。不过同一天台湾陆委会回应称，“对岸不必假好心”。

广告

经济纵横

Moderne Berufe, die wir der Digitalisierung verdanken

法国开出2.2亿欧元罚单 谷歌认罚

法国竞争管理局对谷歌公司处以2.2亿欧元的罚款，原因是谷歌滥用其在网络广告市场的主导地位自我利好。双方已经达成一致，谷歌同意支付这笔罚金，并同意调整其行为。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  